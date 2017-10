Nissan Qashqain tapainen vähän kaikessa kyllin hyvä auto kelpaa suomalaisille.

Nissan Qashqai teki sen, mitä siltä malliuudistuksen perusteella uumoiltiinkin: nousi syyskuussa Suomen eniten rekisteröidyksi henkilöautomalliksi 510 auton myynnillään.

Suomalaiset ovat ottaneet Qashqain omakseen. Kymmenessä vuodessa niitä on rekisteröity yli 40 000, viime vuonnakin vielä 4 665 kappaletta, vaikka edellinen malli veteli jo viimeisiään.

Suosio tuskin on laskusuunnassa. Qashqai on kaikissa suhteissa riittävän hyvä auto kelvatakseen meistä useimmille. Eikä se erotu liikaa massasta.

Qashqain koeajolla isännät korostivat joka käänteessä, kuinka nyt tehty malliuudistus vie tuotteen lähemmäs arvostetuinta premium-laatua.

Hmm. Yritys on kyllä kova - on kauniisti taivuteltua peltiä, sisustuksessa nahkaa ja varustepuolella uutuuksia - mutta vaikea Nissanista kuitenkin on leipoa suoraa kilpailijaa vaikkapa saksalaisille SUV-autoille.

Kuljettajan työpaikalla vallitsee rauhallisen konstailematon tunnelma. Nissan häviää saman konsernin Renaulteille selvimmin keskikonsolin näytön koossa.

Tuskin siihen on tarvettakaan. Qashqaihin voi valita neljästä moottorista, seitsemästä varustetasosta (uutena Tekna+) ja näiden noin 40:stä eri yhdistelmästä hinnastossa. Nelivetokin on saatavana tehokkaamman 1,6-litraisen dieselmoottorin yhteyteen.

Hinnasto alkaa 23 000 eurosta ja päätyy juuri 40 000 euron rajan alle. Hintavaihtoehdot osuvat juuri siihen haarukkaan, joissa valtaosa meistä tavallisista omaa rahaa käyttävistä autonostajista operoi.

Erityisesti keulaan tehdyt parannukset tuovat tavis-Qashqaihin lisää omaleimaista ilmettä. V-Motion-nimen saanut Nissanille tyypillinen keula on lisäksi aiempaa vahvemmin muun korin värinen.

Ohjaus on käteen sopivan tarkka, ja sisällä on muutenkin helppo viihtyä. Asiakaspalautteen perusteella tuuli- ja äänieristystä on kehitetty, mikä lisää matkustusmukavuutta. Karkean kotimaisen asvaltin ääni tosin tunkee yhä rengaskoteloiden läpi.

Ylemmissä varustetasoissa on entistä paremmin muotoillut ja riittävästi tukevat istuimet. Kuljettajan istuinsäädöt saa vakiona, mutta etumatkustajan jakkaran korkeutta voi muuttaa vasta Acenta-tasosta eteenpäin.

Nuolimaiset etu- ja huomiovalot ovat näyttävä yksityiskohta keulassa.

Vakuuttavan kuuloisen Bose-äänentoiston saa vasta Tekna+-tason autoihin. Se on sääli, sillä näin muhkeat soundit kiinnostaisivat varmasti halvempienkin malliversioiden ostajia.

Kaiken kaikkiaan Qashqain varustelu on onneksi varsin kattava jo perusmalleista lähtien.

Mukavuusvarustelu alkaa olla jo tapissa Acenta-tasosta lähtien, ja turvapuolella Acentaa seuraava N-Connecta tarjoaa jo melkein kaikki nykyauton tärkeimmät turvavarusteet.

Vielä jokin vuosi sitten olisi ollut vaikea kuvitella, että Qashqain hintaluokan autoihin olisi edes saanut 360 asteen laajuista ympäristökamerajärjestelmää tai kuljettajan vireystilavalvontaa. Nyt näidenkin hinta on laskenut ja saatavuus kohentunut niin, että normaalin perheauton voi helposti varustella autoalan parhaimpien esikuvien mukaisesti.

Niinpä. Tässä suhteessa Qashqai kuten jo moni muukin autoalan uutuus todella lähestyy monta kertaa kalliimpia ja hyvin arvostettuja premium-tason automerkkejä ja -malleja.