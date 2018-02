19-vuotiaan Jonas Laakkosen tavoitteena on snowcross-ammattilaisuus – nuori mies kaasuttelee mitalin perässä Raksilan illassa

Iän ja kokemuksen karttuessa ammattilaissopimus Yhdysvalloissa on päivä päivältä lähempänä.

3-vuotias Jonas Laakkonen piti huolen, että jääliläisessä pihapiirissä riitti hulinaa 2000-luvun alkupuolella.

Moottorivehkeisiin kuumana käynyt Laakkonen pyöri kaverinsa kanssa lapsille suunnitellulla moottorikelkalla taloa ympäri. Evästaukojen tärkeys tiedostettiin jo varhaisessa vaiheessa: menossa oli kunnon leiritys. Jos kelkka saatiin kaatumaan, kerrottiin siitä heti tilaisuuden tullen muille kavereille. Se oli kovan jätkän merkki.

Laakkonen aloitti jääkiekon ensimmäisellä luokalla, mutta lopetti pelaamisen 13 vuoden iässä. Levoton sielu halusi kokeilla jotain muuta.

– Löysimme lehdestä ilmoituksen, jossa kerrottiin alkavasta junioriharjoittelutoiminnasta snowcrossin saralla. Jääkiekkoilun tilalle piti kehitellä jotain, joten lähdimme vanhalla reittikelkalla kokeilemaan, 19-vuotias Laakkonen kertoo.

Laakkonen tunsi heti, että hänen paikkansa oli kelkan ratissa.

Harjoitukset järjestettiin pari kertaa viikossa pienellä pellolla, jossa nuoret kuskit treenasivat suorien ja mutkien ajamista.

Ajaminen ja lajin ympärillä pyöriminen tuntuivat hyvältä ja luonnolliselta. Hyppyreistä hyppiminen ja kurvien kaartelu tempaisivat nuorukaisen mukaansa.

Jo parin kuukauden harjoittelun jälkeen, tammikuussa 2014, Laakkonen lähti mittaamaan tasoaan starttiviivalle muita kilpailijoita vastaan. Kisoja kertyi mukavasti ja loppukaudesta sijoitus oli nuorten SM-sarjan viides.

– Ensimmäisessä kilpailussa lensin heti voltin kautta ympäri ja kaaduin. Muita muistikuvia minulla ei avauskisasta oikeastaan ole.

Debyyttikauden jälkeen Laakkonen kipusi kohti Suomen kelkkailuskenen huippua kausi kerrallaan.

Kaudeksi 2016–2017 edessä oli nousu Suomen ylimmälle sarjatasolle, pro-luokkaan. Menestystä tuli jopa odotettua paremmin, mutta yllättävä loukkaantuminen torppasi Laakkosen nousukiidon.

– Minulla todettiin helmikuussa 2017 selässäni alkava välilevynpullistuma. Olin loppukauden sivussa ja kuntoutin itseäni kahdeksan kuukautta. Loukkaantuminen kirpaisi huolella, mutta samalla se kasvatti henkistä kanttiani. Piti osata ymmärtää, ettei urani voi olla koko ajan nousukiidossa.

Kuluvalla kaudella Laakkonen on pystynyt kilpailemaan normaalisti. Vauhtia on tullut lisää entisestään, mutta sijoitukset eivät ole olleet toivotunlaisia.

Nuori kuski soimaa itseään turhista hölmöilyistä, jotka ovat vaikuttaneet menestykseen negatiivisesti.

– Kunnon tällejäkin on tullut, ja kelkka ja ukko ovat lentäneet hyppyristä voltilla ympäri. Vauhti ja tatsi kuitenkin löytyvät rajoja hakemalla.

Laakkonen treenaa kisakauden aikana viidestä kuuteen kertaa viikossa. Ajamisen lisäksi harjoitteluvalikoimassa on muun muassa kestävyyskunnon kohentamista juosten, pyöräillen ja kuntosalilla käyden.

Treenaaminen tähtää ammattilaisuraan Yhdysvalloissa, snowcrossin NHL:ssä. Välitavoitteena on Suomen mestaruuden voittaminen kotimaan kamaralla.

– Ammattilaisuraan on olemassa kaikki mahdollisuudet. Viime aikoina sinne on haviteltu nuoria pohjoismaisia kuljettajia. Tällä iällä ja kokemuksella se ei kuitenkaan ole vielä ajankohtaista. Pitää myös osata olla realistinen, Laakkonen sanoo.

Pesäpallostadionista viikonvaihteeksi kelkkojen näyttämö

Raksilan pesäpallostadion muuttuu moottorikelkkojen näyttämöksi viikonloppuna, kun Stadion snowcross -kisaviikonloppu rantautuu Ouluun.

Kilpailuissa kaasuttelevat käytännössä kaikki Euroopassa ajavat huipputason Pro-kuljettajat: tapahtumaan on ilmoittautunut peräti 38 kuljettajaa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.

Stadionilla ajetaan kaksi erillistä kilpailupäivää.

Perjantaina taistellaan Suomen mestaruudesta, ja lauantaina ajetaan kansainvälisen Bothnia cupin ensimmäinen osakilpailu.

Oululaiset lyövät lusikkansa soppaan taistelussa SM-mitaleista.

– Oulun Seudun Moottorikelkkailijoita edustavalla Jussi Hongalla on menestysmahdollisuudet. Myös Jonas Laakkosella on yllätysmahdollisuudet, Heikki Aitto-oja OSMK:sta kertoo.

Bothnia cupissa ajetaan kaksi erillistä kilpailua. Ensin käydään pudotuskilpailu mies miestä vastaan, jonka jälkeen mitellään tavallinen stadioncross-kisa.

Lauantaina ajetaan myös kansallinen naisten luokan kilpailu, johon on ilmoittautunut 12 kuljettajaa Suomesta ja Ruotsista.

– Tapahtuma on todella iso, ja sen järjestäminen näin arktisissa olosuhteissa on haastavaa. Jos sää vain lauhtuisi viikonlopuksi, on realistista odottaa yhteensä 5 000:ta katsojaa paikan päälle kahden päivän aikana, Aitto-oja sanoo.