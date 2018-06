Matkailuautosta ja -vaunusta löytyy paljon uutta opittavaa vasta-alkajalle ja kokeneemmallekin harrastajalle. Millaisella ajokortilla saa ajaa minkäkinlaista vaunua? Entä mitä asioita vuokrasopimuksesta kannattaa tarkistaa ennen allekirjoitusta? Listasimme 24 vinkkiä karavaanarille aakkosten muotoon.

A Alkoviautossa on ohjaamon päällä olevan makuutilakyttyrän ansiosta yleensä enemmän makuupaikkoja kuin muissa matkailuautomalleissa. Pakettiauton koriin rakennetut retkeilyautot ovat hiukan kompaktimpia ja näppärämpiä pyöriteltäviä kuin muut matkailuautotyypit.

B B- eli henkilöautokortilla saa ajaa valtaosaa matkailuautoista: se riittää matkailuautoille ja vaunuyhdistelmille, joiden kokonaismassa on alle 3 500 kiloa. Vuokranantaja saattaa kuitenkin edellyttää 20 vuoden ikää. B/96-kortilla saa kuljettaa yhdistelmää, jossa kokonaismassat ovat enintään 3 500 kiloa (vetoauto) ja 4 250 kiloa (yhdistelmä). BE-luokan ajokortilla vastaavat massat ovat 3 500 ja 7 000 kiloa.

C C1-luokan ajokortti on minimivaatimus, jos matkailuauton kokonaismassa on yli 3 500 kiloa. Vuokra-autot ovat yleensä alle 3,5-tonnisia, mutta niitä lastattaessa pitää huomioida kantavuus. Varsinkin Saksassa ajoneuvoja punnitaan liikenteessä.

Matkailuautolla ajaminen poikkeaa henkilöautosta. Pitkä peräylitys aiheuttaa yllätyksiä käännöksissä ja kyljen yläosassa oleva markiisi ahtaissa paikoissa.

D Dieselin tankkaaminen tuorevesisäiliöön ei ole ihan tuntematon ilmiö vuokraustoiminnassa. Lämmin vesi ja suihku kuuluvat yleensä varustukseen. Vaikka käyttövesisäiliössä olisi vettä, sitä ei pidä juoda.

E ESP-ajonvakautus ei ole vielä itsestäänselvyys matkailuautoissa, ei myöskään liikkeellelähtöjä helpottava mäkilähtöavustin. Valtaosa nykyautoista on etuvetoja. Automaatti- tai robottivaihteisto helpottaa ajoa.

F Fiat Ducato on yleisin matkailuajoneuvoalusta. Ajossa pitää huomioida auton leveyden ja korkeuden lisäksi takaylitys käännöksissä ja peruutettaessa. Katonrajassa olevan markiisin autoa leventävä vaikutus jää helposti huomaamatta. Tv-antenni pitää laskea ennen ajoa alas.

G Grillisetti, ulkopöytä- ja tuolit, astiat, vuodevaatteet, pyyhkeet ja lastenistuimet ovat yleensä lisähintaisia varusteita. Myös wc-kemikaaleista saatetaan periä maksu, eikä vessan käyttö onnistu ilman niitä. Verkkovirtajohtojen pitää olla vakiona, ja usein sitä on myös polkupyöräteline.

H Hyttysverkot ikkunoissa ja asunto-osan ovessa kuuluvat perusvarusteluun. Sähköportaiden jäämisestä ulkoasentoon kerrotaan vähintään kojelaudan merkkivalolla, usein äänekkäällä summerilla.

I Istuimet ovat usein korkeaselkänojaiset, eikä ajoasennosta saa yhtä mukavaa kuin henkilöautoissa. Asunto-osassa on normaalisti 2–3 turvavyöpaikkaa. Ajon aikana on istuttava turvavöissä, eikä vaunussa saa matkustaa.

J Jääkaappi toimii kaasun lisäksi 12 ja 230 voltin virralla. 2- tai 3-liekkinen liesi voi olla varustettu sähkösytytyksellä. Keittiössä on niukasti tasotilaa ja harvoin astiankuivauskaappi. Myös kahvinkeittimen ja mikroaaltouunin puuttumiseen pitää varautua.

Varmista, kuuluvatko kaasupullot matkailuauton vuokrahintaan vai pitääkö niistä maksaa erikseen.

K Kalusteet, varsinkin pöytä- ja tasopinnat, eivät ole yhtä vahvarakenteisia kuin kotona. Kaikki itse aiheutetut vauriot pitää maksaa, ja esimerkiksi tasoon tullut iskemäjälki aiheuttaa kalliin lisälaskun. Kaikki sisä- ja ulkopuoliset vauriot kannattaa valokuvata, kun ajoneuvo otetaan vastaan.

L Lattialämmitys toimii yleensä vain verkkovirralla. Lämminvesivaraajan kapasiteetti on rajallinen, joten peseytymisessä kannattaa hyödyntää leirintäalueiden palveluita. Ilmakeskuslämmitys (Truma) on yleisempi kuin nestekeskuslämmitys (Alde). Kaasupullot (2 x 11 kg) riittävät viikon matkalle, niiden kuuluminen vuokraan pitää selvittää.

M Makuutilassa on parivuode tai erillisvuoteet. Auton etuosassa voi olla alkovi tai alas laskettava vuode. Vuoteet ja patjat ovat nykyisin kohtuullisen tasokkaita.

N Nopeusrajoitukset ovat Suomessa 100 kilometriä tunnissa (alle 3,5-tonniset uudemmat matkailuautot ABS-jarruilla ja etuturvatyynyillä) ja 80 km/h (muut matkailuautot ja kaikki matkailuvaunuyhdistelmät). Matkailuajoneuvo ei mahdu normaaliin pysäköintiruutuun.

O Olohuone on vaunussa isompi kuin autossa. Ohjaamon istuimet käännetään osaksi sohvaryhmää, ja pöydän ääreen mahtuu 4–6 henkeä. Telineeseen kiinnitetty televisio kuuluu yleensä varustukseen, mutta kanavat pitää aina virittää uudelleen.

P Peruutuskamera helpottaa huomattavasti auton pysäköimistä. Matkailuautossa on riittävän takanäkymän antavat ulkopeilit, mutta vaunun vetoauto pitää varustaa lisäpeileillä. Vaunuyhdistelmän peruuttamista kannattaa harjoitella.

R Rekisteriotteeseen merkittyjä massoja tai henkilömääriä ei saa ylittää. Ulkomaille matkattaessa kannattaa hankkia kansainvälinen leirintäkortti. Autoliiton henkilökohtaisen Plus-jäsenyyden edut koskevat vain yksityiskäyttöön rekisteröityjä alle 4 000 kilon matkailuautoja.

S SF-Caravanin jäsenyhdistysten SFC-alueet eivät välttämättä ota karavaanarijärjestöön kuulumattomia leiriytyjiä. Leirintäalueiden taso, palvelut ja hinnat vaihtelevat. Luvalliseen paikkaan pysäköidyssä ajoneuvossa saa yöpyä, mutta leiriytyminen edellyttää maanomistajan lupaa.

T Tavarat, myös astiat ja keittiön lisälaitteet kuten kahvinkeitin pitää kiinnittää ajon ajaksi hyvin. Matkailuauto pitää aina pakata, kun sillä lähdetään liikkeelle.

U Ulkomaille suunnattaessa pitää huomioida vuokrausehdot, eivätkä kaikki vuokraajat salli esimerkiksi Venäjän-matkoja. Kotieläinten mukanaolosta pitää sopia erikseen, eikä tupakointia sallita. Kesäsesonki näkyy vuokraushinnoissa.

Jääkaapin lisäksi keittiössä on liesi ja tiskiallas. Aterimet eivät aina kuulu hintaan.

V Vakuutusten voimassaolo ja sisältö pitää ehdottomasti selvittää - sekä se, miten toimitaan teknisten ongelmien ilmetessä. Itse aiheutettu ajoneuvon rikkoutuminen menee käyttäjän piikkiin, mutta varsinkin yksityisten ja pienempien vuokraajien kohdalla voi tulla vääntöä myös moottori- tai vaihteistorikosta. Takuusumma pitää usein maksaa luottokortilla.

X X-risteyksissä – tai aina käännyttäessä – pitää huomata, että matkailuauton ohjaamon ikkunoissa olevat verhojen kehykset kasvattavat näkemistä haittaavien pilareiden kokoa.

Y Yritys, jolla on paljon kalustoa, on todennäköisesti hintavampi mutta varmempi vuokranantaja, kuin yhden tai muutaman ajoneuvon pyörittäjä. Ajoneuvon palauttaminen muualle kuin lähtöpisteeseen voi olla mahdollista lisämaksusta.

Ä Älytekniikka tekee tuloaan matkailuajoneuvojen toimintojen ohjailuun, mutta vuokra-ajoneuvoissa toiminnot hoituvat yleensä perinteisellä tavalla. Ajoneuvon ja lämmittimen ohjauspaneeleihin pitää tutustua, samoin kaasupullon vaihtoon liittyviin toimenpiteisiin.