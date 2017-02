Lämpö ja tuuli nostivat lumivyöryjen mahdollisuutta Lapissa, Kilpisjärvellä vyöryjen todennäköisyys suuri

Lumivyöryjen todennäköisyys Kilpijärven alueella nousi maanantaina suureksi, kertoo Ilmatieteen laitoksen lumivyöryennuste.

Kilpisjärvellä lumivyöryjen todennäköisyys on viisiportaisessa asteikossa kohdassa neljä. Se tarkoittaa sitä, että luonnolliset ja ihmisen aiheuttamat lumivyöryt ovat alueella todennäköisiä.

Ilmatieteen laitos laatii talvisin lumivyöryennusteen Suomen kuudelle tunturialueelle. Muilla tunturialueilla lumivyöryjen todennäköisyys nousi maanantaina luokkaan kolme. Tällöin luonnolliset lumivyöryt ovat mahdollisia ja ihmisen aiheuttamat todennäköisiä.

Päivystävä meteorologi Jorma Koskela Ilmatieteen laitokselta kertoo, että lumivyöryjen todennäköisyys on kasvanut sään lauhtumisen ja voimakkaan tuulen vuoksi.

– Kilpisjärvellä on satanut tänään vettä. Se tekee lumen raskaaksi, jolloin se liikahtaa helpommin, Koskela sanoo.

Myös tuuli puhaltaa nyt voimalla.

– Kun Kilpisjärvellä tunturin juurella on mitattu puuskissa myrskylukemia, tuuli puhaltaa tunturissa kovaa, hän kertoo.

Kilpisjärven lisäksi muita Ilmatieteen laitoksen seuraamia tunturikohteita ovat Saariselkä ja Ruka sekä Pyhä–Luostotunturit, Ounas–Pallastunturit ja Ylläs–Levitunturit.

Kun sää kylmenee viikon puolenvälin tienoilla, myös lumivyöryjen todennäköisyys laskee. Tämän hetken ennusteen mukaan Kilpisjärvellä ollaan loppuviikosta taas luokassa kolme ja muilla tunturialueilla luokassa kaksi.

Kilpisjärvellä on reilusti lunta

Jorma Koskela sanoo, että lumivyöryn todennäköisyyden nouseminen luokkaan neljä ei ole Suomen tuntureilla mitenkään tavatonta.

– Joka talvi niitä näkee, mutta ei se ihan jokapäiväistä ole.

Tänä talvena Kilpisjärvellä on selvästi enemmän lunta kuin muilla tunturialueilla. Siksi myös vyöryjen todennäköisyys on siellä suurempi.

Vaikka lumivyöryjen todennäköisyys on noussut, hoidetuilla laskettelurinteillä on siitä huolimatta turvallista liikkua. Esimerkiksi Yllästunturilla on oma ryhmä, joka seuraa tarkkaan mahdollisten lumivyöryjen syntyä alueella.

Lumivyöryjen kannalta vaarallisia paikkoja kannattaa Koskelan mukaan tiedustella hiihtokeskuksista ja alueen hotelleista. Esimerkiksi se, mistä suunnasta tuuli on puhaltanut, voi vaikuttaa siihen, missä päin tunturia vyöryt ovat todennäköisempiä.