43 vuoden seurahistoria vastaan tulokasjoukkue - Kumpikin hakee ensimmäistä mestaruuttaan

Las Vegasin suomalaishyökkääjä Erik Haula luottaa kotietuun varhain tiistaina Suomen aikaa alkavissa NHL-jääkiekon loppuotteluissa. Las Vegas sai Stanley Cupin metsästykseen kotiavauksen, kun Tampa Bayn sijasta itälohkosta finaaliin ylsikin Washington.

- Suurin haasteemme on olla motivoituneempi kuin Capitals, Haula ennakoi.

Haulalta ei ole jäänyt rekisteröimättä, että Washington uhkuu mestaruushaluja. Liigan maalikuninkaan Aleksandr Ovetshkinin johtama Capitals ei ole yltänyt 43 vuoden seurahistoriansa aikana NHL-mestareiksi. Pääkaupungin seuraan verrattuna tulokasjoukkue Las Vegasin NHL-taival on vasta oraalla.

- Pelien jälkeisistä haastatteluista on nähnyt, että meitä vastaan luistelee nälkäinen joukkue. Mestaruusnälkää on kertynyt, kun Capitalsilla on mennyt hetki tähän pisteeseen pääsemiseksi, Haula totesi.

Haulan mukaan pelillisesti Las Vegasille ei ollut suurta väliä, tuleeko vastaan Tampa Bay vai Washington. Runkosarjassa nevadalaiset kukistivat molemmat voitoin 2-0.

- Molemmat ovat taitavia joukkueita, Haula tuumi.

Las Vegas tarvitsee joka tapauksessa maalivahdiltaan Marc-Andre Fleuryltä huippupelejä. Fleury on toistaiseksi torjunut loistokkaasti torjuntaprosentilla 94,7. Hän on päästänyt keskimäärin 1,68 maalia 15 pudotuspelissä.

Akut ladattuina

Vegas Golden Knights sai nauttia harvinaisesta seitsemän päivän otteluttomasta jaksosta ennen Stanley Cupin loppuottelujen alkua. Pelaajat ehtivät ladata akkujaan raivattuaan Winnipeg Jetsin tieltään voitoin 4-1.

Ottelusarja ratkesi Kanadassa, ja paluumatka Winnipegistä kotiin oli erityinen.

- Paluulennolla kaikki olivat hyvällä tuulella. Välipäiviä on vietetty nyt joukkueen kesken ja palauduttu sitä kautta, keskushyökkääjä Haula kuvasi.

Washington selätti Tampa Bayn vasta seitsemännessä ottelussa. Haula seurasi ratkaisun tarkasti.

- Katsoin sen ottelun kotona tyttöystävän, yhden joukkuetoverin ja minnesotalaisen entisen valmentajani kanssa, Haula kertoi.