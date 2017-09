Tatti maistuu kohokkaassa – katso videolta ohje tähän pikanttiin, syksyiseen alkuruokaan

Älä turhaan pelkää lässähtämistä. Onnistut, kun muistat erotella valkuaiset keltuaisista ja olla avaamatta uuninluukkua turhaan kesken paistamisen.

Herkkutatit luovuttavat makunsa alkuruokien klassikolle eli kohokkaalle, kun niitä keitetään kerma-maitoseoksessa ja annetaan liota vielä muutaman tunnin ajan jääkaapissa. Tarvitset pikanttiin alkuruokaan sienien, kerman ja maidon lisäksi vain muutaman munan, juustoa ja sipulia sekä mausteita.

Voit kokeilla kohokkaaseen myös muita sieniä, mutta parhaiten jääkaappiuuttaminen toimii voimakkaan makuisen sienen kanssa.

Hyödynnä suurimman makunsa antaneet, mutta yhä käyttökelpoiset sienet vaikkapa arkisessa makaronilaatikossa tai pizzan täytteenä.

Kohokasta pidetään joskus vaikeana ruokana, sillä se voi lässähtää. Tärkeintä on olla avaamatta uunin luukkua paistamisen aikana.

Itse valmistuksen kriittisimmät vaiheet ovat munankeltuaisten ja -valkuaisten erotteleminen ja valkuaisvaahdon vatkaaminen. Hyvä konsti varmistua siitä, että vaahto on riittävän kovaa, on nostaa kulho nurinpäin: jos vaahto ei lähde valumaan, koostumus on oikea.

Muista myös, että kohokkaat eivät odota syöjiään. Kauniisti kohonneet ja tuoksuvat herkkukipot kannattaa tarjoilla pöytään saman tien.

Hellavahdit on noin kerran kuukaudessa ilmestyvien ruokavideoiden sarja, jossa Lännen Median ruokatoimittaja Riikka Happonen ja kuvaaja Harri Kuittinen testaavat erilaisia ruoanvalmistustekniikoita. Molemmat ovat intohimoisia kotikokkeja ja aina valmiita kokeilemaan jotain uutta.