Oulangan tummaneidonvaippoja uhkaa sukupuutto

Oulangan tummaneidonvaipalla on heikot mahdollisuudet säilyä elossa ja laji vaatii suojelutoimenpiteitä välttääkseen sukupuuton. Tämä selviää keskiviikkona Oulun yliopistossa tarkastetusta Hilde Hensin väitöskirjasta.

Tummaneidonvaippa on orkidea, joka kasvaa vain kolmessa paikassa Suomessa – Oulangalla, Juankoskella ja Hangossa – ja sen populaatiot ovat hyvin pieniä ja hajanaisia. Väitöskirjan tavoitteena oli löytää sukupuuttoriskiä aiheuttavat tekijät ja menetelmiä, joilla estää uhanalainen laji kuolemasta sukupuuttoon.

Orkideayksilöitä seurattiin yhdessätoista oulankalaisessa populaatiossa 16 vuoden ajan. Tulosten mukaan pienet populaatiot tulevat kuolemaan sukupuuttoon pian. Tämä johtuu siitä, että pienissä populaatioissa lisääntyminen on hyvin heikkoa ja siten yhtään uutta yksilöä ei synny.

Geneettinen aineisto paljasti, että kaikissa Suomen populaatioissa on vain vähän perinnöllistä vaihtelua. Tällä on haitalliset seuraukset lajin elossa säilyvyydelle Suomessa, sillä geneettinen vaihtelu on olennaista, jotta laji voi mukautua vaihtuviin ympäristöolosuhteisiin, esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurauksena.

Analyysit myös osoittivat, että tummaneidonvaipan siemenet siirtyvät huonosti populaatiosta toiseen, mikä viittaa siihen, että laji ei kykene leviämään kovin tehokkaasti.

Tutkimus osoitti taimettumisen mahdollisesti olevan määräävä tekijä tummaneidonvaipan populaatioiden elinkyvylle.