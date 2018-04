Volkswagenien ja Audien omistajilta vaaditaan enemmän kuin saman konsernin Skoda- ja Seat-kuljettajilta.

Volkswagen-konsernin ongelmadieseleiden korjausurakka täyttää toukokuussa kaksi vuotta. Suomi on ollut Euroopan kärkimaita autojen korjausvauhdissa.

– Kampanjan piirissä olevista Volkswageneista on korjattu 93 ja Audeista 91 prosenttia, VV-Auton viestintäpäällikkö Riitta Hakkarainen kertoo.

– Seateista korjattujen osuus on noin 75 prosenttia. Luku on varsin hyvä, koska kyseessä on korjaamokampanja.

Skodan tarpeelliset muutokset ja päivitykset on tehty toistaiseksi noin 80 prosenttiin tarvittavista autoista.

Volkswagen-konserni jäi kiinni dieselmoottorien päästömanipuloinnista vuonna 2015. EA 189 -tyyppisten dieselmoottoreiden ohjainlaitteista löytyi laiton ohjelmisto, joka muuttaa typenoksidien NOx-päästöjä testitilanteissa.

Kaikkiaan huijaus koski 11 miljoonaa VW-konsernin valmistamaa henkilöautoa. Suomessa tällaisia autoja on noin 70 000.

Suurimman työn vaativat 1,6-litraiset dieselit, joihin asennetaan uusi ilmanvirtausohjain ja päivitetään moottorinohjausta. 1,2- ja 2,0-ltraisille moottoreille riittää ohjainlaitteen päivitys. Kaikki korjaukset ovat auton-omistajille ilmaisia.

– Virhettähän tässä korjataan, mutta jos jokin asia on mennyt hyvin, niin tämä. Asiakkaatkin ovat suhtautuneet rauhallisesti, Volkswagen-henkilöauto-osaston johtaja Mikko Mykrä vakuuttaa.

– Suurin osa töistä on tehty normaalien kilometri- ja muiden huoltojen yhteydessä. Yksittäisiä ongelmia on ollut lähinnä Pohjois-Suomessa, jossa matkat huoltopisteisiin voivat olla pitkät ja hankalat.

Vaikka neljässä automerkissä käytettävä tekniikka on periaatteessa täysin samaa, VW-konsernin korjausurakka kohtelee autoilijoita eri tavalla.

Volkswagenin ja Audien omistajille kyseessä on pakollinen takaisinkutsukampanja. Skoda- ja Seat-kuskeja puolestaan koskee vapaaehtoinen korjaamokampanja.

Jos Volkkarin tai Audin moottorin jättää päivittämättä, seurauksena voi olla hylkäys katsastuksessa. Seatit ja Skodat sujahtavat katsastuksesta läpi vaikka ilman päivityksiäkin.

Ero joutuu automerkkien tyyppihyväksynnästä. Volkswagenit ja Audit on tyyppihyväksytty Saksassa, jonka asiasta vastaava viranomainen on päätynyt pakolliseen takaisinkutsukampanjaan.

Seatit tyyppihyväksytään Espanjassa ja Skodat Britanniassa, joissa on katsottu korjaamokampanjan riittävän.

Suomessa eri automerkkien takaisinkutsukampanjoiden tiedotuksesta ja valvonnasta vastaa liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

– Trafi ei ole korjauksissa toimivaltainen. Emme voi käynnistää takaisinkutsuprosessia, vaan ainoastaan panna toimeen eri maiden tyyppihyväksymisviranomaisten päätökset, ylitarkastaja Mika Loponen selittää.

Hänen tietojensa mukaan yhtään suomalaista VW-konsernin valmistamaa autoa ei toistaiseksi ole hylätty katsastuksessa, vaikka määrättyjä korjauksia ei olisikaan tehty.

Ensimmäiset kolme korjauskutsua lähettää autonvalmistaja. Jos niistä viimeisimpäänkään ei reagoida, seuraava kehotus lähtee Trafin nimissä.

Käytännössä VW-konsernin ongelmamoottorien päivitykset pyritään hoitamaan loppuun saakka aina ja siitä riippumatta, koskeeko autoa pakollinen tai muodollisesti vapaaehtoinen korjauskampanja.

”Mietin jo, miten koko autoilusta voisi luopua”

Kulutus lisääntyi tyhjäkäynnillä, matka-ajossa ei, Elina Nummelin summaa.

Vuosi sitten huhtikuussa Volkswagen Passatilla ajava Elina Nummelin mietti Auto&liikenne-sivun haastattelussa, uskaltaisiko päästömanipuloitua autoa korjauttaa ja mitä siitä seuraisi.

”Jos (moottorin) tehot todella häviäisivät, mitkä olisivat minun mahdollisuuteni kuluttajana. Ja häviänkö rahaa sitten, kun auto pitää vaihtaa uuteen?”

Epävarmuuden aiheuttivat ulkomailta kantautuneet tiedot siitä, että moottorikorjaukset laskisivat merkittävästikin joidenkin Volkkareiden suorituskykyä.

Epäilyistään huolimatta Nummelin ajoi Passatin päivitykseen viime syksynä.

– Korjaus kyllä vaikutti. Tyhjäkäynnillä keskikulutus oli ennen 0,5 litraa, nyt jopa 0,7–0,8 litraa. Matka-ajossa en ole huomannut merkittävää kulutuksen lisääntymistä.

Toinen muutos on ollut moottorin jäähdytyspuhaltimen aktivointi: se alkaa nykyisin puhkua raitista ilmaa entistä herkemmin, jo pienen ajomatkan jälkeen.

– Olen huomannut miettiväni nykyisin keinoja, joilla voisi luopua yksityisautoilusta kokonaan.

– Halukkuus päivittää tämä auto uuteen on mennyt. Tuntuu järkevältä ajaa se loppuun. Jos vielä perheeseen uusi auto tulee, niin sekin on sitten kyllä käytetty.