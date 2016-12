Simo- ja Torniojoen lohimäärät ennätyslukemissa, nousukalojen kuolleisuus huolestuttaa

Olen siitä asti, kun Pohjoisen jokia alettiin sotien aikana ja jälkeen tuhoamaan voimalaitoksilla, surrut öin ja päivin sitä välinpitämättömyyttä, mitä sijoittajat ja Etelän pirkkalaiset ovat osoittaneet Pohjoisen ihmisen oikuksia kohtaan.

Jokainen asiantuntija myös voimayhtiöissä on tiennyt, että kalaportaat pitää rakentaa suuriin jokiin kuten Ii-, Oulu- ja Kemijokiin.

Mutta kun on leegio tuomareita palkattu vastustamaan jokivarsien asukkaiden oikeuksia, ollaan edelleen lähtöpisteessä.

Komiteoita ei tarvita, kunhan esim Sipilä latelee madonluvut pöytään, että valtiovalta on vihdoinkin tajunnut lohen merkityksen Pohjoisen ihmisille ja panee toimeksi lohiportaat.

Jos ja kun lohi nousee Simojokeen, tiedämme me kalastajat, että se nousee kymmenkertaisesti Pohjoisen voimalaitosjokiin. .