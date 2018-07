Nyt herkutellaan herneillä – reseptit ovat saaneet innoituksensa niin Venetsiasta kuin Intiastakin

Tuoreet herneet suoraan palosta suuhun riivittynä on monelle yksi kesän parhaita ruokajuttuja. Kokeile hernettä ruuanlaitossa monipuolisesti nyt, kun niitä on tarjolla.

Kauniin vihreät hernehelmet sopivat salaatteihin, keittoihin, tahnoihin ja risottoihin. Suomalaisten ikisuosikkia hernekeittoa tuskin tunnistaa, kun sen valmistaa kesän tuoreesta sadosta.

Aukeaman hernereseptit ovat saaneet innoituksensa maailmalta. Risi e bisi on venetsialainen, uuden sadon herneistä valmistettava klassikko. Sitä voisi erehtyä luulemaan risotoksi, mutta sen kuuluu olla risottoakin löysempi, lähes keittomainen. Myös sen valmistus on risottoa huolettomampaa, koska neste lisätään kerralla, eikä sitä tarvitse kypsennyksen aikana sekoitella. Riittää, kun huolehdit, että nestettä on tarpeeksi.

Mausteiden ystävä ujuttaa kaksi kesän herkkua, herneet ja uudet perunat, samaan annokseen intialaisessa curryssä. Voimakkaat maut ja nenään tunkeutuvat aromit vievät ruokailijan Aasiaan jo kokkausvaiheessa.

Frittata on nopeudessaan ja ruokaisuudessaan varsinainen arjenpelastaja. Kylmäsavulohi ja herneet sekä tilli ovat mainio kolmikko kesäisessä frittata-reseptissä.

Tuoresalsassakin herne on kuin kotonaan. Meksikolaiset maut, avokado, lime, chili ja korianteri sopivat hienosti yhteen kotoisan herneen kanssa. Salsa sopii dippailun lisäksi minkä tahansa kesägrillattavan kylkeen.

Kaikki reseptit ovat neljälle.

Risi e bisi – riisiä ja herneitä

Risottoa helpommin valmistuu risi e bisi eli riisiä ja herneitä venetsialaiseen tyyliin. Maut ovat lempeän herkulliset.

2 rkl oliiviöljyä

3 salottisipulia tai 1 sipuli hienonnettuna

1 ½ dl kasvis- tai kanalientä

200 g palvikinkun pala

2 valkosipulinkynttä murskattuna

2 ½ dl risottoriisiä

2 ½ dl riivittyjä herneitä

1 dl raastettua parmesaania

1 dl hienonnettua persiljaa

Kuumenna öljy kasarissa. Pehmittele sipulia miedolla lämmöllä noin 5 minuuttia.

Kuumenna sillä aikaa kasvis- tai kanaliemi.

Kuutioi palvikinkku ja lisää se, valkosipuli ja riisi pannulle. Kuullottele, kunnes riisi on läpikuultavaa. Kaada kasariin 1 ¼ dl lientä, laita kansi päälle ja anna kypsyä noin 15 minuuttia.

Kun riisi on napakan kypsää, lisää mukaan herneet ja loppu liemi. Kypsytä herneitä muutama minuutti. Lisää parmesaaniraaste ja persilja, sekoita.

Risi e bisin kuluu olla risottoa löysempi, lähes keittomainen. Voit lisätä siihen lopuksi kuumaa vettä tai kasvislientä oikean koostumuksen aikaansaamiseksi.

Intialainen herne-perunacurry

1 iso sipuli

1 rkl öljyä

3 punaista chiliä

2 valkosipulinkynttä puristettuna

2 rkl tuoretta, raastettua inkivääriä

2 tl jeeraa eli juustokuminaa

1 tl kurkumaa

1 tl curryä

1 tl garam masalaa

750 g uusia perunoita

1 limen mehu

5 dl maustamatonta jugurttia (turkkilaista)

1 ruukku korianteria, varret ja lehdet

2–3 dl kasvis- tai kanalientä

2-3 dl riivittyjä herneitä

Kuori ja hienonna sipuli. Kuumenna öljy korkealaitaisessa kasarissa ja pehmittele sipulia öljyssä, miedolla lämmöllä 10–15 minuuttia. Halkaise chilit, poista siemenet ja hienonna. Lisää pannulle murskattu valkosipuli, hienonnettu chili, raastettu inkivääri, jeera, kurkuma, curry ja garam masala. Freesaa muutama minuutti.

Pese ja puolita perunat ja lisää ne pannulle limemehun kanssa. Pyörittele perunoita pannulla, jotta saat mausteet leviämään hyvin niiden pinnalle.

Lisää jugurtti, hienonnetut korianterinvarret ja kasvis- tai kanaliemi. Anna hautua miedolla lämmöllä noin 40 minuuttia, kunnes perunat ovat pehmeitä.

Lisää joukkoon herneet ja anna kypsyä vielä 5 minuuttia. Lisää lopuksi tuoreet korianterinlehdet ja nauti tuoreen naanleivän kanssa.

Herneet ovat tuttu juttu intialaisessakin keittiössä. Iloisen keltainen curry uusista perunoista ja herneistä hurmaa mahtavalla tuoksullaan ja tulisella maullaan.

Frittata kylmäsavulohesta ja herneistä

1 pieni purjo, valkoinen osa

1 rkl öljyä

8 munaa

2 dl kuohukermaa

2 dl tuoreita riivittyjä herneitä

2 rkl tuoretta tilliä hienonnettuna

150 g kylmäsavulohta, hienonnettuna

2 dl juustoraastetta, esim. cheddar, mozzarella, gouda

suolaa ja mustapippuria myllystä

Halkaise ja huuhtele purjo, suikaloi valkoinen osa. Kuumenna öljy uuninkestävällä pannulla ja pehmittele siinä purjoa miedolla lämmöllä noin 3 minuuttia.

Riko kananmunat kulhoon ja vatkaa rakenne reilusti rikki haarukalla. Sekoita mukaan kerma. Lisää seokseen herneet, tilli, kylmäsavulohi ja juustoraaste ja mausta suolalla ja mustapippurilla.

Kaada seos pannulle purjojen joukkoon, kallistele hiukan pannua ja anna seoksen kypsyä 3–4 minuuttia liedellä. Siirrä pannu sitten 200-asteiseen uuniin ja kypsytä vielä noin 10 minuuttia, kunnes frittata on hyytynyt.

Frittata maistuu raikkaan vihersalaatin kanssa lämpinä tai kylmänä.

Frittata valmistuu alusta loppuun parissakymmenessä minuutissa. Sen voi nauttia myös kylmänä, mikä tekee siitä oivan piknik-evään.

Tuoresalsa herneistä

2 dl tuoreita, riivittyjä herneitä

2 kypsää avokadoa

1 lime

½ tl suolaa

1 punasipuli

1 punainen chili

3 rkl oliiviöljyä

1 dl hienonnettua, tuoretta korianteria

Ryöppää herneet laittamalla ne kiehuvaan veteen noin minuutiksi. Siivilöi ja huuhtele kylmällä vedellä. Halkaise avokadot, poista kivet ja irrota lusikan avulla hedelmäliha. Kuutioi avokadot ja laita kulhoon yhdessä limemehun ja suolan kanssa.

Kuori ja hienonna punasipuli. Halkaise chili, poista siemenet ja hienonna. Sekoita avokadokuutioiden joukkoon herneet, sipuli, chili ja oliiviöljy ja lopuksi tuore korianteri. Tarkista suola.

Tuoresalsa maistuu tortillasipsien kanssa tai grillattujen ruokien lisukkeena.