Japanilainen bento-eväs tuo kauneutta ja vaihtelua lounashetkeen

Pääruoka ja lisukkeet kulkevat näppärästi samassa laatikossa. Nauti kauniisti pakattu lounas suoraan eväsrasiasta.

Bento tarkoittaa japaniksi lounasta, joka on pakattu eväslaatikkoon. Bentot ovat Japanissa tyypillinen eväs lapsille, mutta laatikoita pakataan mukaan myös töihin, piknikille sekä matkoille.

Bentoboksin idea on pakata ruoka siististi ja tiiviisti, mutta houkuttelevan ja kauniin näköisesti. Lasten bentoannoksissa seikkaileekin usein japanilaisia piirroshahmoja, jotka on tehty taidokkaasti riisipalloista, vihanneksista ja hedelmistä.

Tyypillisesti bentolaatikossa on riisiä tai nuudeleita, kalaa tai lihaa ja kasviksia. Vaikka idea on japanilainen, laatikon sisällön ei tarvitse olla. Juttuun on koottu lounaslaatikoita Lähi-idän, Meksikon ja Aasian tapaan.

Lounaan voi pakata mihin tahansa sopivaan rasiaan. Ruuat voi erotella esimerkiksi silikonisten muffinsivuokien tai napakoiden salaatinlehtien avulla.

Kaikki reseptit ovat kahdelle.

Lähi-itä

Linssisalaatti

1,6 dl belugalinssejä

1 pieni punasipuli

¼ kurkku

12 taatelia

1 dl tuoretta korianteria

50 g fetaa

2 rkl sitruunamehua

2 rkl oliiviöljyä

½ tl suolaa

mustapippuria

Huuhtele linssit ja keitä 20–25 minuuttia. Hienonna punasipuli. Leikkaa kurkku kuutioiksi ja taatelit palasiksi. Hienonna korianteri ja murustele feta. Laita kaikki ainekset kulhoon. Sekoita kastike sitruunamehusta ja oliiviöljystä. Mausta suolalla ja pippurilla. Sekoita kastike salaatin sekaan ja tarkista maku.

Jogurttikastike

1 ½ dl kreikkalaista jogurttia

½ limetin mehu

1/2 rkl tahinia

2 valkosipulinkynttä hienonnettuna

2 rkl tuoretta tilliä hienonnettuna

¼ tl suolaa

Sekoita kaikki ainekset pienessä kulhossa, tarkista maku ja anna maustua puolisen tuntia jääkaapissa.

Lisäksi

1 pkt halloumia

4 kpl viininlehtikääryleitä

2 pitaleipää

Leikkaa halloumi noin sentin paksuiksi siivuiksi, paista oliiviöljyssä pannulla kummaltakin puolelta kauniin kullanruskeaksi.

Kokoa laatikkoon linssisalaattia, jogurttikastiketta, paistetut halloumit, viininlehtikääryleet ja pitaleipäpalaset.

Taateleilla ja fetalla maustettu belugalinssi-salaatti tuo ripauksen ylellisyyttä Lähi-itä-henkiselle arkilounaalle.

Tex-mex

Papu-riisi

1 1/2 dl basmatiriisiä

4 dl kasvislientä

3 valkosipulinkynttä

1 1/2 rkl limettimehua

1 prk (285 g) mustia papuja

1 prk (280 g) maissia

1 dl korianteria

Laita kattilaan riisi, kasvisliemi sekä hienonnetut valkosipulinkynnet. Anna kiehahtaa ja keitä sitten miedolla lämmöllä kannen alla noin 10 minuuttia. Anna vetäytyä 5 minuuttia kannen alla.

Lisää limettimehu, huuhdellut mustat pavut ja maissi sekä hienonnettu korianteri. Tarkista maku, ja lisää suolaa tarvittaessa.

Flank steak

½ dl oliiviöljyä

1 ½ rkl worcestershire-kastiketta

3 rkl limettimehua

2 valkosipulinkynttä

1 ½ tl juustokuminaa

1 tl chilijauhetta

¼ tl chilihiutaleita

½ tl suolaa

½ tl mustapippuria

1 ½ tl sokeria

200 g naudan kuvepaistia

1 sipuli

1 punainen paprika

1 keltainen paprika

oliiviöljyä paistamiseen

Tee marinadi. Sekoita oliiviöljy, worcestershire-kastike, limettimehu, hienonnettu valkosipuli sekä mausteet. Hiero marinadi lihan pintaan ja anna marinoitua huoneenlämmössä tunti.

Viipaloi sipuli ohuiksi lohkoiksi, leikkaa paprikat siivuiksi.

Kuumenna valurautapannussa oliiviöljy. Pyyhi marinadi lihasta ja paista muutama minuutti molemmin puolin, jolloin lihan kypsyys on medium. Nosta pois pannulta ja anna vetäytyä folion alla viitisen minuuttia.

Pyyhi pannu ja paista kasviksia oliiviöljyssä viitisen minuuttia. Leikkaa liha ohuiksi viipaleiksi.

Guacamole

3 avokadoa

½ sipuli

½ punainen chili

1 sitruuna

1 tl suolaa

mustapippuria

Kuori ja lohko avokadot. Hienonna sipuli ja chili. Purista sitruunasta mehu. Laita kaikki ainekset astiaan ja surauta sauvasekoittimella kuohkeaksi.

Lisäksi

nachoja

Kokoa laatikkoon papu-riisiä, lihaa, paprikoita, guacamolea sekä nachoja.

Meksikolaisen fajitan täytteet tarjoillaan tässä tortillan sijaan eväslaatikosta.

Aasia

Onigirit

2 dl puuroriisiä

2 ½ dl vettä

1 1/2 rkl riisiviinietikkaa

1 tl sokeria

1/2 tl suolaa

1 porkkana raastettuna

1 arkki norilevää

seesaminsiemeniä

Huuhtele riisiä siivilässä kylmän veden alla, kunnes vesi on kirkasta. Keitä riisiä alhaisella lämmöllä noin 15 minuuttia. Nosta kattila liedeltä ja anna riisin hautua kannen alla vielä 10 minuuttia. Sekoita riisiviinietikkaan suola ja sokeri ja sekoita kuuman riisin joukkoon.

Muotoile riisistä kostutetuin käsin halkaisijaltaan noin 5 sentin kokoisia palloja. Paina keskelle kolo ja lisää porkkanaraastetta. Täytä aukko riisillä ja muotoile pallosta kolmio. Leikkaa noriarkista 2–3 cm leveä suikale ja laita kolmion yhdelle sivulle ”kädensijaksi”. Ripottele päälle seesaminsiemeniä.

Munakasrulla

4 munaa

1 rkl soijakastiketta

1 rkl mirinkastiketta

1 rkl sokeria

hyppysellinen suolaa

öljyä paistamiseen

Riko munien rakenne kulhossa. Sekoita joukkoon soija, mirin, sokeri ja suola.

Kuumenna öljy paistinpannussa keskilämmöllä. Kaada pannulle ohut kerros munakasmassaa. Paista munakasta niin kauan, että se hyytyy ja rullaa sitten tiiviiksi rullaksi.

Siirrä rulla pannun laidalle, kohota sitä hieman ja kaada pannulle munakasmassaa. Rullaa hyytynyt munakas valmiin rullan ympärille. Siirrä rulla taas reunalle ja toista niin kauan, kun munakasmassaa riittää.

Anna jäähtyä ja leikkaa sitten viipaleiksi.

Wasabi-jogurttikastike

2 dl turkkilaista jogurttia

1–2 tl wasabitahnaa

½ rkl sitruunamehua

ripaus suolaa ja sokeria

Sekoita kastikkeen ainekset keskenään. Anna maustua jääkaapissa 30 minuuttia.

Lisäksi

200 g savulohta

porkkanaa

kurkkua

Kokoa laatikkoon onigireja, munakassiivuja, wasabikastiketta, savulohta sekä porkkana- ja kurkkuviipaleita.