Koeajossa: Hybridillä voi säästää ja keittää vaikka kahvit

Hybridiautolla ajaminen on taloudellisinta silloin, kun pidät liikettä yllä ja vältät turhia jarrutuksia. Sama säästämisen perussääntö pätee kaikkiin autoihin.

Tätä onkin vielä odotettu: ison katumaasturin tavaratilasta löytyy verkkovirran ulostulo, josta saa virtaa normaaliin kahvinkeittimeen.

Ei siis enää tunkkaisia huoltoasemia, seisonutta kahvia ja tuskailua kassajonoissa. Oma keitin vain mukaan autoon ja tuore kahvi porisemaan heti, kun sopiva taukopaikka löytyy.

Kapselikeitin valmistaa matkakahvit hetkessä, ja virtaa saa takakontin pistorasiasta. Todellinen pop-up-kahvila!

Nykymaailmassa virtapistokkeelle keksii paljon hyötykäyttöä. Matkalla mukana kulkee koko joukko erilaisia vempaimia, joiden lataaminen riittävän nopeasti on normiperheen kesto-ongelma.

Tässä autossa ei ole, varsinkin kun normaalit 12 voltin virtapisteetkin ovat saatavilla.

Mitsubishi Outlander PHEV on maailman eniten myyty ladattava maasturiluokan hybridiauto. Reilussa viidessä vuodessa kaupat on tehty 150 000 yksilöstä, ja kaksi kolmesta ostajasta on tullut Euroopasta.

Outlanderin uudelle kierrokselle antavat vauhtia aikaisempaa isompi 2,4-litrainen bensiinimoottori sekä päivitetty ajoakku, jonka kapasiteetti ja teho ovat kasvaneet 10–15 prosenttia. Taka-akselin sähkömoottorista irtoaa niin ikään 10 kilowattia lisätehoa. Toinen sähkömoottori on sijoitettu etuakselille.

Normaalilta näyttävän vaihdevivun takaa löytyy hyvin yksinkertainen vaihteistoratkaisu.

Moottori perustuu Atkinson-työkiertoon, jossa imuventtiilit sulkeutuvat tavanomaista myöhemmin. Ratkaisu parantaa moottorin hyötysuhdetta eli pienentää kulutusta, joten se sopii erityisen hyvin hybridiautoihin.

Koeajolla oli harvinainen tilaisuus verrata nykyistä ja alkusyksyllä Suomessa esiteltävää uutta Outlanderia.

Uusi versio kiihtyy selvästi kerkeämmin ja kevyemmin. Asiakkaat ovat toivoneet lisätehoa, ja sitä on myös saatu. Ohjaus on nopeampi kuin ennen, mutta omaan makuuni tehostettu melkein liiankin kevyeksi.

Jämäkkä alusta, hyvät sisätilat takapenkkiä myöten sekä nelivedon tuoma varmuus täydentävät ajotuntuman. Suomen oloissa on hyötyä nelivedon erityisestä Snow-ajotilasta lumisille ja jäisille tienpinnoille.

Yksi lataushybridin erikoisuuksista on vaihteisto, jota ei oikeastaan ole. Tavanomaisen automaattivaihteiston sijaan autossa on suoraveto eli kummaltakin sähkömoottorilta on yksi kiinteä välityssuhde akseleille.

Ajamisessa tätä ei huomaa mitenkään. Raskaan ja isokokoisen vaihteiston puuttuminen kuitenkin edistää hybridiauton taloudellisuustavoitteiden toteutumista.

Outlanderin kojelaudasta, mittaristosta ja ajotietokoneesta löytyy japanilaiseen tapaan runsaasti namikoita ja erilaista informaatiota.

Yksi esimerkki: 73 kilometrin koeajolenkillä ajotietokone ilmoitti, että 57 prosenttia matkasta oli ajettu sähkövoimalla. Bensiinin keskikulutus oli 4,3 litraa, sähkön vajaa 20 kilowattituntia. Reitistä kolmasosa oli moottoritietä.

Tulos on kelvollinen 1 900-kiloiselle autolle. Outlanderin ilmoitettu keskikulutus on vain 2 litraa/100 kilometriä, ja pelkällä sähköllä voi ajaa yhtä mittaa 45 kilometriä. Molemmat arvot on laskettu uuden aikaisempaa realistisemman WLTP-syklin mukaan.

Akun saa 80-prosenttisesti täyteen pikalatauspisteestä 25 minuutissa. Normaalilla verkkovirralla (16V) lataaminen kestää neljä tuntia.

Outlander-hybridin alin hinta Suomessa on nyt 48 406 euroa. Uusia hintoja ei ole vahvistettu, mutta maahantuojan mukaan lähtöhinta todennäköisesti laskee selvästi. Nykyisten kahden varustetason sijaan tasoja on jatkossa peräti viisi.