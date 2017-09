AMG GLC:n luonne ei jää huomaamatta

Tämä juttu on Auto Bildin tuottamaa sisältöä.

Uudenkaupungin autotehtaalla rakennetaan nyt myös 367-hevosvoimaisia Mercedes-AMG GLC 43 -malleja – ei tosin Coupé-korisia.

Viime vuonna myyntiin tul­lut Mercedes-AMG GLC 43 4Matic on Mercedes- Benzin ensimmäinen kes­kikokoinen SUV, joka on saatavana myös ehtana AMG-versiona – AMG Line -ulkonäköpaketit ovat asia erik­seen.

Uusi GLC 43 4Matic tuli täyttä­mään AMG-mallistossa GLA:n ja GLE:n välissä ollutta aukkoa, ja sen saa sekä pystyperäisenä SUV-malli­na että jykeväperäisenä Coupéna.

AMG:t tulevat Saksasta – Suomi poikkeus

Mercedes-AMG – tuttavallisemmin vain AMG – on Mercedes-Benzin tytäryhtiö, jonka toimialaa on Mer­cedeksen valmistamien autojen jatkokehitys ja muokkaaminen. AMG-malleille on tyypillistä alku­peräismalleja aggressiivisempi ul­konäkö, parempi suorituskyky ja hallittavuus.

Kaikkia AMG-Mercedekset eivät ole enää peräisin samalta tehtaalta, mutta ilmeisesti ne kaikki on val­mistettu tähän saakka Saksassa. Yk­si osoitus siitä, että Mercedes-Benz-illä todella arvostetaan suomalaista autonrakennusosaamista, on se, että uutta Mercedes-AMG GLC 43 4Matic -mallia valmistetaan myös Uudessa­kaupungissa.

AMG-mallit valmistuvat tavallis­ten GLC-mallien ja A-sarjalaisten seassa, sillä AMG-mallin korissa ei ole erikoisrakenteita. Aivan kaikkia värivaihtoehtoja ei maalata Uudes­sakaupungissa, joten suomalainen Mercedes-AMG GLC 43:n ostaja ei välttämättä saa Made in Uusikau­punki -autoa.

Tehoa ja vääntöä

Kaikki AMG-moottorit kootaan kä­sin Saksan Affalterbachissa. AMG 43:ssa oleva 3,0-litrainen V6-tup­laturbobensiinimoottori ”puhuu” hienosti, ja varsinkin ajoasetusten ollessa Sport+-asennossa iso auto vastaa kaasuun todella ärhäkästi. V6 on ainoa GLC-malliin asennettava 6-sylinterinen moottori.

367 hevosvoiman teho ja 520 newtonmetrin vääntö takaavat au­tomaattivaihteiselle GLC-AMG:lle riittävän liikkuvuuden: ilmoitettu kiihtyvyys 0–100 km/h on 4,9 se­kuntia, ja huippunopeus on rajoi­tettu arvoon 250 km/h. Luvut ovat lukuja, mutta pieni kaasun kiusaa­minen saa uskomaan, että niissä ei ole ilmaa.

AMG Dynamic Select tarjoaa viisi ajo-ohjelmaa, jotka ulottu­vat mukavuuspainotteisen taloudel­lisesta aina äärimmäisen urheilul­liseen Sport+-moodiin. 9-portainen automaatti vaihtaa todella sähäkästi varsinkin sporttiasetuksella. Vauh­din hillitsemisestä huolehtivat riit­tävän kokoiset jarrut: edessä levyt ovat 360- ja takana 320-milliset.

Sopivasti räyhäkäs

Huippuluokan ajo-ominaisuuksi­en taustalta löytyvät muun muassa etu- ja taka-akseliston hienosäädöt, tarkka nopeuden mukaan vastet­ta säätävä AMG-urheiluohjaus sekä AMG Ride Control -urheilujousitus, jossa on mukautuva kolmiportainen vaimennusteho. Voimanjako on ur­heiluhenkisesti takapainoinen 31:69.

AMG-GLC on juuri sopivasti sen näköinen, että auton luonne ei jää huomaamatta. Keulaa koristaa ti­manttikuvioinen jäähdyttimen sä­leikkö, jossa on kromikoristeet ja kromatut nastat. Sivuprofiilista nou­sevat esiin 19-tuumaiset kevytme­tallivanteet, ja takana huomio kiin­nittyy AMG Sport -pakoputkiston kromattuihin ulostuloihin. Ja kun auto käy sopivilla kierroksilla, put­kista kumpuaa ulos voimasoundeja.

Sisäilme on hillitty mutta kuitenkin lukuisten pienten yksityiskohtien ansiosta sporttinen. KUVA: Auto Bild

Mustissa osanahkaverhoilluissa istuimissa on punaiset koristetik­kaukset. Istuinosassa on pidennys­mahdollisuus ja penkeissä auton hengen mukaisesti hyvin sivut­taistukea.

Takaoviaukko on coupémaisen ko­rin vuoksi matala, mutta takatilat ovat muuten asialliset. Kengät mah­tuvat etuistuimen alle, ja laskevas­ta kattolinjasta huolimatta päänti­la riittää jopa keskipaikalla – mutta parhaimmillaan penkki on kahden hengen kuormalla.

Tavaratilan lattia on lähes pusku­rin tasossa, ja kontti laajenee tasai­seksi nappia painamalla

Miellyttää: AMG-viereisessä V6-moottorissa on potkua ja vääntöä.

Ärsyttää: GLC 43 Coupén hinnas­sa on autoveroa lähes 33 000 euroa.

Yllättää: AMG-malli muut­tuu hetkessä leppoisasta arki­autosta räyhähengeksi – mutta kuitenkin helposti hallittavaksi ”pahikseksi”.

Yhteenveto: Lyhenne AMG on takuu voimasta ja hyvistä ajo-ominaisuuksista. Coupé on jo sinällään urhei­lullisen näköinen, mutta V6 ja muu AMG-viritys nostavat sen ominaisuudet ja käytöksen ulko­näön mukaiselle tasolle. Ja se on melkein suomalainen.

