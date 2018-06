Unohda jäätelökone, ilmankin onnistuu – "Omatekemä jäätelö maistuu luonnollisemmalta kuin kaupan kermajäätelöt"

– Ilman jäätelöä ei voi elää, sanoo varapuheenjohtaja Teresa Autio Kyrönmaan martoista. Ja nauraa.

Autio himoitsi vuosia jäätelökonetta, kunnes huomasi, että jäätelökoneen kippo on auttamattomasti liian pieni hänen perheensä tarpeisiin. Kolmen pojan kotitalous vaatii suuremman kerralla valmistuvan jäätelömäärän. Itse tehden rajoitteita ei ole.

– Etsiskelin netistä ohjetta, jossa jäätelöä voi tehdä kotona ilman jäätelökonetta, Autio sanoo.

Kokeiluun päätyi yksinkertainen ja selkeä vaniljajäätelön teko-ohje, jonka saa pyöräytettyä pakastimeen käden käänteessä.

– Itse jätskin tekoon menee kymmenisen minuuttia, ja sen jälkeen on muistettava käydä sekoittamassa jätskiä noin kolmen, neljän tunnin ajan, kun se on pakastimessa. Muuten kondensoitu maito valuu astian pohjalle ja lopputuloksena on kaksikerroksinen jäätelö. Kerran unohdin sekoittamisen. Kyllä jäätelö tosin silloinkin tuli syödyksi, Autio hymähtää.



Itse tehty jäätelö säilyy pakastimessa noin viikon, sen jälkeen sen koostumus muuttuu rakeiseksi. Maku säilyy, mutta pehmeämmän jätskikokemuksen saa, kun herkuttelee jäätelönsä suhteellisen nopeasti.

– Vaniljajäätelö on minun suosikkini. Kondensoitu maito on ehkä myös syynä, sehän on makeampaa kuin tavallinen. Omatekemä jäätelö maistuu luonnollisemmalta kuin kaupan kermajäätelöt. Kasvirasvajäätelöihin ei voi verratakaan, Autio kehuu.

Autio on kokeillut tehdä samalla reseptillä suklaajäätelöä sekoittamalla vaniljajäätelön sekaan kaakaojauhetta, ja mansikkajäätelöä mansikkahilloa vaniljaseokseen lisäämällä.

– Suklaajäätelöön tuli väriä mutta ei juuri makua. Ehkä suklaa pitäisi olla sulatettua suklaata, kaakaojauheella se ei oikein toiminut. Mansikkajäätelö onnistui, koko jätskistä tuli mansikkaista väriä myöten.

– Kun tekee jäätelön itse, tietää tasan tarkkaan, mitä jätski sisältää. Hinnaksikin tulee suunnilleen sama kuin jos ostaisi kaupan rasiajäätelöitä, alle viitosen, Autio hymyilee.



Tämä juttu on julkaistu Kalevan Kesä Helmi -liitteessä.