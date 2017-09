Voiko ihminen olla koukussa sokeriin?

Jotkut kertovat olevansa suorastaan koukussa sokeriin.

Laillistettu ravitsemusterapeutti, Itä-Suomen yliopiston dosentti Leila Karhunen, onko sokeririippuvuutta oikeasti olemassa?

- Asiasta ei vallitse tieteellistä yksimielisyyttä. Eläimillä on tehty tutkimuksia, joissa sokerilla on saatu aikaan samanlaisia käyttäytymistä, kuin mitä päihteet ovat tyypillisesti saaneet aikaan. Tutkimusten mukaan tämä näyttäisi kuitenkin liittyvän ennemmin tapaan, jolla sokeria on tarjottu, kuin sokerin neurokemiallisiin ominaisuuksiin.

- Ihmisillä aiheesta ei ole tutkimusnäyttöä. Toisaalta harvemmin nekään, jotka raportoivat sokerihimostaan, sanovat, että he haluaisivat puhdasta sokeria. Yleensä he syövät sokerin ja rasvan yhdistelmiä. Makea on muutakin kuin sokeri.

- On myös uskalias väite sanoa, että sokeri on kuin huume. Sokeria me kuitenkin tarvitsemme energialähteeksi ja päihteitä emme. Kuinka moni on lähtenyt tekemään rikoksia saadakseen sokeria?

Ovatko toiset persompia makealle kuin toiset?

- Ovat. Ihmisten välillä on paljon myös perinnöllisiä eroja. Omilla tottumuksilla voi myös vahvistaa omaa makeamieltymystään.

Miten makeanhimoa voisi hoitaa tai miten siihen kannattaisi reagoida?

- Makean mieltymykseen vaikuttaa muun muassa se, missä yhteydessä sitä syödään. Jos makeaa syödään nälkäisenä, mieltymys vahvistuu, jos kylläisenä, mieltymys jopa heikkenee.

- Onkin tärkeää muistaa, että syömisestä koettu mielihyvä on normaalia. Joustava, salliva ruokavalio on pitkällä aikavälillä parempi kuin joustamaton ja tiukka.