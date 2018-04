Dacia Duster ja Ford Ecosport selviävät autoina kunnialla Suomen talvesta, mutta niiden pienet turboahdetut moottorit ärsyttävät kovalla kulutuksellaan.

Dacia Duster TCe 125 4x4

Mikä: Parannettu versio yhdestä hintahaitarin halvimman pään katumaasturisuosikista. Dusterit tulevat Romaniasta, mutta nykyisin merkin omistaa Renault.

Millainen: Yleinen laatuvaikutelma on parantunut, mutta ei kaikilta osin ole vieläkään kilpailijoiden tasolla. Varustelun täkyjä on esimerkiksi maastoajon alamäkihidastin, joka toimii myös vaihde vapaalla -asennossa.

Ajossa: Ohjaus on selkeästi jämäkämpi ja tunnokkaampi kuin ennen. Duster on yllättävän hiljainenkin. Rospuuttoteille ja mökkiurille uskaltaa 21 sentin maavaran turvin.

Halvimman muovin aika sisustuksessa on ohi, ja kojelauta on asiallisen selkeä. Etupenkkeihin kaivattaisiin annos jämäkkyyttä.

Sisältä: Sisustus on aika muovinen, mutta penkit kohtalaiset. Takaistuin on voimakkaasti muotoiltu kahdelle. Istuinlämmittimissä ei ole merkkivaloa tai termostaattia, ja lämmitystasoja on yksi. Takapuoli uhkaa kärähtää.

Oho: Renault-konsernin 1,2-litrainen turboahdettu bensiinimoottori, Suomen talven pakkaskausi, maasturin ilmanvastus ja ajaminen moottoritiellä ovat ikävä yhdistelmä. Koeajolenkin keskikulutus nousi 10,3 litraan sadalla kilometrillä. Se on liikaa.

Mitä maksaa: Dustereiden hinnat alkavat 15 400 eurosta. Koeajomallin perushinta on 21 400 euroa. Vaikka tähän yksilöön on ladattu lähes kaikki mahdolliset lisävarusteet, loppuhinta pysyy kohtuullisena.

Arvio: Järki sanoo Dusterille ehdottomasti kyllä, mutta tunne muistuttaa auton puutteista. Tämä yhtälö kannattaa yrittää ratkaista, sillä tuotteen hinta–laatu-suhde on aika lyömätön.

Yllättävän hyvä

Ford Ecosport 1.0 A6

Mikä: Fordin "kansanmaasturista" on otettu niin ikään uusi painos. Eurooppaan toimitettavat autot valmistetaan Craiovassa Romaniassa.

Ecosport ei ole oikeastaan maasturi vaan korkealle nostettu B-segmentin pikkuauto. Pienen koon aistii levottomasta alustasta.

Millainen: Kokonaisuus on vahvemmin hallinnassa kuin vertailuparissa Dusterissa. Isoja puutteita ei ole paitsi ehkä olemattomat takapenkkitilat: polvitilaa jää kymmenkunta senttiä, kun säädän etuistuimen ajoasentooni sopivaksi.

Ajossa: Ohjaustuntumassa ei ole moittimista, nämä asiat Fordilla osataan. Pikkuauton kokoluokka tuntuu eniten alustan pompotuksena epätasaisilla alustoilla.

Sisältä: Kojelaudassa ja ohjauspyörässä riittää Fordin tapaan namikoita ja paljon informaatiota. Keskeltä löytyy vapaasti seisova, terävä monitoiminäyttö. Edessä istuinmukavuus ja ergonomia ovat kohdillaan.

Sivulle aukeavassa takaovessa ei ole säilytysverkkoa tai -taskua, vaikka tilaa riittäisi. Tavaratila on selkeän kulmikas, mutta pienehkö.

Oho: Ecosportia kiusaavat pakkasella huonosti sulkeutuvat ovet. Lähes joka kerta jokin ovista jää raolleen. Keskikulutus nousee tässäkin autossa paljon luvattua korkeammaksi, noin 9 litraan.

Mitä maksaa: Hinnasto alkaa 20 500 eurosta, ja Titanium-varusteinen koeajoauto lisävarusteineen maksaa 27 642 euroa. Lämmitettävät tuulilasi ja ohjauspyörä maksavat yhteensä vain 250 euroa, ja ne kannattaa ruksia listalta mukaan.

Arvio: Ecosport yllätti positiivisesti. Nimeään auto ei kylläkään vastaa juuri ollenkaan, mutta varsinkin taajama-ajoon se on sopivan ketterä ja kyvykäs peli.