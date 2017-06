Tämä juttu on Auto Bildin tuottamaa sisältöä.

GT-Line-ulkonäkö lupaa urheilullisuutta, vaikka 1,7-litraista dieseliä ei voi luonnehtia voimakoneeksi. Farkku-Optima on varsin tyylikäs ja tilava, joten sillä taittaa mielellään lyhyttä ja pitkää matkaa.

Kookkaan Optima Sports­wagonin ulkonäköön ja sisustukseen tehdään vii­meinen silaus GT-Line-varusteilla. GT-logolla varustettu paksukehäinen ohjauspyörä ja metal­lisomisteiset polkimet ovat omiaan nostamaan sporttisuuden tuntua. Takapuskurin tuulenohjaimen alta pilkottavat tuplaputket tuovat perä­päähän näyttävyyttä, eivätkä 18-tuu­maiset renkaat näytä liioitteluilta.

Kuljettajan ympäristössä oike­astaan mikään ei jätä toivomisen varaa. Hallintalaitteet ovat hyvin kuljettajan ulottuvissa, materiaalit tuntuvat laadukkailta, ja istuimet tarjoavat hyvän tuen. Sähkösäätöi­sessä kuljettajan istuimessa on kak­si muistipaikkaa.

Etutilat ovat hyvät, ja sekä pitkä että lyhyt kuljettaja saa ajoasen­non helposti passeliksi. GT-Linessa on 8-tuumainen monitoimikos­ketusnäyttö, kun edullisemmis­sa versioissa pitää tyytyä tuumaa pienempään näyttöön. Riittävän koon lisäksi näyttö ansaitsee kii­tokset käytettävyydestä: se tot­telee komentoja kakomatta myös silloin, kun sitä käytetään sormik­kaat kädessä.

Hyvin tilaa ja varusteita

Takaistuimella on 180-senttisen kuljettajan takana vielä reilusti pol­vi- ja jalkatilaa. Takana ei tunnu ah­distavaa tiiviyttä sivusuunnassa, vaikka penkki miehitetään kolmel­la hengellä. Panoraamakattoikkuna tuo mukavasti luonnonvaloa, mutta kääntöpuolena on se, että etureu­nasta avattava ikkuna kutistaa ta­kapääntilaa.

Takamatkustajat on huomioitu nykyisellä älylaiteaikakaudella hy­vin, sillä keskikonsolin takapäässä on ilmasuulakkeiden alla 12 voltin tupakansytytinpistokkeen lisäksi usb-liittimellä varustettu latauspis­toke. Etuistuimilla on lämmityksen lisäksi mahdollisuus valita viilen­nys. Takamatkustajia on muistettu reunapaikkojen lämmittimillä.

Kuljettajaa hemmotellaan erilai­silla apujärjestelmillä, kuten au­tomaattisella taskupysäköintijär­jestelmällä, 360 asteen kameralla, mukautuvalla vakionopeudensää­timellä, kaistavahdilla ja kuolleen­kulman valvontajärjestelmällä. Varustelu ei jätä kylmäksi, ja pakkaskeleillä kuljettaja oppii varsin pian arvostamaan lämmitet­tävää ohjauspyörää.

Kojelauta on tyylikäs ja selväpiirteinen. KUVA: Auto Bild

Musiikin ystävät arvostavat GT-Linen parempaa äänentoistolait­teistoa. Musiikki kajahtaa puhtaas­ti ja riittävällä bassolla höystettynä seitsemällä kaiuttimella ja kahdek­san tuuman subwooferilla varuste­tusta Harman Kardonin audiojärjes­telmästä. Mikä parasta, subwooferia ei ole asennettu kontin sivuun vie­mään tilaa tavaroilta.

Tavaratila ansaitsee kiitoksen sel­keästä muodosta, 12 voltin pistok­keesta sekä tukevista kiinnityskis­koista ja -raudasta, jossa on myös liinat mahdollistamassa monimuo­toisten tavaroiden kiinnittämisen. Optima-farmarin tavaratilan pohja on laajennettunakin likimain tasai­nen, ja Sportswagonin varustukseen kuuluu myös tavaraverkko.

Tien päällä

Konehuoneesta löytyvä 1,7-litrainen turbodiesel latistaa hieman ulkonä­ön ja sisustuksen luomaa sportti­mielikuvaa. Mutta onhan olemassa myös urheilullisia dieseleitä.

Optiman moottori ei ole nume­roarvojen mukaan mikään tehope­sä, mutta 7-portaisen kaksoiskytkin­vaihteiston välitykset ja ohjelma on sovitettu varsin onnistuneesti moot­torin ominaisuuksiin, sillä kulku­puoli on yllättävänkin ripeää. Riittä­vän vaihdemäärän ansiosta moottori saadaan kaikilla nopeuksilla helpos­ti sopiville kierroksille. Reilummin kaasua polkaistaessa vaihteisto vaih­taa terhakasti mutta hieman nykäis­ten pienemmälle. 340 Nm:n vääntö mahdollistaa kiihdyttämisen pienillä kaasupolkimen liikkeillä.

Jousitus ja iskunvaimennus on sovitettu onnistuneesti sekä muka­vuutta että jämäkkyyttä silmälläpi­täen. Optimalla kaartelee mielellään niin mutkateillä kuin taajamassakin.

Osaltaan iskunvaimennuksen hy­vä sopivuus useisiin ajotilanteisiin johtuu siitä, että dieselmalleissa on kahden korkeimman varustetason yhteydessä elektronisesti säätyvä is­kunvaimennus.

Varustelun ja voimalinjan välisiä yhteyksiä löytyy lisääkin, mutta ne liittyvät vaihteistoon. Automaatti­vaihteistolla varustetuissa malleis­sa Qi-standardin mukainen induk­tiolataus onnistuu keskikonsolissa langattomasti. Automaatin yhtey­dessä keskikonsolista löytyy ajoti­lanvalitsin, jonka kolme asetusta ovat normal, eco ja sport. Asetusten testaaminen johti siihen, että ajot hoidettiin normaaliasetuksella.

Kun vaihteita on riittävästi, voi suurimmat vaihteet välittää poltto­ainetalouden parantamiseksi varsin pitkiksi. 1,7-litraisen dieselin kier­rokset pysyttelevätkin matka-ajos­sa alhaisissa lukemissa ja polttoai­neenkulutus on maltillinen.

Parhaalla varustelulla oleva Op­tima Sportswagon herättää helpos­ti omistamisen halun, sillä se on tyylikäs, tilava ja varsin laadukkaan oloinen. Lisäkiinnostuksen herättää Kian takuu, joka on seitsemän vuot­ta tai 150 000 kilometriä. Ilman kilo­metrirajaa takuu on vaihtoehtoisesti kolme vuotta.

Miellyttää: Optima Sports­wagon GT-Line on tilava, hyvin varusteltu ja sisustuksestaan varsin tyylikäs.

Ärsyttää: Moot­tori käynnistyy liikkeellelähtöti­lanteissa varsin verkkaisesti.

Yllättää: Moottori ei ole varsinainen ”voimakone”, mutta kaksoiskytkinvaihteiston välitykset takaavat varsin ripeän kulkupuolen.

Yhteenveto: Optima Sportswagon on konstai­lematon kokonaisuus. Diesel­moottori ja automaattivaihteis­to tekevät ajamisesta helppoa ja mukavaan niin taajamassa kuin maantielläkin. GT-Line-varustelun ansiosta Sportswa­gon on tyylikkään urheilullisen näköinen.

