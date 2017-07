Volvo jysäytti keskiviikkoaamuna ison uutisen: yhtiö lopettaa perinteisten polttomoottoriautojen valmistamisen.

Vuodesta 2019 alkaen kaikissa Volvoissa on mukana sähkömoottori. Volvo kertoo valmistavansa jatkossa joko täyssähköautoja tai hybridimalleja.

– Kyse on kuluttajista, Volvon toimitusjohtaja Håkan Danielsson sanoo yhtiön tiedotteessa.

– Ihmiset vaativat sähköautoja ja me haluamme vastata kuluttajien toiveisiin ja tarpeisiin.

Volvo kuvaa päätöstään historialliseksi lopuksi polttomoottoriautolle.

Tiedotteessaan Volvo sanoo päätöksellään alleviivaavansa, että se on sitoutunut ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Volvon tavoite on myydä miljoona sähköautoa vuoteen 2025 mennessä.

– Kun me sanoimme sen, tarkoitimme sitä. Näin aiomme tehdä sen, Danielsson sanoo.

Volvon suunnitelmissa on julkistaa viisi täysin sähköistä automallia vuosina 2019–2021. Kolme malleista on Volvoja. Kaksi sähkömalleista on puolestaan Polestareja, joka on yhtiön uusi merkki.