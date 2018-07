Miksi pölyttäjiä on tänä vuonna niin paljon? "Oulun kohdalla suotuisat säät lienevät ratkaiseva tekijä"

Pölyttäjien määrän vähenemisestä on puhuttu jo vuosia. Tänä kesänä Oulun seudulla pörisijöitä on kuitenkin riittänyt, eikä mansikkasato jää kiinni ainakaan pölyttäjien puutteesta.

Miksi pölyttäjiä tuntuu olevan tänä kesänä niin paljon, Suomen Ympäristökeskuksen erikoistutkija Juha Pöyry?

– Hyönteisillä on vuosien välillä on suurta vaihtelua, joka riippuu sääolosuhteista. Säät vaikuttavat siihen, miten hyvin hyönteisten lisääntyminen onnistuu. Myös paikallinen vaihtelu voi olla suurta. Eteläisessä Suomessa pölyttäjiä on ollut tänä vuonna melko vähän, mutta Oulun kohdalla suotuisat säät lienevät ratkaiseva tekijä. Jopa edellisen vuoden sää voi vaikuttaa tämän vuoden pölyttäjien määrään.

Voiko hyönteishotelleilla olla vaikutusta pölyttäjien määrään?

– Kyllä niillä voi olla paikallista vaikutusta. Jos laittaa hyönteishotellin omaan pihaan, sillä voi parantaa paikallista marjasatoa. Isossa mittakaavassa hyönteishotelleilla ei kuitenkaan ole merkitystä, ellei jokainen suomalainen laittaisi hotellia pihaansa. Sitä tuskin tulee tapahtumaan.

Maailmanlaajuisesti pölyttäjien määrän vähenemisestä on suuri huoli. Onko tilanne huolestuttava myös Suomessa?

– Maailmanlaajuisesti on paljon viitteitä siitä, että pölyttäjät ovat vähenemässä. Suomessa pölyttäjien määrää ei kuitenkaan seurata ollenkaan, eikä asiasta ei ole tehty juuri tutkimuksia. Suomen pohjoisen sijainnin takia on mahdollista, että pölyttäjien tilanne voi olla muuta maailmaa parempi.

Viime vuonna julkaistiin kuitenkin tutkimus hyönteispölytteisten satokasvien satomääristä, jotka ovat laskeneet. Se on ensimmäinen suomalainen tutkimus, joka antaa epäsuoraa viitettä siitä, että jotain huolestuttavaa saattaa olla tapahtumassa myös Suomessa.