Koko perheen urheiluvaunu

SportLine – mitä kaikkea tuolla käsitteellä Superbin tapauksessa ymmärretään?

Superbin SportLine-pai­noksen saa sekä moni­käyttömallina että far­marina. Koeajossa olleen Liftback-monikäyttömallin tun­nistaa ulkoisesti ennen kaikkea platinanvärisistä 18-tuumaisis­ta kevytmetallivanteista, 15 milliä madalletusta alustasta, SportLine-takahelmasta ja monenmoisista kiiltävänmustista yksityiskohdista.

Testiyksilön erikoisuutena oli vain tähän malliin lisävarusteena saatava näyttävä erikoisväri Dra­gon Skin Gold, joka näyttää limen­vihreän ja kullan sekoitukselta.

Laajavääntöinen moottori

Suorasuihkutuksella toteutetun 2-litraisen turbokoneen murea 350 Nm:n vääntö ei vielä itses­sään ole ison suorituskykyisen liftbackin ”se”-juttu. Eikä sitä ole myöskään 280 hevosvoiman teho.

Varsinainen pointti on vään­nön jakautuminen poikkeuksel­lisen laakealle käyntinopeusalu­eelle 1 700–5 600 r/min. Piirre ei millään muotoa jää havaitsemat­ta nopeassa ajossa, ja esimerkiksi ohitustilanteissa on aina tarjolla riittävästi potkua.

Auton oman ajotietokoneen mukaan 95-oktaanista kului kes­kimäärin 9,1 l/100 km. Lukema voi kuulostaa korkealta, mutta kan­nattaa muistaa 280 hv:n teho ja Haldex-kytkimellä toteutettu ne­liveto. Jos tilanne sitä edellyttä­essä, tämä Superb-malli kiihtyy satasen nopeuteen alle kuudessa sekunnissa, joten sitä voi syystä puhutella koko perheen urheilu­autona.

6-portainen kaksoiskytki­nautomaatti suorittaa vaihdot normiajossa pehmeästi, mutta tarvittaessa DSG vaihtaa myös sä­häkästi. Manuaalisesti voi vaihtaa lattiavalitsimen lisäksi ohjaus­pyörän siivekkeistä.

Ajotilavalinnat (eco/comfort/normal/sport/individual) ovat mo­nipuoliset, mutta sport-tila jäy­kempine ohjaustehostuksineen on monen nopeasta ajotavasta pi­tävän ykkösvalinta.

Edeltäjämalleihin verrattuna huomattavan matkamukavaksi säädetty alusta on nyt perin tun­noton kuopille, mikä sopii lip­pulaivan luonteeseen. Sähköme­kaanisesti tehostetun ohjauksen keskialuetuntuma on varsin täs­mällinen.

Myös valoteho ansaitsee kiitos­ta, sillä AFL- ja kaarreajovalotoi­minnolla varustettujen kak­soisksenonvalojen tehoa voi pitää esimerkillisenä. Huomiova­lot ovat led-tyyppiset.

Sporttilinja jatkuu matkustamossa

Superbissa istutaan SportLineen erityisesti suunnitellulla alcan­tara-verhoillulla sähkösäätöisellä istuimella, joka antaa hyvän si­vuttaistuen. Ajoasennosta saa täs­mälleen oikeanlaisen, ja reilusti mitoitetulla penkillä jaksaa istua kerralla pidepäänkin.

Kookkaista, reiluun kulmaan avautuvista takaovista kelpaa siir­tyä hulppean oloiselle takaistui­melle, jossa polvitilasta ei todel­lakaan ole pulaa. Takana voi istua vaikka jalat suorana, vaikka etu­istuimet olisi säädetty huomat­tavan taakse. Bonuksena etu- ja takaosan jalkatiloissa on courte­sy-valot. Superbilla ei takatilojen osalta ole järin montaa kilpailijaa – ei edes huomattavasti kalliim­missa hintaluokissa. Kookas, kiin­teä lasikatto välittää matkusta­moon runsaasti valoa.

Kojelauta on designiltaan GT-versioksi rauhanomainen, mutta sen näyttävyyttä lisäävät hiilikui­tujäljitelmä sekä 3-puolainen nah­kakehäinen ohjauspyörä. Pimeällä lisätunnelmaa luo tyylikkään vih­reä tai sininen led-valonauha, joka kulkee kojelaudan ja ovipaneeli­en kautta.

Kojelautanäkymä on GT-versioksi hillitty. Tiptronic-valitsimin vaihdot hoituvat manuaalitoiminnolla rivakasti. KUVA: Auto Bild

Kosketusnäyttö on 8-tuumai­nen. Superbin Columbus-navi­gointilaitteisto on sekä helppo ohjelmoida että pätevätoiminen. Cantonin valmistama hifijärjes­telmäkin soi miellyttävästi, ja matalaprofiilirenkaiden synnyt­tämä melu pysyttelee kohtuulli­sella tasolla. Pikku miinus on, että keskikonsolin mukiteline ei toimi pienikokoisen tölkin tapauksessa, mutta sitä vastoin mittava, kan­nellinen konsolilokero on kätevä.

Sähkötoiminen takaluukku luo selkeästi käyttölisäarvoa muuten­kin mittavaan tavaratilaan, jo­ka laajenee tarvittaessa 1 760 lit­raan – jo perusmuodossa tilaa on 625 litraa. Tavaraverkoista on oma hyötynsä ostoskasseja ajatellen – eli Superb SportLine soveltuu yhtä pätevästi perheautoksi kuin nope­aan etenemiseen.

Miellyttää: Kiihtyvyys ja käsi­teltävyys ovat ykköstasoa.

Ärsyttää: Ei varsinaisia ärsytystekijöitä.

Yllättää: Takamatkustajat todella viihtyvät.

Yhteenveto: SportLine-varusteltu 280-he­vosvoimainen neliveto tarjoaa oikeastaan kaikkea, mitä nope­alta perheautolta voi odottaa. Tasapainoiset ajo-ominaisuudet, tarkka ohjaus ja jämäkkä mutta silti matkamukava jousitus eivät jätä juurikaan toivomisen varaa.

