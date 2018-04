Näin otat kahvinkeittimestäsi kaiken irti – parempaa suodatinkahvia syntyy helpoilla nikseillä

Keittiön työtasolla puhisevan ja pulputtavan suodatinkahvinkeittimen voi perustellusti nimetä Suomen kansalliskodinkoneeksi.

Suomalaiset hörppivät viime vuonna kahvia jauheena laskettuna 9,9 kiloa henkeä kohden, mikä on yhä eniten maailmassa.

Moni meistä tosin keittelee ihan turhaan päivästä toiseen samanlaiset kitkerät juhlamokat, koska keitintä ei ole aikoihin putsattu ja keittotavatkin ovat vähän sinne päin.

Kokosimme alan ammattilaisen ja kahvikirjallisuudesta niksejä, joilla peruskeittimelläkin syntyvät astetta paremmat kahvit.

Käytä puhtaita välineitä

Jos et ole puhdistanut keitintä aikoihin, tee se nyt. Kalkinpoisto kannattaa tehdä keittimen valmistajan ohjeiden mukaan. Osalla valmistajista kalkinpoisto on jopa keittimen takuun edellytys. Onneksi suurimmassa osassa Suomea vesi on pehmeää eikä juuri kerrytä kalkkia.

Esimerkiksi Moccamaster-keittimien vesisäiliön sisustan voi myös varovasti tiskata miedolla pesuaineella. Perään huolellinen huuhtelu.

Älä kaada vettä keittimen vesisäiliöön kahvipannulla, sillä siitä voi kertyä ajan mittaan keittimeen epäpuhtauksia ja jopa kitkerää kahvirasvaa. Käytä erillistä puhdasta kannua tai pulloa veden kaatoon.

Kostuta suodatinpaperi ennalta

Suodatinpaperi kannattaa kostuttaa vedellä, jolloin siitä ei irtoa makua kahviin eikä se ime enää keittovettä itseensä.

Osa kahviasiantuntijoista suosittelee käyttämään valkaistuja suodatinpapereita. Perustelu on, että valkaisemattomista papereista voi irrota puumaista makua kahviin.

Sekoita jo suppilossa

Lopputuloksen parantamiseksi kahvia kannattaa sekoitella suodatinsuppilossa siinä vaiheessa, kun vettä on valunut desin tai parin verran suodattimeen. Ajatus on saada koko kahvijauhemäärä kosteaksi, jolloin se uuttuu tasaisesti. Tämä parantaa makua. Ihan kaikissa keittimissä tämä ei niiden rakenteen vuoksi ole mahdollista keittämisen aikana.

Sekoita myös kahvi kannussa ennen tarjoilua, koska keittämisen eri vaiheissa pannuun päätyy eri vahvuista kahvia.

Säilytä ilmatiiviisti

Lämmin ja valoisa, ilmaa päästävä säilytys on kahvin maun kannalta surkein vaihtoehto. Tärkeintä on ilmatiiviys, jolloin happi ei pääse kosketuksiin kahvin kanssa. Kokonaisina papuina kahvi säilyy pidempään paremman makuisena kuin jauhettuna.

Yksi suositeltava säilytystapa on ilmatiivis pussi kokonaisia papuja jääkaapissa säilytettynä. Kahvi on tuoretuote, joten kahvinautinnossa korkeammalle tasolle haluavan kannattaa hankkia kahvinsa papuina ja ostaa kahvimylly.

Jos käytät maitoa, älä käytä mitä tahansa

Moni kahvintuntija suosittelee punaista eli rasvaista tai vähintään kevytmaitoa kahviin, sillä se luo tuhdimman ja täyteläisen suutuntuman. Rasvaton maito tekee kahvista vetistä.

Toisaalta kyse on makuasioista ja tottumuksesta, eikä mitään "oikeaa" tapaa juoda kahvia ole.

Esimerkiksi mustana juotuna kahvin omat aromit tulevat esiin parhaiten.

Kokeile tummaa paahtoa

Suurin osa Suomessa myytävästä suodatinkahvista on edelleen vaaleaa paahtoa, mutta tummien paahtojen tarjonta ja suosio on kasvanut tasaiseen tahtiin.

Moni valittelee, että tummista paahdoista tuppaa tulemaan liian väkevät kahvit. Näin tapahtuu, jos annostelu on yhtä runsasta kuin vaaleapaahtoisten kahvien kanssa on tottunut. Eräs ohje kehottaa laittamaan 20 prosenttia vähemmän tummapaahtoista kahvijauhetta.

Sopiva annostelu selviää pienellä kokeilulla ja riippuu myös tumman kahvin paahtoasteesta, joita on useita. Esimerkiksi Moccamasterin täyteen pannuun melko sopiva määrä on noin 6–7 täyttä kahvimitallista tummapaahtoista kahvijauhetta.

Vaalea paahto panee vastoin yleistä luuloa vatsan kovemmille. Siinä on jäljellä enemmän kahvin happoja, jotka muuttuvat muiksi aineiksi paahdon kestäessä pidempään. Siten tumma kahvi voi olla parempi vaihtoehto, jos vaalea paahto tuottaa esimerkiksi närästysoireita.

Jutun lähteinä on käytetty muun muassa Petri Niemisen ja Terho Puustisen kirjaa Kahvi – Suuri suomalainen intohimo (Tammi) sekä kahviyrittäjänä toimivan Petri Niemisen haastattelua.