Päivitä pastasi italialaiselle tasolle – perustana toimii oliiviöljystä ja valkosipulista tai vihanneksista pannulla pyöräytetty soffritto

Italialaisille pasta on ruokalaji eikä lisuke. Siksi pasta ei ole pastaa ilman soffrittoa eli oliiviöljyyn tehtyä ”kivijalkaa”.

Soffritton tekeminen on helppoa. Tarvitset vain muutamia raaka-aineita, joita löydät myös Suomesta. Ykkösversio soffrittosta toimii aina, kakkosversio on tarkoitettu lähinnä lihaisille pastoille. Tarkista käyttämäsi chilirouheen tulisuus ennen käyttöä.

Kokeile rohkeasti erilaisia pastaruokia muuntelemalla raaka-aineita, joita laitat soffritton seuraksi. Voit epäonnistua oikeastaan vain tekemällä soffritton liian kuumalla pannulla. Ole siis varovainen erityisesti valkosipulin kanssa.

Aloita soffritton valmistaminen, kun olet laittanut pastan kiehuvaan veteen. Sekoita lopuksi pasta pannulla olevaan soffrittoon.

Jos soffritto ei innosta, kokeile sen sijaan pestoa.

Italialaiset ovat tarkkoja siitä, että tietyt pastamuodot sopivat vain tiettyjen kastikkeiden kanssa. Toisaalta kaiken voi aina selittää sillä, että naapurimaakunnassa tai ainakin Pohjois-Italiassa asiat tehdään toisin. Sekoita siis eri pastalaatuja, soffrittoja ja kastikkeita mielesi mukaan.

Ohjeet ovat noin neljälle, pastan määrän voit sovittaa ruokailijoiden mukaan.

Pasta

spagettia, tagliatellea tai mitä tahansa pastaa

vettä

kourallinen merisuolaa

Käytä isoa, vähintään 5 litran kattilaa, äläkä pihistele veden kanssa. Kun vesi kiehuu kunnolla, heitä kattilaan kourallinen merisuolaa. Odota muutama minuutti ennen kuin kaadat pastan veteen. Muista sekoittaa. Anna veden edelleen poreilla.

Älä usko pastapaketin ehdottamia kypsymisminuutteja, vaan aloita maistelu noin 2–3 minuuttia ennen kuin paketin ohje käskee. Pasta jatkaa kypsymistä kastikkeessa, joten lopeta keittäminen, kun se on vielä napakkaa.

Siivilöi pasta. Ota talteen pari kupillista keitinvettä, jota voit lisätä lopuksi pastan joukkoon vähän kerrallaan, jos pastasi tuntuu nihkeältä.

Spagettiin et tarvitse siivilää, vaan voit nostella sen pihdeillä kattilasta suoraan soffrittopannulle. Sekoita sofrittoon tai kastikkeeseen ja anna pastan imeä makuja pienellä lämmöllä.

Soffritton makua voi terästää esimerkiksi basilikalla. Italialaiset käyttävät paljon tuoreita yrttejä, mutta myös kuivatut kelpaavat, jos muuta ei ole tarjolla.

Soffritto 1

1 iso valkosipulinkynsi

2–3 tl kuivattua chilirouhetta

hyvää oliiviöljyä

pari oksaa tuoretta persiljaa

mustapippuria

Pilko valkosipuli pieneksi silpuksi. Kaada pannulle oliiviöljyä niin, että pannun pohja peittyy. Kuumenna öljy pienellä lämmöllä. Nosta pannulle valkosipulimurska ja chilirouhe. Sekoita kunnes valkosipuli pehmenee ja muuttuu kullankeltaiseksi. Varo, ettet vahingossa ruskista tai polta valkosipulia.

Tässä vaiheessa soffritton peruspohja on valmis. Jos et jatka sitä varsinaiseksi kastikkeeksi, voit sekoittaa siihen keittämäsi pastan. Anna pastan muhia hetki pannulla, että se imee soffritton maut. Sekoita joukkoon mustapippuri ja hienonnettu persilja ja tarjoile.

Tomaatti kuuluu moneen italialaiseen pastaan. Kesällä ne ovat Suomessakin maukkaita, mutta mainio kastike syntyy myös säilyketomaateista.

Tomaattikastike

soffritto 1 -pohja

400 g säilyketomaatteja tai 500 g kirsikkatomaatteja

pari kourallista tuoretta basilikaa

Helppo tomaattikastike pastalle syntyy, kun sekoitat esimerkiksi tölkillisen tomaattimurskaa soffrittoon siinä vaiheessa, kun valkosipulit ovat kypsyneet. Voit käyttää myös tuoreita, pilkottuja tomaatteja tai molempia.

Sekoita joukkoon hienonnettu basilika.

Kasvispasta

soffritto 1 -pohja

1–2 munakoisoa, kesäkurpitsaa tai sieniä makusi mukaan

pari oksaa tuoretta oreganoa, persiljaa tai muita yrttejä

Valmista soffritto. Kuutioi munakoisot, kesäkurpitsat tai sienet ja lisää ne pannulle, kun soffritton valkosipulit ovat kypsyneet. Anna pehmentyä ja sekoita pastan joukkoon. Mausta ja koristele yrteillä.

Raakamakkarapasta

soffritto 1

4–6 raakamakkaraa

lasillinen kuivaa valkoviiniä

tuoreita yrttejä (esimerkiksi basilikaa, timjamia tai oreganoa makusi mukaan)

Valmista soffritto. Puristele makkarat kuoristaan pannulle noin peukalonpään kokoisiksi pätkiksi. Lisää joukkoon valkoviini. Hauduta kypsäksi miedolla lämmöllä.

Sekoita joukkoon hienonnetut yrtit ja tarjoile.

Vinkki: Saat makkarapastaasi vaihtelua, kun valitset eri tavoin maustettuja makkaroita, kuten esimerkiksi fenkolimakkaroita, chilimakkaroita tai miksei jopa siskonmakkaroita.

Varustaudu talveen kuivaamalla kesällä chilejä. Ompele chilit nauhaksi neulalla ja langalla. Nosta ne sitten aurinkoiseen paikkaan kuivumaan.

Soffritto 2

1 keskikokoinen sipuli

noin 10 cm pala sellerinvartta

1 porkkana

hyvää oliiviöljyä

Hienonna vihannekset. Kaada pannulle oliiviöljyä niin, että pannun pohja peittyy. Kuumenna öljy pienellä lämmöllä. Nosta pannulle sipuli, selleri ja porkkana. Kypsytä hiljalleen miedolla lämmöllä, kunnes vihannekset ovat pehmeitä.

Jauhelihapasta

soffritto 2

400 g jauhelihaa

400 g säilyketomaatteja

(lasillinen punaviiniä)

tuoreita yrttejä, esimerkiksi basilikaa tai oreganoa

suolaa

mustapippuria

Valmista soffrito 2. Kun vihannekset ovat pehmeitä, nostele jauheliha pannulle. Kaada sekaan säilyketomaatit ja halutessasi myös punaviini. Anna kypsyä kannen alla rauhassa. Mausta kastike silputuilla yrteillä sekä pippurilla ja suolalla.

Pestokastike

1 valkosipulinkynsi

15 g pinjansiemeniä

noin puoli kourallista saksanpähkinöitä

3–4 kourallista basilikanlehtiä

3-4 dl hyvää oliiviöljyä

Laita ensin tehosekoittimeen tai mortteliin valkosipuli, siemenet ja pähkinät. Pyöräytä ne mahdollisimman hienoksi murskaksi. Kaada seos kuppiin odottamaan.

Nosta seuraavaksi basilikanlehdet sekoittimeen, lorauta päälle hieman oliiviöljyä ja hurauta lehdet tahnaksi.

Sekoita basilikatahna ja pähkinäseos keskenään. Kaada seos lasipurkkiin. Lisää loraus oliiviöljyä ja sekoita, kunnes pesto on tasaista.

Täytä lopuksi purkki oliiviöljyllä, mutta älä enää sekoita sitä pestoon. Öljyhattu varmistaa sen, että pestosi säilyy jääkaapissa noin kuukauden. Ilman täyteöljyä joudut syömään pestosi päivässä tai parissa. Muista sulkea kansi hyvin.

Vinkki: Voit myös pakastaa peston esimerkiksi jääpalarasiassa. Pakastettu pesto sulatetaan kattilassa pienellä lämmöllä. Et tarvitse ”täyteöljyä”, jos pakastat peston. Ruokalusikallinen tai jääpalakuutio per annos on kelpo mitta, kun tarjoilet pastaa peston kanssa.

Voit tehdä peston myös esimerkiksi rucolasta. Raastettu parmesaani sopii pastan ja peston kaveriksi lautaselle.