Äimärautiolla ravataan kilpaa jälleen huhtikuun alkupuolella, toimitusjohtaja: "Kutsun yleisön mukaan rennolla asenteella"

Tulipalo tuhosi Äimäraution toimisto-, tuomari- ja VIP-tilat sekä selostamon 20. helmikuuta. Lisäksi katsomo koki merkittäviä savuvaurioita ja vesivahinkoja.



Kuin ihmeen kaupalla radalla ajetaan kilpaa vajaa kaksi kuukautta myöhemmin. Äimäraution toimitusjohtaja Sirkka Huopana sanoo, että Oulussa ravataan jo 9. huhtikuuta.

– Kiitos ystävyysradallemme Ylivieskalle, jonne saimme viedä maaliskuun ravimme evakkoon. On kuitenkin iso ponnistus siirtää kisakoneisto 130 kilometrin päähän. Operaation kustannuksetkin olivat huomattavat, Huopana kommentoi.



Lisäksi Oulun yläpuolelta ilmoitettiin hevosia niukasti Ylivieskaan. Kun Oulussa ajetaan jo huhtikuussa, palvellaan Huopanan mukaan ennen muuta alueen hevosenomistajia.

Jotta huhtikuussa päästään ajamaan kilpaa, töitä on pitänyt pakertaa uutterasti.



– Suurimmat haasteet liittyvät kuvanvälitykseen, äänentoistoon ja kameratekniikkaan. Katsomotiloja on puhdistettu urakalla, kun huhtikuussa ei voi laskea ulkoilmatapahtuman varaan.



Huopana kertoo, että katsomon maantien puoleinen pääty on saatu kunnostettua entiselleen. Katsomon käyttökelvoton osa on eristetty väliseinällä.

– Istumapaikkoja on parisataa. Totopisteitä tulee 12. Lisäksi ravintola ja pubi palvelevat. Tarjonta on tavallista suppeampaa, mutta niin kattavaa kuin olosuhteet antavat myöten.



Palaneet toimitilat korvataan kolmikerroksisin tilapäisrakennelmin.

Äimäraution katsomorakennus tuhoutui pahoin tulipalossa helmikuussa. KUVA: Teija Soini

– Ylimpään kerrokseen tulevat tuomarit ja selostaja, keskelle maalikamera ja muuta tekniikka. Alhaalta löytyvät toimistotilat.



Oulussa ajetaan keväällä tiiviillä tahdilla. Huhtikuussa on kolmet ravit viikon välein.

– Kutsun yleisön mukaan rennolla asenteella. Vastoinkäymiset tuntuvat hitsanneen hevosväen rivejä entistä tiiviimmiksi.

Mikä on sitten Äimäraution tulevaisuus pidemmällä aikajänteellä?

– Visioita on, mutta ei lukkoon lyötyjä suunnitelmia. Neuvottelut vakuutusyhtiön kanssa jatkuvat. Varmaa on se, että ravirata pysyy sijoillaan.

Poliisitutkinnassa palon syyksi on varmistunut sähkövika. Tapauksessa ei epäillä rikosta.

