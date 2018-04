Pajut ja rupikonnat ovat Minna Pyykön suosikkeja – Kevätseuranta vie luontoon viitenä sunnuntaina

Kevään tuloa voi seurata jo viidettä kertaa Ulos luontoon Kevätseuranta -ohjelmassa. Kuvaukset tehdään eteläisessä Suomessa, mutta mukana on osioita myös muualta maasta. Miksi ohjelmaa kannattaa katsoa, kevätseurannan juontaja Minna Pyykkö?

– Suomen luonto on kiinnostavaa. Televisiosta tulee paljon luonto-ohjelmia ulkomailta, siksi on tärkeää huomata, että myös lähellämme on runsaasti yhtä mielenkiintoista. Kevään etenemisen seuraamisen lisäksi tänä vuonna on mukana myös ajatus luonnon auttamisesta. Ensimmäisessä jaksossa teemme kaakkurilauttoja Nuuksioon, jotta kaakkurit saisivat pesimärauhaa. Muissa jaksoissa muun muassa siivoamme merenrantaa ja lisäämme monimuotoisuutta kaupunkipihassa.

Mikä on parasta keväässä?

– Jatkuva muutos, kaikki etenee vauhdilla. Viikossa tapahtuu paljon, sen huomaa kuvauksissakin. Pidän myös sumuaamuista ja kevätsateesta, en vain aurinkoisesta säästä.

Mikä on suosikkieläimesi?

– Pidän rupikonnista ja sammakoista. On hienoa seurata, kun ne lähtevät liikkeelle ja menevät kutulammikoihinsa. Merellä suosikkini on haahka. Haahkojen soidinäänet tuovat kevään. Kaupungissa saman tekevät tervapääskyt.

Entä suosikkikasvisi?

Kasveista suosikkini keväällä ovat pajut. Pajut ovat kevään ensimmäisiä kukkijoita ja siksi tärkeitä hyönteisille. Pajujen ympärillä käy aina kova pöhinä.

Oletko itse luontoihminen?

– Kyllä olen. Liikun paljon luonnossa. Olen äärettömän innostunut ja kiinnostunut siitä. Arvostan paljon asiantuntijoita, mutta minusta luontorakkaus kuuluu kaikille.

Monettako kertaa olet tekemässä kevätseurantaa?

– Neljättä kertaa. Viiteen 30 minuutin ohjelmaan ei mahdu koko kevät, mutta mukana on paljon mielenkiintoista asiaa. Esimerkiksi haavan lehtien maatumisesta ja jään elämästä. Viimeisessä jaksossa päästetään lehmät kesälaitumelle.