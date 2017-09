Oululaiskokki Sanna Rahkosella tavoitteena mitali – antaa kolme vinkkiä kotikokeille

Oululainen Sanna Rahkonen ottaa perjantaina osaa kansain­väliseen nuorten kokkien kilpailuun. Tavoitteena on mitali. Kun suunnitelma on tehty, siitä ei kannata enää lipsua.

Jos hiippailisi sunnuntaisin suljetun hotelliravintolan ikkunan taakse kurkkimaan, voisi nähdä kummia. Voisi nähdä, kuinka kiinni olevaan keittiöön saapuu nuori kokki. Hän napsauttaa kellon päälle, ja alkaa armoton touhu. Uuni lämpenee, kasvikset pilkkoutuvat, liha irtoaa luusta.

Oululainen Sanna Rahkonen se siinä kokkaa. Viimeiset pari kuukautta ovat olleet Rahkoselle kiireistä aikaa. Normaalien työvuorojen lisäksi hän on treenannut alle 27-vuotiaiden kokkien kansainväliseen kilpailuun.

Ensi perjantaina Rahkonen astuu frankfurtilaishotellin keittiöön yhdessä eri puolilta maailmaa tulleiden kollegoiden kanssa. Uunien lämpötilat sovitaan porukalla, ja sen mukaan eletään.

Pääruoka on poikkeuksellisesti ilmoitettu etukäteen. Tänä vuonna taitoa mitataan karitsan kareella eli kylkiluissa kiinni olevalla ulkofileellä.



Jos Rahkonen saisi päättää, löytyisi kisojen yllätysraaka-aineista järvikalaa alkuruokaan ja suklaata ja marjoja jälkiruokaan. Sen sijaan suuret äyriäiset tai mustekala voisivat olla skandinaavisen keittiön taitavalle Rahkoselle hankalampi pala.

Helpoin sudenkuoppa on, jos alkaa hätäillä. Kesken kokkaamisen ei kannata improvisoida.

– Pitäisi vain uskoa siihen, mitä on suunnitellut, luottaa siihen ja tehdä sen mukaan, hän sanoo.

Rahkonen aloitti kilpailemisen jo opiskeluvuosinaan, ja mitaleja on tullut useampia. Tammikuussa hän voitti nuorten kokkien suomenmestaruuden Paistinkääntäjät ry:n kisoissa, mikä avasi tien Frankfurtiin.

Ei Rahkosesta pitänyt edes tulla kokkia. Hän suuntasi peruskoulun jälkeen Lapin matkailuopistoon. Ajatuksena oli ryhtyä vastaanottovirkailijaksi. Ensimmäisen vuoden aikana suunta vaihtui. Keittiötyö tuntui omalta. Konkreettinen tekeminen, luomisen tuska ja tiimipelaaminen kiehtoivat.

Jotain nuoren kokin asenteesta kertoo tämän lehtijutun kuvaustilanne.

– Haasteellisuus on vain hyvästä, hän kommentoi, kun taltiointi vaatii kuvaajalta hieman kiipeilyä.



Määrätietoisuutta, luovuutta, paineensietokykyä – niistä on hyvä kokki paistettu. Nopeudestakaan ei Rahkosen mukaan ole haittaa. Ammatti on raskas henkisesti ja fyysisesti, mutta tiimin tuella jaksaa.

Tällä hetkellä Rahkonen työskentelee Lapland Hotel Oulun Oula-ravintolan vuoropäällikkönä. Hänen mukaansa ”hullun hyviä” kokkeja löytyy ympäri maailmaa, mutta omat esikuvat löytyvät läheltä. Hän arvostaa niitä keittiömestareita ja kollegoita, joiden kanssa on saanut työskennellä päivittäin.

Kitchen & Bar Oulassa kokit vierailevat usein salin puolella. Näin he saavat palautteen suoraan asiakkailta. KUVA: Maiju Pohjanheimo

Nykyistä työyhteisöään hän kuvailee isoksi perheeksi: vapaa-aikaakin vietetään yhdessä.

Kitchen & Bar Oulassa kokit vierailevat usein salin puolella. Näin he saavat palautteen suoraan asiakkailta. Rahkosesta parasta on, jos pääsee viemään pöytään yllätysmenun jälkiruoan ja voi kysellä millainen ruokailukokemus on ollut.

Entäpä hyvä ravintolakokemus: millainen se Rahkosesta on? Siihen vaikuttavat hänen mukaansa kaikki, jo se hetki, kun astuu ravintolaan sisään. Miljöö vaikuttaa, mutta myös tarjoilija, joka osaa tehdä olosta mukavan.

– Jos ruoassa on jotain vikaa, hyvä palvelu tosi monesti pelastaa sen, Rahkonen sanoo.

Suomenmestarin ruokapöydän luulisi notkuvan suussa sulavia herkkuja, mutta Rahkonen myöntää, ettei itselle jaksa kokata. Jääkaapista löytyy lihamakaronia siinä missä ihan tavallisillakin kattilankuumentajilla. Ja kattilat – ne palavat kuulemma pohjaan ammattilaisellakin.

3 vinkkiä kotikokille

1. Käytä tuoreita raaka-aineita.

2 Maista. Maista ruokaa koko ajan eli muulloinkin kuin vain lopussa.

3. Suunnittele. Kun tietää, mitä tekee, on ruoka jo puoliksi tehty.