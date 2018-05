24 tuntia EM-pyöräilyä Slovakiassa – Raahelainen Matti Tahkola on valmiina kisaan

Raahelainen Matti Tahkola tavoittelee paikkaa kymmenen joukkoon.

Raahe Cycling Clubia edustava Matti Tahkola aloittaa lauantaina kello 10 Slovakiassa urakan, mikä jäisi monelta suorittamatta. Hän osallistuu 24 tunnin soolopyöräilyn EM-kisoihin, eli suomeksi sanottuna, raahelaismies pyöräilee maastopyörällään vuorokauden aikana niin paljon kuin ennättää. Pisimmän matkan lauantai- ja sunnuntaiaamujen välissä taivaltanut kruunataan Euroopan mestariksi.

Kisareissu käynnistyy torstaina. Tahkola vaikuttaa varsin luottavaiselta muutama päivä ennen urakkaa.

– Meinasi mennä tänne tuleminen vähän tipalle, kun olin laittanut jo pyörät pakettiin reissua varten. Nyt tällä viikolla valmistaudun kisoihin lepäilemällä ja kävelemällä, Tahkola totesi haastattelupaikalle saavuttuaan maanantaina.

Eli pitkää kisaurakkaa varten Tahkola on tehnyt jo miltei kaiken mahdollisen. Hän kertoo, että tällaista vuorokauden kestävää kilpailua varten pitää treenata erityisesti kestävyyttä, jotta jaksaa polkea koko ajan aktiivisesti.

– Kilometrimäärä kilpailussa tulee olemaan jossakin 300 ja 400 kilometrin välillä.

Slovakian Zilinassa kamppailee EM-mitaleista satoja urheilijoita. Miesten sarjassa, johon Tahkola kuuluu, on mukana reilut 30 pyöräilijää eri puolilta Eurooppaa. Raahelainen on kisojen ainoa suomalainen.

KUVA: VESA JOENSUU

– Veikkaan, että kovimmat kilpailijat tulevat Ranskasta ja Espanjasta. Mutta kisojen tasosta ei ole mitään hajua. Tavoitetta on hankalaa sanoa, mutta jos pääsisi kymmenen sakkiin, Tahkola ennakoi.

Lauantainen kisa tulee olemaan Tahkolalle kolmas vuorokauden mittainen kestävyysurakka. Hän innostui tästä extreme-lajimuodosta viime vuonna, kun kaveri houkutteli hänet mukaan Leville kilpailemaan. Toinen 24 tunnin kisa oli syksyllä Skotlannissa, missä raahelainen pesi kaikki paikalliset pyöräilijät ja otti voiton.

Tälle vuodelle suunnitelmat ovat selkeät jo EM-kisojen jälkeenkin. Lokakuussa kamppaillaan 24 tunnin maailmanmestaruuksista samaisessa skottimaastossa, mistä Tahkolalle on hyviä kokemuksia.

– Sinne on lentoliput jo hankittu, Tahkola hymyilee.

Äkkiseltään katsottuna Tahkolan kisapyörän satula näyttää todella kovalta. Mies kuitenkin kertoo, että takamus kestää, kun kisahousuissa on hyvät pehmusteet. Muutenkin välineet pitää olla kunnossa, jos meinaa menestyä.

– Otan kisoihin mukaan kaksi pyörää. Toinen on hyvä olla varapyöränä. Kyllä tämä on välineurheilua tiettyyn pisteeseen saakka, mutta kyllä se on kuskistakin kiinni, Tahkola alleviivaa.

Vuorokauden urakan aikana saa välissä ottaa vaikka pienet levot, jos haluaa. Mutta se näkyy luonnollisesti tuloksissa. Kaikki täytyy olla valmiiksi suunniteltua, jotta esimerkiksi syöminen sujuu mahdollisimman nopeasti.

– Isäni Jukka lähtee mukaan huoltajaksi. Se on tärkeää. Oma ajatus pitää pystyä pitämään koko ajan itse kisassa.

Vaikka haastattelun aluksi Tahkola sanoi pistäneensä kilpapyörät jo pakettiin torstaina käynnistyvää reissua varten, innostuu hän silti lähtemään vielä haastattelun jälkeen pyörälenkille. Tämä osoittaa, miten tärkeä harrastus pyöräily miehelle on.

– Kokeilin talvella hiihtoa, mutta ei sitä niin jaksa, Tahkola naurahtaa ja katoaa hiihtomajan maastoon.