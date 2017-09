Tämä juttu on Auto Bildin tuottamaa sisältöä.

Istumapaikat kahdeksalle ja reilusti tilaa tarjoileva tavaraautopohjainen

Traveller yllättää ajomukavuudellaan.

Peugeot Traveller on kuta­kuinkin sama auto kuin Citroën Spacetourer ja Toyota Proace Verso. Yk­silöllistä ilmettä on saatu emblee­meillä ja keulan muotoilulla. Peu­geotin varsin massiivisen näköinen pysty etumaski saa Travellerin näyt­tämään lyhemmältä, kuin mitä se todellisuudessa on.

Travellerin tavara-autoperustan huomaa monissa ominaisuuksissa, mutta se ei ole välttämättä huono asia. Korkean auton etuistuimille mennessä joutuu kiipeämään hie­man kapeasta mutta korkeasta ovi­aukosta.

Pysty istuma-asento on kuiten­kin luonteva, ja hallintalaitteet ovat hyvin kuljettajan ulottuvilla. Myös lämmityslaitteen säätimet ovat hy­vin käsillä, mutta sen näytön saisi kallistaa mieluusti toiseen suun­taan: näkyvyys olisi parempi, jos paneelin alalaita olisi ylälaitaa taa­empana.

Kojelauta on henkilöautoihin verrattuna hieman muovisen oloinen, mutta se on helppo pitää puhtaana. Pelkistetty ulkonäkö sopii kokonaisuuteen hyvin. KUVA: Auto Bild

Takana on molemmilla sivuil­la sähkökäyttöiset liukuovet, jo­ten kyytiin voi kavuta molemmilta puolilta. Molempien takapenkki­rivien istuimet on muotoiltu var­sin miedosti – reilumpi muotoilu ja pehmeämmät toppaukset lisäisivät matkustusmukavuutta. Pitkillä tai­paleilla kaipaa selkänojien kalte­vuussäätöä, jonka avulla saisi hie­man rennomman asennon.

Perheen pienimmät haluavat lä­hes poikkeuksetta matkustaa ta­kimmaisella istuinrivillä. Jopa täysikasvuinen aikuinen mahtuu hyvin takimmaisille istuimille, ja ti­laa on kaikkiin suuntiin riittävästi. Plussaa on myös se, että meno kol­mannen rivin istuimille ei edelly­tä kovin suurta taivuttelua – taak­se pääsee vaivatta eteen kallistetun toisen istuinrivin ja takaoven aukon välistä.

Pakettipohjalta

Vaikka tilaa on kaikilla istuinriveillä hyvin, juuri takaistuimista huomaa, että Traveller pohjautuu tavara-au­toon. Istuimien kallistaminen on hieman raskaampaa kuin henkilö­autoissa, eivätkä edes takimmaisen rivin istuimet laskostu tasapohjai­seksi lattiaksi.

Tavaratilaa laajennettaessa istui­met taitellaan eteen, tai istuimet voi myös poistaa kyydistä. Vaikka istuimet ovat kyydissä, kantavuut­ta on riittävästi – se ei lopu kesken, vaikka kaikilla istumapaikoilla olisi raavas mies. Jos kaikki penkit ovat käytössä, koeajetussa keskipitkäs­sä mallissa on vielä tavaratilaa 507 litraa.

Kun kahdeksan istumapaikkaa on miehitetty, keskimmäisen korimallin tavaratilan koko on vielä 507 litraa. Lisätavaratilaa tarvittaessa takaistuimet kallistetaan eteenpäin tai irrotetaan kokonaan. KUVA: Auto Bild

Travellerista on kolme pituus­vaihtoehtoa, ja niistä keskimmäi­nen tuntuu yleispätevimmältä. Lyhimmässä mallissa on hieman vaatimaton tavaratila, jos kuljetet­tavana on kahdeksan henkeä. Pisin malli on jo sen verran mittava, että parkkiruudun pitää olla normaalia pidempi. Mutta jos sekä tavaran- et­tä henkilönkuljetustarve on suuri, niin pisin malli on sopivin.

Traveller on vain 1,9 metriä kor­kea, joten se mahtuu pysäköintihal­leihin vaivatta – mutta pituus voi aiheuttaa päänvaivaa parkkipaikkaa etsittäessä.

Takamatkustajien iloksi kattopa­neeleissa on lämmityslaitteen sää­timet ja -suulakkeet. Tavara-auto­tyyliseen lattian muovimattoon kaipaa enemmän pitoa, sillä se tuntuu kengänpohjien alla varsin liukkaalta. Takajalkatilat on tietys­ti helppo pitää puhtaana, mutta muovimatto on varsin herkkä naar­muuntumaan.

Edessä on rutkasti pikkutavara­tilaa, mutta takimmaisella istuin­rivillä saisi olla muutama lokero enemmän, että tavarat eivät pyörisi lattialla. Toisella istuinrivillä on liu­kuovien paneeleissa reilut yli viiden litran lokerot. Niiden täyttämises­sä on huomioitava se, että liukuovi menee avautuessaan varsin läheltä auton kylkeä – jos tavarat pursuavat lokeron ulkopuolelle, ne voivat raa­pia kylkeä.

Mukavan jämäkkä

Tien päällä Traveller ansaitsee, ehkä­pä hieman yllättäen, kiitosta ajomu­kavuudesta. Jousitus toimii sopivan pehmeästi, eikä auto pompota epä­tasaisellakaan pinnalla edes kevyellä kuormalla pakettiautomaisesti. Jou­situs ei ole myöskään liian pehmeä, eikä tavanomaista korkeampi auto kallistelisi liiallisesti kaarteissa.

Suurella kuormalla pystyjous­tot ovat luonnollisesti suurempia, mutta jousitus kantaa moitteet­ta kuorman ilman pelkoa pohjaa­misesta. Ajovakaus on hyvä sekä maantiellä että myös pienemmil­lä teillä, vaikka tiessä olisi uria tai epätasaisuuksia. Ohjaustunto ei ole urheilullisen jämäkän tarkka, vaan enemmänkin mukavuuspainottei­sen kevyt – mutta kuitenkin riittä­vän tarkka.

Taajama-ajossa sammutus- ja käynnistysautomatiikan toimin­ta on ensimmäinen asia, johon huomio kiinnittyy ainakin silloin, jos se toimii verkkaisesti. Järjes­telmä toimii hyvin yhteen aina­kin koeajoautossa olleen EAT6-au­tomaattivaihteiston kanssa, eikä liikkeellelähdöissä tarvinnut kaa­sun polkaisemisen jälkeen odotella moottorin käynnistymistä ja vedon alkamista.

6-portainen automaattivaihteis­to ansaitsee muutenkin kiitosta, sil­lä vaihdot ovat tarvittaessa nopean napakat tai pehmeän huomaamat­tomat. Koeajoauton 180-hevosvoi­mainen turbodiesel takaa sen, että raskaan kaluston ohittaminen on­nistuu maantienopeuksissakin vai­vatta jopa täydellä kuormalla.

Vaihteenvalitsimen tehtävää hoi­taa kojelaudassa oleva pyöritettävä kytkin. Sähköinen kytkin on sinän­sä toimiva ratkaisu, mutta hätäinen sahaaja voi saada vaihteiston jää­mään P-asennolle, vaikka toiveissa olisi peruuttaminen. Tämä ei häirit­se normaalissa käytössä, kun huo­lehtii siitä, että peruutusvaihdetta kytkiessä painaa riittävästi jarru­poljinta – muuten pyöritettävä kyt­kin näyttää olevan peruutusvaih­teen kohdalla, mutta vaihteisto on silti P-asennossa.

Kokonaisuudessaan Traveller on oiva auto reilua kuljetuskapa­siteettia tarvitsevalle, vaikka tilo­jen muunneltavuus ei ole ihan yhtä helppoa ja kevyttä kuin perintei­sissä tila-autoissa tai farmareissa. Ulkomitat eivät kuitenkaan ole ää­rettömän suuret, vaikka tilaa onkin hyvin kahdeksallekin henkilölle ja melkoiselle määrälle tavaroita.

Miellyttää: Travellerissa on kiitettävän hyvin tilaa ja kantavuutta.

Ärsyttää: Sähköisen kytkimen käyttö vaatii parkki­paikkasahaamisessa tarkkuutta, että vaihteet eivät jää kytkey­tymättä.

Yllättää: Travel­lerin jousitusmukavuus ja ajetta­vuus ovat varsin henkilöauto­maisella tasolla.

Yhteenveto: Traveller tai sen sisarmallit eivät ole ulkomitoiltaan niin suuria, että parkkipaikan löytäminen olisi hankalaa. Jokaisella istuinri­villä on hyvin tilaa, ja kantavuus on tavara-autoperustan ansiosta riittävä. Suurta kuljetuskapasi­teettia tarvitsevalle Traveller on oiva vaihtoehto.

---

