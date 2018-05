Luontoliiton kevätseuranta: Sääskiä havaittu Oulussa asti, kimalainen nähty myös Enontekiöllä

Kevätluonnossa eletään vilkasta aikaa, kun kesälajit heräävät ja muuttolinnut saapuvat. Luontoliiton kevätseurannasta ilmenee, että sääskiä on havaittu jo Oulussa asti. Kimalaisia on nähty Enontekiöllä saakka.

Myös västäräkki on saapunut suureen osaan Suomea. Pohjoisin havainto on Kolarista. Leskenlehtiä on noussut maasta Rovaniemellä saakka.

Talvihorroksesta heräävät sammakot kerääntyvät huhti-toukokuussa kutemaan lampiin ja ojiin. Sammakonkutua on näkynyt ainakin maan etelä osissa.

– Kannattaa olla ylpeä, jos lähiojasi on täynnä kutevia sammakoita. Ne kertovat, että lähiympäristösi on riittävän puhdas ja elinkelpoinen näille herkille otuksille, Luonto-Liiton luonnonharrastusjaoston puheenjohtaja Heikka Marttila-Tornio kertoo.

Sammakkoeläimet ovat maailmalaajuisesti ahtaalla. Marttila-Tornion mukaan niiden elinympäristöjä uhkaavat muun muassa ilmastonmuutos ja haitalliset sienitaudit. Suomen kaikki sammakkolajit on rauhoitettu.

Luonto-Liiton kevätseurannassa tarkkaillaan kevään etenemistä eläin- ja kasvilajien avulla. Havaintoja voi ilmoittaa milloin vain, mutta erityisesti niitä toivotaan kevätseurannan viikonloppuina. Kevättä tarkkaillaan joka toinen viikonloppu 9.–10. kesäkuuta asti. Seuraava Kevätseuranta-viikonloppu on 12.–13. toukokuuta.