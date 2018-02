Talvirenkaan kaksi kultaista sääntöä: Tarkista ja lisää talvikumiin 0,3 baria ilmaa

Ilmanpaine renkaassa laskee, kun ulkona paukkuu pakkanen. Tarkista paineet vähintään kerran kuukaudessa.

Tarkista ilmanpaine aina kylmistä renkaista ja suosi pientä ylipainetta, niin säästät rengasta ja polttoainetta.

Talvirenkaan kaksi kultaista sääntöä on helppo muistaa:

1. Muista tarkistaa rengaspaineet säännöllisesti.

2. Lisää talvirenkaaseen ilmaa 0,3 baria valmistajan suositusarvoja enemmän.

– Lämpötilan muutos vaikuttaa aina renkaaseen. Kymmenen asteen pakkanen laskee renkaan ilmanpainetta noin 0,1 barin verran, Autonrengasliiton puheenjohtaja ja rengasalan yrittäjä Jarmo Nuora perustelee.

– Jos renkaat on paineistettu alle laitettaessa puolilämpimässä hallissa, 15 asteen pakkasessa niissä on painetta 0,2 baria liian vähän.

Kolmas muistisääntö on se, että paineet tarkistetaan aina kylmistä renkaista. Aja siis suoraan kotipihasta lähimmälle ilmanpainemittarille.

Talvirenkaan pieneen ylipaineeseen on vissit perusteet: sillä parannetaan auton ajo-ominaisuuksia ja säästetään silkkaa rahaa.

– Alipaineinen rengas lisää polttoaineen kulutusta, kun vierintävastus kasvaa. Lisäksi renkaan kulutuspinnan ja rungon kestävyys kärsii, Nuora muistuttaa.

Kun renkaassa on riittävästi ilmaa, auton käsittely helpottuu kouriin tuntuvasti. "Löysät" renkaat voivat kyllä tuntua pitävän aivan erinomaisesti, mutta äkkitilanteessa auto ei enää käännykään kuten pitäisi.

– Väistötilanteissa rengas on vaarallinen, jos ilmaa on liian vähän.

Riittävän ilmanpaineen merkitys vain korostuu talven mökki- ja lomamatkoilla, kun autossa on paljon tavaraa ja matkustajia ja kenties vielä täyteen lastattu suksiboksi katolla.

– Tärkein asia ilmanpaineissa on, että ne ylipäätään muistaa tarkistaa säännöllisesti ja renkaanvaihdon jälkeenkin, Jarmo Nuora toteaa.

Mutta missä kunnossa suomalaisten talvirenkaat yleensä ovat? Nuoran arvio on karu:

– Renkaat ajetaan entistä useammin aivan loppuun. Se on erityisesti näkynyt tänä talvena. Minimiurasyvyys on vain kolme milliä, ja se taso on talvirenkaan suorituskyvylle jo liian vähän.