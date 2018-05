Mopoautomyynti romahti puoleen teiniautoja odotellessa – mopoautojen onnettomuudet keskimäärin lieviä

Mopoautoalalla uskotaan yhä, että EU torppaa lopulta Suomen haluamat nuorisoautot direktiivien vastaisina.

Tänä keväänä ei ole ollut turhan helppoa olla mopoautokauppiaan housuissa.

Talvikauden jatkunut keskustelu nopeusrajoitetuista henkilöautoista on saanut monet ennen mopoautosta kiinnostuneet lykkäämään ostopäätöstään.

– Tammi–maaliskuun välillä uusia mopoautoja myytiin 45,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, mopoautoja myyvän Brandt Oy:n tuotepäällikkö Ulf Lemström kertoo.

Viime alkuvuonna mopoautoja myytiin 203, tänä vuonna enää 111 kappaletta. Pudotusta kertyi 92 autoa.

Mopoautojen myynnin sakkaus on yksi, joskin odotettu lieveilmiö liikenne- ja viestintäministeriössä käynnistetystä uudistushankkeesta.

Turvattomiksi väitettyjen ”mautojen” vaihtoehdoksi Suomessa kehitellään nyt kokonaan uutta ajoneuvoluokkaa: henkilöautoja, joiden ajonopeus olisi sähköisen nopeudenrajoittimen avulla laskettu esimerkiksi 60 kilometriin tunnissa.

Muilta ajo-ominaisuuksiltaan, rakenteeltaan ja turvallisuudeltaan nopeusrajoitettu auto vastaisi tavallista henkilöautoa.

Tomi Kinnunen (vas.) ja Ulf Lemström puolustavat nykyisiä mopoautoja, joissa turvallisuus ja suorituskyky ovat nuorison kannalta tasapainossa. Valtaosa mopoauto-onnettomuuksista on lieviä.

Teiniautolla saisi ajaa 15–17-vuotiaana. Täysi-ikäisyyden ja ajokortti-iän tullen rajoitin poistettaisiin, jolloin ajamista voisi jatkaa normaalisti ja jo tutulla kalustolla.

Vuosia puuhattu hanke sai uutta vauhtia helmikuussa 2017 Sastamalassa tapahtuneen kuolonkolarin jälkeen.

Kaksi mopoautossa ollutta nuorta sai surmansa, kun heitä päin törmäsi tila-autoa ajanut mieskuljettaja. Teko oli tahallinen.

Sastamalan surullinen onnettomuus on onneksi poikkeus mopoautojen kolaritilastoissa.

– Trafin tekemän selvityksen mukaan mopoauto-onnettomuudet ovat keskimäärin lieviä ja mopoautojen merkitys liikenneturvallisuudelle vähäinen, Ulf Lemström ja Elfving Oy:n myyntijohtaja Tomi Kinnunen huomauttavat.

Mopoautokolareissa loukkaantumisista vain 3 prosenttia on vakavia. Kaksipyöräisellä mopolla vastaava luku on 14 ja henkilöautoillakin 8 prosenttia.

Kauppiaiden näkemyksen mukaan juuri mopoautossa laitteen suorituskyky ja turvallisuus ovat hyvässä tasapainossa. Toisin olisi nopeusrajoitetussa henkilöautossa:

– Kun yli tuhatkiloinen henkilöauto tekee hätäjarrutuksen 60 kilometrin nopeudesta, sillä on vauhtia vielä 52 kilometriä tunnissa sillä hetkellä, kun 400-kiloinen ja neljääkymppiä kulkeva mopoauto on jo pysähtynyt, he vertaavat.

Auton vauhti ja massa ovat vaaraksi suojaamattomille tienkäyttäjille kuten jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Henkilöauton turvatekniikka suojaa lähinnä sen omia matkustajia.

Liikenneturvan tekemissä jarrutustesteissä Virttaankankaalla mopoauto pysähtyi 45 kilometrin huippunopeudesta vain 6 metrin matkalla, kun alusta oli kuiva.

Mopoautoja on Suomessa käytössä noin 8 000 kappaletta. Trafi ennakoi, että nopeusrajoitettuja henkilöautoja voisi tulla liikenteeseen viisinkertainen määrä tai jopa enemmän. Perusteita näille laskemille ei tosin toistaiseksi ole esitelty.

– Oletus siis on, että kaikki mopoautokuskit siirtyisivät käyttämään henkilöautoja ja iso osa mopoilijoista tekisi samoin, Lemström ihmettelee.

Trafi simuloi selvityksessään nopeusrajoitettujen henkilöautojen vaikutusta liikennevirtaan ja liikenteen sujuvuuteen.

Tulosten mukaan odotettavissa olisi lisää jonoja, ohituksia ja matkanopeuden alenemista.

Nuorten liikennesuorite ja autonkäyttö lisääntyisivät niin ikään merkittävästi. Liikennepolitiikan tavoitteeksi on kuitenkin asetettu joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvattaminen.

"Valmistelussa lähdetään siitä, että esitys nopeusrajoitetuista henkilöautoista toteutuu." Erik Asplund erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö

Suomi joutuu hyväksyttämään nopeusrajoitetut henkilöautot EU:ssa niin sanotun notifikaatiomenettelyn kautta. Se voidaan tehdä vasta, kun kotimainen lakihanke yksityiskohtineen on valmis.

– Tarkoitus on saada esitys lausuntokierrokselle vielä kevään aikana ja eduskunnan käsittelyyn syksyllä, erityisasiantuntija Erik Asplund liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoo.

– Valmistelussa lähdetään siitä, että esitys nopeusrajoitetuista henkilöautoista toteutuu. Lopullisen päätöksen tekee toki eduskunta.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa.

Mopoautokauppaa edustavat tahot ovat kuitenkin varmoja, että EU ei edelleenkään ole valmis suomaan erivapauksia Suomelle.

– Jos notifiointikierroksella yksikin maa vastustaa hanketta, se pitää valmistella uudelleen tai perua. Ainakin Ranska ja Italia ovat ottaneet Suomen hankkeen jo nyt huomioon, Tomi Kinnunen sanoo.

Kollega Ulf Lemström vertaa nopeusrajoitettuja henkilöautoja toiseen "ikuisuushankkeeseen” eli kesäajasta luopumiseen.

– Sitäkään ei voi tehdä kansallisella päätöksellä, vaikka halua olisi kuinka. Ensin pitäisi muuttaa EU-lainsäädäntöä.

– EU:n kantana on ollut nimenomaan kansallisten ajokortti- ja ajoneuvoluokkien vähentäminen, ei suinkaan niiden lisääminen.