Ruokaa menee liikaa roskikseen – kokkaa huippuhyvää vanhasta leivästä

No siinäpä respteissä leipää käytettiin :). Muuta mössöä monikertaisesti. Hyvä vanhan ruisleivän käyttö on että keittää kuivia ruisleivän (voi olla muutakin leipää mukana) vedessä. Suolaa hieman ja voita. Tekee sellaisen puolihullusakean.. Avot.. sitä syötiin pentuna (50 luvun alussa) ja vanhempanakin. Eipä mene leipää biojätteisiin. Leivässä on kuitenkin kuitua ja muitakin tarpeellista. Että näin...