Aitaa päin töytäisty Cavendish keskeytti Tourin

Brittiajaja Mark Cavendish jättää maantiepyöräilyn Ranskan ympäriajon eli Tour de Francen kesken loukkaantumisen vuoksi. Cavendish törmäsi tiistain etapin loppukirissä rajusti aitaan ja mursi lapaluunsa.

Rajua kolarointia edelsi Peter Saganin kyynärpääosuma Cavendishiin.

Sagan hylättiin koko Tourista, mutta hänen Bora-tallinsa on ilmoittanut valittavansa päätöksestä. Saganin mukaan kyynärpään osuminen Cavendishiin oli vahinko.

- Olen luonnollisesti todella pettynyt saatuani tiedon murtumasta, Dimension Data -tallin Cavendish sanoi.

Cavendish on yksi pyöräilymaailman pelätyimmistä kiritykeistä.

Hän on kerännyt Tour-urallaan 30 etappivoittoa ja on kaikkien aikojen listalla toisena. Edellä on legendaarinen Eddy Merckx, joka ehti Tourissa etappivoittoon 34 kertaa.

Tourissa ajetaan tänään 160,5 kilometrin mittainen etappi Vittelistä La planche des belles fillesiin.