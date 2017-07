Koeajo: Scénicin valtteja ovat tyylikäs kori ja hyvä ajettavuus

Renault valmistaa hyvännäköisiä autoja, eivätkä uudistuneet Scénic-mallit tee tässä poikkeusta.

Ulkonäkö on keskeinen auton valintakriteeri. Se on harvoin ainoa tai tärkein ostopäätökseen vaikuttava seikka, mutta kaunispiirteistä ja/tai tyylikästä autoa on joka tapauksessa helpompi myydä kuin kovin erikoisen näköistä ajopeliä.

Renaultilla tämä on tiedostettu. Ranskalaismerkin kaikki uudet tai uudistuneet mallit saavatkin ulkonäöstään korkeat pisteet.

Korkea kosketusnäyttö kuuluu Bose-varusteluun. Kojelaudassa sähköisen seisontajarrun kytkin jää pimentoon vaihdekepin taakse.

Scénic-tila-auton ensimmäinen mallisukupolvi esiteltiin 20 vuotta sitten. Nyt neljännen sukupolven Scénicissa on piirteitä sekä crossover-malleista että SUV-katumaastureista.

Isompi 7-paikkainen Grand Scénic täyttää pikkusisartaan paremmin varsinaisen tila-auton ulkonäkökriteerit.

Grand-versio on pikkusisartaan 23 senttiä pidempi, ja mallien hintaero on vain 2 000 euroa. Jos lisätilalle ei ole tarvetta, niin ”ylimääräisen” rahan voi käyttää vaikka auton parempaan varustetasoon.

Näyttäviin renkaisiin rahaa ei tarvitse kuluttaa, sillä moottorista ja varustetasosta riippumatta molemmissa korimalleissa on 20-tuumaiset pyörät. Rengaskoko on 195/55 R20, eli kyseessä eivät ole mitkään leveät "läskit".

Ulkonäön lisäksi isokehäisillä pyörillä haetaan pienempää polttoaineenkulutusta.

Matkustajien kannalta on positiivista, että molempien mallien akseliväli on kasvanut kolme ja leveys kaksi senttiä.

Kokonaiskorkeus on kasvanut reilun sentin, vaikka itse kori on madaltunut - tämän huomaa ainakin takaoviaukon mataluutena.

Katumaasturimaisuutta tuo maavaran kasvaminen neljällä sentillä nykyiseen 17 senttiin.

Etuistuimissa on mukavasti sivuttaistukea. Peruspenkeissä on mekaaniset säädöt, mutta niiden ja ohjauspyörän säätöjen avulla ajoasennon saa helposti mieleisekseen. Paremman varustelun yhteydessä kojelaudan keskilinjaa hallitsee 8,7 tuuman pystynäyttö.

Takana istutaan aavistuksen alhaalla polvet pystyssä. Penkki näyttää kolmelta erillisistuimelta, mutta se on jaettu kahteen erisuureen osaan.

Penkin rakenne ja sivutila mahdollistavat kolmen aikuisen kyyditsemisen, mutta pääntilaa ei ole ylen määrin.

Etunojien taustoihin kiinnitettyjen pöytätasojen käyttö jäänee yhtä vähäiseksi kuin pituussuunnassa liikkuvan keskikonsolin käyttö. Pöydät verottavat muutenkin hiukan niukkaa polvitilaa.

Takapenkin pituussäätö palvelee vain kuljetettaessa lapsia tai pienenä tavaratilan laajennuksena.

Edessä on asialliset tilat, ja penkit tukevat hyvin. Nahkaverhoilun saa autoon varustetason parantuessa tai lisämaksusta.

Grand Scénissa on hiukan enemmän polvitilaa. Tavaratilan pohjalta esiin käännettävät kolmannen rivin istuimet sopivat vain perheen junioreille.

Kolmannen rivin istuimia käytettäessä keskipenkkiä pitää siirtää eteenpäin. Sen seurauksena kaikki viisi takaistuinta muuttuvat jalkatilan osalta lapsikokoiksi.

Ajettavina Scénicit ovat mukavia ja helppoja. Ohjauksen luonteeseen tottuu nopeasti, eikä ajokäytöksessä tai melutasossa ole huomautettavaa. Edeltävään malliin verrattuna jarrut ovat parantuneet.

Varustetasot ovat Zen ja Bose. Molemmissa on vakiona jalankulkijoiden varoitustoiminnolla varustettu aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä, joka toimii nopeuden ollessa 7-60 km/h.

Moottoritarjonta on dieselpainotteinen. 1,2-litraisen TCe-bensiinimoottorin pienempitehoisen (115 hv) versio saa vain 5-paikkaiseen, mutta muut moottorit eivät ole korisidonnaisia.

130-hevosvoimaisen bensakoneen yhteyteen on tulossa kaksoiskytkinautomaattivaihteisto. 1,5-litraisen dCi-dieselin (110 hv) saa sekä manuaalina että automaattina, 1,6-litraisen tuplaturbon (160 hv) vain EDC-automaattina.

Renaultin koko mallistolle myönnetään neljän vuoden/100 000 kilometrin takuu.