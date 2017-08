Ailahtelu varjostanut lentopallomaajoukkueen peliä

Suomen peli on kulkenut lentopallon EM-kisoissa ajoittain lupaavasti, mutta hyvää hetkeä on liian usein seurannut huono.

Vastustajan analysointiin erikoistunut kakkosvalmentaja Mikko Häyrinen vaatii Suomelta lisää tasaisuutta.

- Pääosin joukkue on pelannut hyvin, mutta varsinkin erien loppua kohti on tullut hetkiä, joissa nitkahtaa, Häyrinen arvioi.

Hänen mukaansa Suomen pelissä ei ole yhtä suurta ongelmaa. Oma syöttöpeli on sujunut, vastaanotto sitten jo vaihtelevammin.

- Syöttö on toiminut hyvin. Vastaanottokin on ollut muutamaa yksittäistapausta lukuun ottamatta ok.

Häyrinen ottaa esimerkin lauantain Puola-ottelun avauserän lopusta. Siihen saakka tuuliajolla ollut Puolan tähtipelaaja Bartosz Kurek sivalsi syöttöpaikalta viiden pisteen putken aikana kolme ässää.

- Niistä kaksi oli harvinaisen kovia syöttöjä. Joskus maailman parhaat antavat sellaisia syöttöjä, ettei niitä nosta kukaan, Häyrinen muistuttaa.

Atanasijevic vaihtopenkillä

Suomi oli vaikeuksissa Puolan pitkien ja vahvojen keskipelaajien kanssa. Samaan on varauduttava maanantaina alkulohkon päätöspelissä Serbiaa vastaan.

- Serbia harrastaa samantyyppistä hyökkäyspeliä kuin Puola.

Poikkeuksellista Serbian hyökkäyksessä on ollut se, että monien turnausten hakkurikuningas Aleksandar Atanasijevic on saanut niukasti peliaikaa. Hänen paikkansa on täyttänyt Japanin liigassa pelaava Drazen Luburic.

Serbia on ennen maanantain A-lohkon viimeisiä pelejä neljästä joukkueesta ainoa varma jatkoon menijä.