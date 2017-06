Oamkin opiskelijavalintatulokset on julkaistu – opiskelupaikan sai 1 680 hakijaa

Korkeakoulujen kevään yhteishaun tulokset on julkaistu. Oulun ammattikorkeakouluun (Oamk) oli hakijoita yhteensä noin 10 600, joista ensisijaisia hakijoita oli 5 322.

Aloituspaikkoja syksyllä alkavaan koulutukseen on yhteensä 1 680. Aloituspaikoista 1 525 on ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja 155 on ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Hakijamäärältään suosituin koulutus oli sosionomikoulutus, jonka 90 aloituspaikkaa haki 653 ensisijaista hakijaa. Yhteensä sosionomikoulutukseen oli 1 924 hakijaa.

Vetovoimaisin koulutus oli ensihoito, johon oli lähes 13 ensisijaista hakijaa ja yhteensä yli 33 hakijaa aloituspaikkaa kohti.

Oamk käytti tänä keväänä ollutta mahdollisuutta varata osa opiskelupaikoista ammatillisen tutkinnon suorittaneille. Oamk varasi 30 prosenttia aloituspaikoistaan ammatillisen tutkinnon suorittaneille lukuun ottamatta englanninkielistä koulutusta. Tällä halutaan tukea ammatillisen tutkinnon suorittaneiden mahdollisuuksia korkeakouluopintoihin, mikä on yksi ammattikorkeakoulun tehtävistä.

Opetushallitus lähettää kaikille hakijoille sähköpostitse tuloskirjeen, jossa ilmoitetaan valintatilanne korkeakoulujen yhteishaun kaikkien hakukohteiden osalta.

Hakijat voivat tarkistaa ajantasaisen opiskelijavalintatilanteensa valtakunnallisesta Opintopolku-palvelusta, joka päivittyy reaaliaikaisesti. Myös opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen suoritetaan Opintopolku-palvelussa.