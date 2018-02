Kempeleenlahdelle on tehty talkoovoimin 12 kilometrin hiihtolatu, Oritkarin ja Vihiluodon välille myös retkiluistelureitti

Vihiluodon kyläyhdistys on tehnyt jälleen tänä vuonna hiihtoladun Kempeleenlahdelle. Ladulla on mittaa reilut 12 kilometriä.

– Hiihtolatu on oikein hyvässä kunnossa. Siinä on kaksi perinteisen uraa ja vieressä noin kolme metriä leveä kaista vapaan hiihtäjiä varten. Siinä saa myös kävellä ja ulkoiluttaa koiraa, kertoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Matti Niskanen.

Kyläyhdistyksen julkaisemaan karttaan on merkitty myös retkiluistelureitti. Niskanen kertoi perjantaina, että kyseinen reitti ei ole vielä luistelukunnossa. Viikko sitten reitiltä käytiin auraamassa enimmät lumet mönkijällä. Jään paksuudeksi mitattiin 40–50 senttiä. Se ei ollut kuitenkaan kokonaan teräsjäätä.

– Luistelureitin pinnassa on niin tiukka lumikerros, ettei sitä saa mönkijällä pois. Traktori painaa 7000 kiloa, ja teräsjäätä pitää olla vähintään 40 senttiä, että sinne voi traktorilla mennä, Niskanen kertoo.

Ladulle pääsee Vihiluodon Torpan rannasta ja Oulun Oritkarista. Kummassakin päässä on kyltit, jossa kerrotaan, että reittiä yritetään pitää yllä talkoovoimin.

– Suhtautuminen on ollut erittäin myönteistä, Niskanen kertoo.

Vapaaehtoinen latupartio

Vihiluodon kyläyhdistys on pitänyt yllä Kempeleenlahden hiihtolatua noin viiden vuoden ajan. Retkiluistelureitti on ollut jäällä kahtena vuonna. Sen mitta on noin 4,5 kilometriä.

Kempeleenlahden hiihtolatu kulkee suurelta osin lähellä rantoja. KUVA: Vihiluodon kyläyhdistys

Oulun kaupunki ja Kempeleen kunta ovat antaneet kyläyhdistykselle pientä avustusta, jolla ollaan ostettu muun muassa polttoainetta. Lisäksi seudun yrittäjiltä on saatu jonkin verran tukea.

– Talven aikana kuuluu noin 500 litraa polttoainetta, Niskanen kertoo.

Kyläyhdistyksen väestä on muodostettu vapaaehtoinen latupartio, jossa on mukana kymmenkunta ihmistä. Yhteyttä pidetään WhatsApp-ringin avulla.

– Kyläyhdistyksellä on vanha kelkka ja oma mönkijä, jossa on aurauskalusto. Kelkalla vedetään latuhöylää. Usein joku lähtee omalla mönkijällä ja kelkalla kaveriksi.

Tavoitteena on, ettei laduntekohommiin jäälle lähdetä yksin. Jos mukana on kaksi kelkkaa, paikalla on valmiiksi kaveri, jos toinen kelkka esimerkiksi juuttuu kiinni.

Kunnostustöitä säiden mukaan

Kempeleenlahden latu oli viime talvena auki maaliskuun lopulle saakka. Niskanen sanoo, että ladun kunnossapito riippuu aivan säistä.

– Luonnon armoilla mennään. Yleensä talvella käy suvikeli, mutta jos sen jälkeen tulee pakkasta, luistelureitti on entistä paremmassa kunnossa.

Lahtea kiertävä latu kulkee suurelta osin rannan tuntumassa. Matala ranta jäätyy yleensä pohjaan asti.

Niskanen sanoo, että Kempeleenlahdella on kaksi kohtaa, jossa mereen laskee oja ja rannan tuntumassa voi olla sulaa. Toinen kohta on Oulunlahden asuinalueen kohdalla ja toinen Lentokentän ali tulevan ojan kohdalla.

Ojat on huomioitu ladun tekemisessä, ja niiden kohdalla latu menee kauempana rannasta.