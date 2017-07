Koeajo: Hyundai I20 Activen leuhkat eväät

Tämä juttu on Auto Bildin tuottamaa sisältöä.

Crossover-mallisen Hyundai i20 Activen konepellin alla pörisee suorasuihkutuksella ja turbolla varustettu 3-sylinterinen GDI-bensiinimoottori. Muutekin Active-malli on peruskorista i20:ta näyttävämpi.

Vain litrainen turboah­dettu T-GDI ei ole luon­teeltaan rakettimainen, mutta vähäisistä rah­keista huolimatta se kiihtyy tar­vittaessa satasen nopeuteen noin 11 sekunnissa. Kierroskoneen suu­rin teho (100 hv) saavutetaan kor­kealla käyntinopeudella 4 500 r/ min. Mallin huippuvääntö 172 Nm osuu puolestaan merkittävän laa­jalle käyntinopeusalueelle 1 500– 4 000 r/min. Reipas vaihteiden käyttö on ajamisen yleisen muka­vuuden ja sujuvien ohitustilan­teiden kannalta joka tapauksessa suotavaa.

T-GDI on itse asiassa aika jännit­tävä moottori, sillä vastaavan te­hoinen rinnakkainen vaihtoehto, polttoaineen suihkutuksella toteu­tettu 1,4-litrainen 4-sylinterinen, väännön ja kiihdyttää i20 Acti­ven satasen nopeuteen tuntuvasti verkkaisemmassa 13,6 sekunnissa.

Auton oman ajotietokoneen mukaan T-GDI kulutti talviolois­sa keskimäärin 6,4 l/100 km, sillä kierroksia on pakko käyttää – au­ton EU-keskikulutuslukema on vain 4,8 l/100 km. Litraisen 3-sy­linterisen päästöt ovat 110 g/km, kun 1,4-litraisella verotukseenkin vaikuttava lukema on 157 g/km. 5-portainen manuaalivaihteisto toimii sutjakkaasti, minkä lisäk­si sen liikeradat ovat urheilullisen lyhyet. Kytkimen liikerata on koh­tuullinen.

Sähköisesti tehostettu hammas­tanko-ohjaus välittää maantie­ajossa täsmällisen keskialuetun­tuman, ja Activea on miellyttävä sompailla myös pikkuteillä. Eri­koismallin hengen mukaiset kaa­suiskunvaimentimet vakauttavat etenemistä. Kaikkiaan jousitus­tuntuma sopii oivallisesti Suo­men olosuhteisiin, ja Active on varustettu crossover-tyyliin myös ”pohjapanssarein.” Pysähtymisis­tä huolehtivat nelipyörälevyjar­rut, joista etummaiset ovat jääh­dytetyt.

Huomiovalot on toteutettu led-tekniikalla, lähi- ja kaukovalot ei­vät. Valopakettiin kuuluu myös kääntymisvalot.

Joka suuntaan kookkaampi

Tavalliseen 5-oviseen i20:een ver­rattuna i20 Activen katumaas­turimainen olemus muodostuu näistä: pituutta 30 mm enem­män, leveyttä 26 mm enemmän ja korkeutta 55 mm reilummin. Maavaraa on kaksi senttiä enem­män kuin normaalissa i20:ssa eli 160 mm.

Peruspenkkiä paljon reilumman sivuttaistuen antavassa kuljetta­jan istuimessa on korkeussäätö, ja reisituki riittää myös pitkäjalkai­sille. Takanakin on tarpeeksi polvi­tilaa, ja sisäänkäynti taakse sujuu vaivattomasti.

Supervision Cluster -mittaristoa tulkitsee mielikseen, ja radion äänentoisto on asiallista. Activessa ei ole kosketusnäyttöä, mutta Style-versioon liittyy erityinen värimaailma. KUVA: Auto Bild

Pyöreät, isot päämittarit ovat näyttävät, joskin ulkokehän ho­peapohja haittaa hieman luetta­vuutta päivänvalossa – näyttöjen yövalaistus on sitäkin tyylikkääm­pi. Ajotietokone on päänäyttö­jen välissä, ja siitä saa esiin muun muassa ajonopeuden digitaalise­na. Kosketusnäyttöä Active-mallis­sa ei ole.

Mukavaäänisen radion lisäksi audiovarustukseen kuuluu myös mp3-soitin. Style-versiossa koje­lautaan antaa ominaisilmettä ko­jelautakuvasta näkyvä melkoinen väri-iloittelu. Matkustamon erikoi­suuksiin lukeutuvat myös lämmi­tettävä ohjauspyörä ja jäähdytettä­vä hansikaslokero.

Testiautossa oli myös Luxury Pack -lisäpaketti (+887–1 013 eu­roa). Siihen kuuluu ovien kromat­tujen ulkokahvojen lisäksi terävä­näyttöinen peruutuskamera sekä ovien avaimeton avaus/lukitus ja avaimeton käynnistys. Tästä lisä­paketista on ”avaimettomuusomi­naisuuksien” ansiosta huomatta­vaa käytännön hyötyä.

Miellyttää: Kasvaneet mitat luovat katumaasturimaista muhkeutta.

Ärsyttää: Kojelaudan väripane­lointi ei ole kaikkien makuun.

Yllättää: Huippuvääntö jakautuu laajalle käyntinopeusalueelle.

Yhteenveto: Hyundai i20 Active on piristävä pikku-SUV, jonka ajo-ominai­suudet ja ohjaustuntuma ovat vakaat. Myös tilankäyttö ja tyyli ovat kohdillaan. T-GDI on kah­desta 100-hevosvoimaisesta se suorituskykyisempi vaihtoehto.

