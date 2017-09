Kia Souliin ahdettu voimakas biitti

Tämä juttu on Auto Bildin tuottamaa sisältöä.

Soul-mallistoon todella kaivattiin Beat-version tapaista ahdettua menopeliä – 204-hevosvoimainen malli viestii osaltaan Kian aiempaa suorituskykyisemmästä suuntauksesta.

Kone herätetään käyn­nistyspainikkeesta – se tarkoittaa arjen hel­pottumista, kuuluuhan kuvaan samalla ovien avaimeton käyttö. Kun Soul Beatin T-GDI-moottorin käynnistää, sen mu­reista vauhtivaroista ei ole vielä varmuutta, vaikka auton muske­limainen ulkonäkö siitä vahvasti viestiikin.

Beatin varsinainen bingoruutu on 1,6-litrainen bensaturbo – Sou­lissa ei ole tähän saakka ollut näin tehokasta konetta. 204-hevosvoi­maisen tarjoama 265 Nm:n mak­simivääntö on käytössä laajalle käyntinopeusalueella 1 500–4 500 r/min, joten tarvittaessa saadaan rutkasti voimaa ohituksiin.

Keskikulutus oli auton oman ajotietokoneen mukaan 7,9 l/100 km. Se saattaa kuulostaa korkealta, mutta pitää muistaa, että nyt pu­hutaan suorituskykyisestä turbo­moottorista.

Suorituskykyä

Beatin luvataan kiihtyvän satasen nopeuteen 7,8 sekunnissa, mikä on kompaktille tila-autolle erittäin asiallinen arvo. Matkustamosta tar­kasteltuna Soul ei tunnu kiihtyvän yhtä riuskasti, kuin mitä nopeus­mittarin osoitin viestii – eli rajoi­tusten kanssa on oltava tarkkana.

Tehoversiossa on 7-portainen kaksoiskytkinautomaatti, joka korvaa Soulissa aiemmin olleen 6-portaisen momentinmuunnin-automaatin. Koeajon alkuvaihees­sa laatikko vaihtoi melko laiskasti, eli oppivainen laatikko oli omak­sunut korostetun rauhallisen ajo­tyylin – mutta se oppi nopeasti hieman nopeamman vaihtosyklin. Rauhallisessa ajossa vaihdot suju­vat pehmeästi, nopeassa kiihdy­tyksessä räväkämmin. Automaatti sopii tähän pakettiin hienosti.

Normaalia huomattavasti jäy­kempi jousitus kaasuiskunvai­mentimineen on suorassa suh­teessa Soulin kasvaneeseen suorituskykyyn, mutta kuopis­sa ja nopeushidasteissa se tun­tuu tarpeettoman pintakovalta. Sähköisesti tehostetun ohjauksen keskialuetuntuma on aivan koh­tuullinen, ja tehostusvasteen voi valita kolmesta vaihtoehdosta.

Myös jarruihin on kiinnitetty li­sähuomiota: keulalla on 280-mil­listen vakiolevyjen sijaan 300-mil­liset jäähdytetyt levyt – takana 262-milliset on korvattu 284-milli­sillä. Pitäväotteinen nahkakehäi­nen ohjauspyörä on lievästi D:n muotoinen, ja siinä on tehokas lämmitys.

Valoa ja ääntä

Lähi- ja kaukovalojen vaihto ta­pahtuu automaattisesti. Ajamista helpottava järjestelmä toimii tar­kasti. Huippuversiossa on kaksois­ksenonajovalot, joiden valoteho on lähi- ja kaukovaloilla mainio. Pieni erikoisuus on led-tyyppiset sumu­valot. Elektronisista avustimista mainittakoon kaistavahti ja kuol­leen kulman valvontajärjestelmä.

Osanahkaverhoillut etuistuimet tarjoavat kunnollisen sivuttaistu­en, mutta pidempi istuintyyny ei olisi pahitteeksi. Takaistuimella on pitkilläkin matkustajilla reilusti polvitilaa. Panoraamalasikatto tuo sisätiloihin paljon luonnonvaloa.

Kojelaudan toiminnot ovat mallillaan ja mittaristo nopealukuinen. KUVA: Auto Bild

Kojelaudan järjestelyt ovat koh­dillaan. Nopealukuisia päänäyttöjä tulkitsee niiden ison koon vuok­si mielikseen. 8-tuumaista kos­ketusnäyttöäon helppo käyttää. Selkeästi perille opastavaan na­vigaattoriin on puolestaan nopea ohjelmoida katuosoitteet. Keski­konsolin isohkossa avolokerossa on usb-portti.

Äänentoistoon on panostettu ta­vanomaista enemmän. Varsin te­hokas ja miellyttävästi soiva JBL Premium -audiojärjestelmä pitää sisällään seitsemän kaiutinta, sub­barin ja ulkoisen vahvistimen – eli se sopii osuvasti Beat-tehoversioon. Äänenmuokkauskin löytyy aliva­likosta, ja sen säätö sujuu mutkat­tomasti. Miinusta tulee siitä, että kojelaudan päällä oleva kookas kai­utin heijastuu ikävästi tuulilasiin.

Soul Beatin sporttisia ajo-omi­naisuuksia on omiaan kompensoi­maan reilu tavarankuljetuskyky, sillä tavaratilaa saadaan enim­millään 1 367 litraa. Kun takasel­känojat taitetaan alas, niin synty­vä lattia ei ole aivan tasainen.

Miellyttää: Laaja huippu­väännön alue antaa hyvät etenemisrahkeet.

Ärsyttää: Jousitus on tarpeettoman pintakova.

Yllättää: Suorituskyky ja hyvä tilojen käyttö ovat muka­vassa sopusoinnussa.

Yhteenveto: 204 ahdettua hevosvoimaa tekevät kompaktista tila-au­tosta rivakan tapauksen, jossa perheauto ja urheilullisuus yhdistyvät tyylikkäällä tavalla. Ajo-ominaisuudet, tilankäyttö ja valojen teho ovat hyvät, mutta jousituksen pintakovuutta voisi pienentää.

