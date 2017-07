Vaikka kesä on ollut viileä, kesäjuomista ei kannata tinkiä. Itse tehty juoma maistuu lomalta: on aikaa myös nautinnoille.

Alkoholittomien juomien kulutus on ollut nousussa jo pidempään ja huippukokitkin ovat heränneet trendiin. Esimerkiksi tanskalaisesta huippuravintola Nomasta on saanut jo pitkään alkoholittoman juomamenun, jossa on makuina muun muassa kurkkua, kuusenkerkkää ja suolaheinää.

Shrub on täydellinen vaihtoehto, kun kaipaat juhlan tuntua lasiisi ilman alkoholia. Omenaviinietikkapohjainen shrub antaa juomalle kevyen kirpeän maun, jota tekee mieli siemailla kauniista lasista kesäiltana. Etikkapohjaisia siirappijuomia on juotu jo vuosisatojen ajan, mutta viime vuosina niiden suosio on kasvanut, kun ruokamaailmassa on innostuttu happamista ja kirpeistä mauista.

Jääkahvi on kesäinen klassikko, joka maistuu kylmäuutettuna vieläkin paremmalta. Et tarvitse sen tekemiseen edes kahvinkeitintä. Valmistusmenetelmä muuttaa kahvin koostumuksen pehmeämmäksi, matalahappoisemmaksi ja hieman vatsaystävällisemmäksi. Mitä karkeammin jauhettua kahvia käytät, sitä kirkkaampaa kahvistasi saat.

Horchata on vuosisatoja vanha resepti. Alun perin sitä tehtiin ohrasta, latinaksi hordeata, mistä tulee juoman nimi. Tätä vaaleaa juomaa juodaan ainakin Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Meksikossa sitä tehdään useimmiten riisistä ja manteleista, mutta muualla käytetään myös esimerkiksi seesaminsiemeniä. Yhteistä kaikille on kevyt mausteisuus, joka useimmiten on peräisin kanelista ja neilikasta.

Itsetehty makusiirappi on helppo keino valloittaa janoisat suut. Mauksi käy mikä tahansa kauden hedelmä tai marja ja yrtti. Lopputuloksena saat aitoa hedelmän makua ja loputtomasti makuvaihtoehtoja. Raparperi kannattaa säilöä talteen ennen kuin kausi loppuu. Ylijäänyt raparperimassa maistuu esimerkiksi jogurtin kanssa. Tässä siirappiohjeessa mukana on myös rosmariinia. Sen voimakas tuoksu muuttuu osaksi juoman makua.

Desilitra shrubia tai siirappia riittää noin kuuteen lasilliseen valmista juomaa, riippuen haluamastasi makeuden tasosta. Siirappi säilyy jääkaapissa useamman viikon.

Vadelmashrub maistuu juhlavalta, sen kevyt happamuus tekee siitä täydellisen siemailtavaa.

Vadelma-shrub

noin 2 dl

1 dl omenaviinietikkaa

2 dl sokeria

2 dl tuoreita tai pakastevadelmia

Tarjoiluun:

kivennäisvettä

Kiehauta etikka, lisää sokeri ja vadelmat joukkoon. Anna kiehua miedolla lämmöllä 4-5 minuutin ajan, kunnes seos paksunee ja tummenee.

Anna jäähtyä. Siivilöi seoksesta siemenet pois ja kaada suppilon avulla lasipulloon. Säilytä shrub jääkaapissa.

Valmista juoma kaatamalla lasin pohjalle noin 3 rkl shrubia, muutama jääpala ja päälle kivennäisvettä. Sekoita kevyesti.

Kylmäuutettu kahvi vietnamilaisittain

Kahdelle

1 dl tummapaahtoista suodatinkahvia tai espressoa

4 dl kylmää vettä

1 dl kondensoitua maitoa

Laita kahvi ja kylmä vesi astiaan, sekoita kevyesti ja peitä kannella. Anna hautua 12-24 tuntia jääkaapissa tai huoneenlämmössä. Siivilöi kahvinpurut lopuksi kahvinsuodattimen, harson tai siivilän avulla tarvittaessa pariin kertaan, niin kahviin ei jää puruja. Laita suodatettu kahvi jääkaappiin. Se säilyy ainakin viikon ajan.

Lisää lasin pohjalle 1-2 cm kondensoitua maitoa, muutama jääpala ja kaada lopuksi päälle kahvi. Kondensoitu maito tekee kahvista ihanan, jälkiruoan tasoisen herkun, mutta voit halutessasi jättää sen pois tai korvata esimerkiksi kookosmaidolla.

Raparperi-rosmariini-spritzer

Raparperisiirappi:

noin 3,5 dl

3 raparperinvartta

2 dl sokeria

2 dl vettä

Tarjoiluun:

kivennäisvettä

muutama rosmariininoksa

Huuhtele raparperinvarret, mutta älä kuori niitä. Raparperin punaisesta kuoresta siirappi saa kauniin, vaaleanpunaisen värin. Viipaloi paloiksi. Lisää kaikki ainekset kattilaan ja anna kiehua miedolla lämmöllä noin 10 minuuttia, kunnes raparperi hajoaa. Nosta pois liedeltä ja anna jäähtyä.

Siivilöi raparperimassa pois siirapista tiheän siivilän avulla. Kaada siirappi suppilon avulla pulloon tai kannelliseen astiaan.

Tee juoma kaatamalla lasin pohjalle noin 3 rkl siirappia, muutama jääpala ja rosmariininoksa. Kaada päälle noin 1,5 dl kivennäisvettä.

Horchata on yksi monesta Meksikossa juodusta agua frescasta, kylmästä, usein hedelmäpohjaisesta juomasta. Sen maku syntyy kanelista, mantelista ja riisistä.

Meksikolainen horchata

5 annosta

2,5 dl valkoisia puuro- tai basmatiriisijyviä

120 g kuorittuja manteleita

2 rkl kanelia

kanelitanko

½ tl jauhettua neilikkaa

1 rkl vaniljasokeria

1 litra kuumaa vettä

½ tölkkiä kondensoitua maitoa

Huuhtele keittämättömät riisinjyvät. Paahda mantelit kevyesti. Laita riisi ja mantelit kulhoon, lisää päälle kaneli, kanelitanko, neilikka, vaniljasokeri ja kuuma vesi. Anna seistä huoneenlämmössä peitettynä noin 12 tuntia.

Seuraavana päivänä laita seos tehosekoittimeen ja sekoita täydellä teholla parin minuutin ajan, kunnes seos muuttuu maitomaiseksi nesteeksi. Siivilöi ohuen harsokankaan tai tiheän siivilän läpi pariin kertaan. Laita seos uudestaan tehosekoittimeen. Lisää kondensoitu maito ja sekoita vielä noin minuutin ajan. Maista välillä. Jos seos tuntuu liian paksulta, lisää vettä. Säilytä jääkaapissa.

Tarjoile valmis juoma runsaiden jäiden kera.