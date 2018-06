Aerobicin seitsemänkertainen Suomen mestari lopettaa uransa

Seitsemän aerobicin Suomen mestaruutta saavuttanut ja useita kertoja arvokilpailuihin osallistunut Laura Vihervä lopettaa kilpailu-uransa. Vihervä, 27, aikoo keskittyä opiskeluun ja valmentamiseen.

- Vaikka urheilu-ura on ollut iso osa minun elämää, tässä rinnalla on onneksi kulkenut muitakin asioita mistä innostun ja mikä inspiroi. Yksi niistä on valmentaminen. En malta odottaa, että pääsen hyödyntämään enemmän potentiaalia ja resurssejani muun muassa siihen, Vihervä kertoi Voimisteluliiton tiedotteessa.

Valkeakosken Koskenpoikia edustaneen Vihervän huippu-ura käynnistyi vuoden 2005 EM-kilpailuissa. Kansainvälisen voimisteluliiton FIG:n kilpailuista Vihervä nappasi kaikkien aikojen parhaat suomalaissijoitukset. Hän oli vuonna 2017 EM-kilpailuissa 12:s ja kolme vuotta aiemmin MM-kilpailuissa 13:s.