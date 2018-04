AC Oulun uusi valmentaja Mika Lähderinne on hiljainen ja rauhallinen mies – paitsi silloin, kun hän on jalkapallokentällä

Kartiot ovat täsmälleen merkityillä paikoillaan.

Kello on 10.12, kun AC Oulun pelaajat kopistelevat nappulakengillään Heinäpään tekonurmelle verryttelemään. Kuusi minuuttia myöhemmin vihreäliivinen valmentaja Mika Lähderinne huutaa koodisanansa.

Okei, sitten lähdetään.

21 kenttäpelaajaa ja kolme maalivahtia saavat tarkat ja selväsanaiset ohjeet. Kaikki on suunniteltu tarkkaan. Ei turhaa seisoskelua, ei epäröintiä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Yes, yes, yes ja noin, Lähderinne innostuu, kun hyökkääjien ajoitukset osuvat kohdilleen.

Mutta sellaista harjoitusta ei ole eikä tule, jossa kaikki onnistuisi sataprosenttisesti. Ei missään joukkueessa.

– Aaaaaahhh... saatana! Come on! Nostetaanpa tasoa, liikaa huonoja suorituksia.

Kello 11.48 Lähderinne huutaa harjoituksen päättyneeksi.

– Iltapäivällä 15.00 uudestaan.

Pelaajat taputtavat itselleen: yksi harjoitus on viety onnistuneesti läpi.

Ehkä he taputtavat myös valmentajalleen: hyvä harjoitus.

Kartiot kerätään pois paikoiltaan.

AC Oulussa ei ole ollut viimeisen vuosikymmenen aikana monta päävalmentajaa. Juha Malinen valmensi vuodet 2008–2012, sitten alkoi Rauno Ojasen viiden vuoden jakso.

Kun Mika Lähderinteen valinta julkistettiin, AC Oulun kannattajat muistivat seurassa vuodet 2010–2011 pelanneen luunkovan taistelijan. Paljon muuta he eivät tienneetkään: CV:n mukaan Lähderinne on valmentanut PK-37:ssa, JIPPO:ssa ja KuPS:n junioreissa.

Vaikka 37-vuotias valmentaja on ollut seurassa jo kuukausia, edelleen ilmassa on kysymys: mikä Lähderinne?

Miestä ei voi kuvitella Ylen studioon Malisen tavoin eikä hänellä ole Ojasen oululaisuutta tukenaan. Ehkä tämän pienen mysteerin ydinkohdan voi aukaista Lähderinteen omilla sanoilla.

– Olen siviilissä mielelläni rauhallinen ja jopa hiljainen. En tykkää millään tavalla olla keskipisteenä. Siviilissä koen olevani luonnollinen sillä tavalla.

Harjoituskentällä tai kopissa pelaajien keskellä kaikki on toisin. Lähderinteestä tuntuu täysin luontevalta olla äänessä, ohjata ja johtaa.

– Jostain syystä se on ollut aina näin. Jos rupeaa esittämään jotain, se on aina lyhyt tie.

Palataan kartioihin, sillä ne voi nähdä vertauskuvana Lähderinteen valmentajaprofiilista. Harjoituksen aikana päävalmentaja hermostuu kunnolla vain kerran: olennainen valkoinen kartio on otettu pois paikaltaan.

– Olen aina ollut suunnitelmallinen. Se on iso osa tapaani valmentaa.

Pelaajana Lähderinne sai aivan tarpeeksi usein olla mukana harjoituksissa, jotka eivät olleet toimivia.

– Harjoitukset eivät edenneet. Tuli liikaa odottelua ja sellaisia harjoituksia, joissa ei ollut logiikkaa. Usein ei löytynyt tavoitetta, mitä niillä haetaan.

Vaikka laadukkaan arjen korostamisesta on tullut joukkuelajien trendi, Lähderinteen suusta se ei kuulosta kliseeltä. AC Oulun pelaajat kehuvat harjoittelun laatua erinomaiseksi: kentällä toiminta näyttää niin ammattimaiselta kuin se oululaisseuran resursseilla on mahdollista.

– Laadukas arki, olipa pelaajamateriaali mikä tahansa, on kaiken ytimessä. Kun joukkue harjoittelee hyvin, yksilöt pääsevät helpommin esille.

Tänä aamuna päävalmentaja on tullut kello kymmenen merkittyyn harjoitukseen paikalle puolitoista tuntia aikaisemmin. Mitä teit puolentoista tunnin ajan?

– Tykkään valmistaa kentän, jotta pystymme siirtymään sujuvasti harjoituksesta toiseen. Valmistelen palaverit ja haluan myös hetkisen hengähtää rauhassa. Pelaajien kanssa jutteleminen on tärkeä osa arkea. Ensimmäiset pelaajat tulevat noin tuntia ennen harjoitusta.

Hidas kuin perkele, mutta koko ajan taju pelistä: mihin liikkua, minne syöttää. Fiksu ihmisenä, fiksu pelaajana. Hyvä joukkueelle, kapteeniainesta.

Lähderinne nauraa, sillä hän on kuullut ensimmäisen lauseen aikaisemminkin. Luonnehdinnan tehnyt Juha Malinen valmensi Lähderinnettä sekä KuPS:ssa että AC Oulussa.

Kiuruveden Pallon kasvattina Lähderinteen lähtökohdat pelaajauralle olivat rajalliset, mutta liigapelaaja hänestä tuli.

– No niin... jokusen pelin, hän aloittaa vähätellen.

– Siinä mielessä pääsin pelaajana maksimiin, että olin harjoittelunarkomaani.

Olennaisinta oli polte jalkapalloon, jonka savolainen sai 14–15-vuotiaana. Sama polte ja futisnarkomaanin oireet ovat nyt valmentajan sisällä.

Malinen pyysi entistä pelaajansa apuvalmentajakseen RoPS:aan kaudeksi 2016. Lähderinne kieltäytyi perhetilanteensa vuoksi.

Perhe asuu edelleen Kuopiossa, mutta Lähderinteen tyttäret ovat kasvaneet sen verran, että hän tarttui AC Oulun tarjoamaan tilaisuuteen.

– Valmentajana pitää mennä epämukavuusalueelle. Tämä on ammatillinen haaste.

Mielikuvamme valmentajista on osin näkyvän julkisuuden luomaa harhaa. Kuvittelemme pukumiehen tärkättyine mainoskauluksineen, valmentajan ajamassa sponsorilogoilla varustetulla autolla nimetylle paikalleen.

Todellisuudessa nämä tyypit ovat haalarihommissa rakastamassaan lajissa – mikä tahansa laji onkaan.

Lähderinne polkee päivittäin maastopyörällään Puolivälinkankaalta Heinäpäähän. Jos harjoituksia on kaksi päivässä, valmentaja syö välissä eväänsä hien kyllästämässä kopissa.

Vapaapäivinään hän reissaa Kuopioon perheensä luokse. Lähderinne kulkee 300 kilometrin matkan julkisilla kulkuneuvoilla.

– Auto on vaimon käytössä Kuopiossa. Sitä paitsi bussissa tai junassa on hyvä tehdä töitä.

Oulussa hänen aikansa kuluu jalkapallon parissa: ajatellen, analysoiden ja katsellen.

– Ei ole muuta tietä, jos haluaa kehittyä valmentajana.

Millainen AC Oulu on kaudella 2018?

– Energinen, valmentaja Mika Lähderinne kiteyttää.

Se on toive leimaavaksi lähtökohdaksi, mikä pitää sisällään lukuisia teemoja.

– Joukkue hallitsee palloa, mutta pystyy myös nopeisiin tilanteenvaihtoihin. Kokonaisuutta ei voi rakentaa vain yhden toimivan osa-alueen varaan.

Talven perusteella Lähderinteen AC Oulu on oikealla tiellä. Suomen cupissa joukkue voitti liigaseuroista PS Kemin ja pelasi RoPS:n kanssa tasan. Toisaalta KuPS kävi löylyttämässä oululaiset ja esitys pudotuspeleissä EIF:n vieraana oli kaikkea muuta kuin aktiivinen ja energinen.

– Se ottelu palautti meidät maan pinnalle.

Ykkösessä on jälleen kerran useita joukkueita, joilla on halun lisäksi riittävästi kapasiteettia nousta liigaan. Suurimmat suosikit ovat eurojen pullistama KPV sekä liigasta pudonnut HIFK. Todennäköisesti AC Oulu löytyy rankkauksissa taas sijoilta 3–4.

Lähderinne ei halua arvailla rankkauksia.

– Joukkueemme on asettanut tavoitteekseen nousta liigaan.