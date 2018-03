Volvon ensimmäinen kompakti katumaasturi on kooltaan näppärä, mutta siitä huolimatta varman ja jykevän näköinen. Ohjaamon yksinkertainen tyylikin miellyttää.

Siitä ei ole niin kovin kauan, kun Volvo V70 -farmari oli kova luu Suomen rekisteröintilastoissa. Sitten kiinalainen Geely kaappasi Volvon itselleen, ja uusia malleja odotellessa myynti hieman hiipui – kunnes uuden tulemisen aloitti jykevä XC90-katumaasturi.

Nyt Volvo on päässyt oivaan lentoon, mutta kartanoautojen aika alkaa olla ohi. Sen sijaan SUV-katumaasturit ovat nyt kuuminta hottia, ja tuore XC40 edustaa tämän näkemyksen trendikkäintä haaraa. Vain 4,43 metriä pitkänä se on kohtuullisen kompakti Volvoksi.

Mallin kilpailijoista BMW X1 on melko virtaviivainen. Audi X3 sekä GLA-Mercedes ovat niin ikään pehmeälinjaisia kuten uusi Jaguar E-Pacekin. Volvo XC40 näyttää näihin kaikkiin verrattuna kulmikkaalta, ja se on varmasti tarkoituskin.

Volvon pikkumaasturin alla on valmistajan uusi, niin sanottu modulaarinen pohjalevy, jolle kasataan jatkossa kaikki pienemmät Volvo-mallit. Samaa alustaa käyttävät myös emoyhtiö Geely ja toinen sen omistama merkki, kiinalainen Lync & Co.

Tarjolla on sekä etu- että nelivetomalleja. Ensimainitun kera säästää hieman, mutta kulku ei ole pahemmassa kelissä aivan yhtä varmaa. Maavaraa on mukavat 21,1 senttiä.

Suomessa moni päätynee nelivetoon. Neliveto tulee myös automaattisesti isompien moottoreiden yhteyteen.

Volvon istuinergonomia on totutusti erinomaista, ja niskatuki taittuu riittävästi eteen. Lattiaan saa vaikka oranssin värisen verhoilun.

Varustetasoja on kaksi: Momentum ja R-Design. Näitä voi vielä täydentää lukuisilla varustepaketeilla.

Turvavarustelu on volvomaiseen tapaan huipputasoa. Vakiovarusteena oleva hätäjarrutusjärjestelmä tunnistaa paitsi autot, myös jalankulkijat, pyöräilijät ja isot eläimet kuten hirvet.

Moottorivalikoima koostuu alkuun perinteisistä vaihtoehdoista. Bensiinimoottoristen Volvojen tunnukset ovat T3, T4 ja T5, dieselien puolestaan D3 sekä D4.

Ensi alkuun Suomeen tulevat D4 ja T5 niin sanottuina First Edition -versioina. Vuodesta 2019 alkaen jokaisen Volvon mallista on luvassa voimalinjassaan sähköä hyödyntäväkin versio. XC40:kin lataushybridi lienee odotettavissa parin vuoden tähtäimellä.

Koeajoauton 19-tuumaiset pyörät korein vantein antavat XC40:lle näyttävän ilmeen, mutta verottavat mukavuutta. Kyyti on hieman pintakovaa ja nypyttävää.

Bensiinimoottorinen T5-malli urheilullisemmalla R-Design-alustalla sekä 20-tuumaisilla pyörillä tuntui yllättäen koeajossa hieman paremmalta.

Ohjaamossa tyyli on tuttua isommista Volvoista, eli kojelautaa hallitsee iso kosketusnäyttö. Kaikki on tyylikkään selkeää ja laatuvaikutelma kunnossa.

Koeajoauton vaalea nahkaverhoilu korostaa skandinaavista tyyliä, ja tarjolla on perinteisen tumman verhoilun lisäksi myös räväkämpiä vaihtoehtoja.

Erilaisia arkielämässä tarvittavia säilytystiloja on kiitettävästi. Langattoman Qi-standardin täyttävän älypuhelimen saa täyteen keskikonsolissa.

Istuimessa on hyvät säätövarat, ja pikkutavaroille on hyvin erilaisia säilytystiloja. Yksi järkevimpiä oivalluksia on ovikaiuttimien siirtäminen kojelaudan taakse reunoille, jolloin ovitaskuun mahtuu kannettava tabletti tai tietokone.

Takapenkille siirryttäessä tilaa on kohtuullisen hyvin aikuisellekin, ja etenkin pääntilaa on runsaasti. Istuin sijaitsee kuitenkin sen verran matalalla, että reisituki jää nopeasti vajaaksi. Polvitilaa on onneksi mukavasti.

Takaistuimien reunapaikoille saa istuinlämmityksen, ja kännykät ja pädit saa ladattua usb-liittymällä.

Kojelaudan nappulaviidakko on raivattu pois ison kosketusnäytön käyttöliittymän taakse. Ilmastointikin toimii näytön kautta. Näyttö toimii, vaikka kädessä olisi hanskatkin.

Takaluukun alta paljastuu selkeän muotoinen tavaratila. Välipohja pitää lattian samassa tasossa takaluukun alareunan kanssa eli tavaroiden lastaaminen ja tavaratilasta ulos ottaminen sujuu helposti.

Fiksua on sekin, että hattuhyllyn saa piiloon välipohjan alle. Volvo onneksi osaa suunnitella autoja käyttöä varten.

XC40-malliston hinnat alkavat hieman alle 40 000 eurosta. Summalla saa D3-mallin Momentum-varusteilla. Suomessa myyntitavoite on tälle vuodelle noin tuhat autoa.