Uskaltaako appelsiinin kuorta raastaa ruokaan?

Leivontaohjeessa kehotetaan käyttämään yhtenä ainesosana raastettua appelsiinin kuorta. Tuontihedelmän kuoren sisältämät aineet kuitenkin mietittyvät.

Voiko appelsiinin kuorta käyttää leivonnassa turvallisin mielin, ylitarkastaja Sanna Viljakainen Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta?

– Ulkomaisten appelsiinien, kuten muidenkin kasviperäisten elintarvikkeiden, kasvinsuojeluainejäämiä tutkitaan hedelmästä kuorineen päivineen. Kun jäämätasot jäävät alle sallittujen rajojen, on sen syöminen siis kuorineenkin katsottu olevan turvallista.



– Appelsiinin ja muiden sitrushedelmien kuoria käytetään ruoanvalmistuksessa yleensä hyvin pieniä määriä, joten niitä voi hyvin mielin käyttää silloin tällöin ruoanlaitossa. Lisäksi kuumentaminen leivonnaisten valmistamisessa hajottaa osan kasvinsuojeluaineista haitattomiksi yhdisteiksi.



– Toki hedelmät on hyvä pestä ennen käyttöä huolellisesti. Etenkin tämä on tarpeen pinnalla olevan pölyn ja lian poistamiseksi, mutta myös kasvinsuojeluaineista poistuu lämpimällä vedellä pestäessä noin 30 prosenttia yhdisteestä riippuen.



– Mikäli haluaa välttää pieniäkin määriä kasvinsuojeluainejäämiä, kannattaa käyttää luomuhedelmiä.

Millaisia kasvinsuojeluaineita kuorissa voi olla ja mikä on niiden tarkoitus?



– Kasvinsuojeluaineiden tarkoitus on suojella kasvia esimerkiksi kasvitaudeilta, rikkakasveilta ja tuhoeläimiltä.



– Pintakäsittelyaineita, kuten erilaisia vahoja, voidaan käyttää myös kasvien homehtumisen estämiseksi.



–Sitrushedelmien pinnassa saa käyttää säilöntäaineena sorbiinihappoa ja sorbaatteja.



– Kaikkien käytettyjen säilöntä-, pintakäsittely- tai kasvinsuojeluainejäämien käyttö on säänneltyä, ja niitä saa käyttää vain turvallisissa rajoissa.

Juttu on julkaistu Kalevassa 30.12.2015.