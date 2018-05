Ruotsalaislähtöinen Ola Källenius on vahvoilla Daimlerin pääjohtajaksi – ”Hyvä että A-sarja kaatui väistössä”

Lokakuun 21. päivä 1997 piirtyi autoteollisuuden historiaan. Ruotsalaisen autotoimittajan Robert Collinin testiryhmä kaatoi silloin upouuden Mercedes-Benzin A-sarjan mallin radalla niin sanotussa älg-testissä eli hirvenväistökokeessa.



Jälkipuheiden mukaan korkeahkoa automallia kammettiin katolleen jopa kepulikonstein muun muassa vähentämällä takarenkaiden ilmanpainetta. Niin tai näin, Daimler oli hetkessä selkä seinää vasten ja pakotettu reagoimaan.



– Nyt ajateltuna auton kaatuminen oli meille hieno asia, vaikka se ei siltä tuolloin tuntunut, Daimlerin ja Mercedes-Benzin tutkimus- ja kehitysjohtaja Ola Källenius myöntää haastattelussa.

Vaikka sosiaalinen media oli 20 vuotta sitten lapsenkengissä, kuvat kaatuneesta autosta levisivät nopeasti. Myynti sakkasi heti alkuunsa, vaikka Daimlerin johto vähätteli aluksi koko asiaa.



– A-sarjan saama huomio laittoi meille painetta ja lopulta jopa lisäsi kiinnostusta mallia kohtaan. Varustimme A-sarjan pian ESC-ajonvakautusjärjestelmällä, joka tuolloin tuli ensi kertaa niin sanotun entry-level-automallin turvavarusteeksi. Sen seurauksena autojen turvallisuus alkoi parantua kokonaisvaltaisesti, Källenius summaa.



A-sarjan kokoluokan autoista on sittemmin kasvanut Mercedesille tärkeä myyntivaltti. Mersun kompaktiluokkaan kuuluu tällä hetkellä viisi automallia. Viime vuonna niitä myytiin yhteensä runsaat 600 000 kappaletta.

Ola Källenius itse on vahva seuraaja Daimlerin pääjohtajaksi Dieter Zetschen jälkeen. ”Tohtori Z” on vankasti eläkeiässä, ja hänen sopimustaan yhtiön kanssa on jatkettu jo kaksi kertaa.



48-vuotias Källenius on tehnyt koko työuransa Daimlerilla. Kysyttäessä hän torjuu pääjohtajahaaveet kohteliaan ponnekkaasti, mutta hymy suupielissä.



– En tietenkään voi ottaa kantaa asiaan lainkaan. Ainoa, jonka voin tehdä, on oma työni mahdollisimman hyvin.