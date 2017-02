Asuntopuntari



As Oy Pyhäjoen Koskipuisto, Niskantie 8, Pyhäjoki. YIT Rakennus Oy. Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy. 2h+k+s, 49 neliötä. Vh. 129 000–143 000 euroa (1.–4.krs.).



Reilun vuoden kuluttua Pyhäjoella asutaan korkeammalla kuin koskaan aiemmin. Joen varteen, valtatie 8:n kainaloon nousee asuinkerrostalo, joka vie neljällä kerroksellaan taajaman korkeimman tittelin.



Aivan pilvenpiirtäjämetropolien joukkoon Pyhäjoki ei siis vielä pääse. Jos atomit kuitenkin ovat kohdallaan ja asuntotarve kasvaa, on kosken molemmin puolin samaan ryppääseen kaavoitettuna paikat kolmelle muullekin kerrostalolle.



Pyhäjoen ytimestä löytyy jo omakotitalo kavereineen, joten on luontevaa, että tulevassa kerrostalossa päällekkäin on pinottu vain pieniä asuntoja asumismahdollisuuksia monipuolistamaan. Suurin osa kodeista on kaksioita. Lisäksi joukosta löytyy myös muutama yksiö ja kolmio.



Asuntoja ei ole kuitenkaan monistettu samalla muotilla, joten versioista voi valita omiin tarpeisiin sopivan. Riittääkö kotiin lähinnä valmisruoan lämmitykseen kelpaava keittiö? Tarvitseeko illallispöytään mahtua liuta vieraita vai passaako siro sivupöytä?



Kaksioista pienimmän ja suurimman koossa on eroa peräti 16 neliötä. Lisäyksellä saa saunan, kunnon kokoiset keittiön ja olohuoneen sekä makuuhuoneen, johon mahtuu muutakin kuin parisänky.



Vaikka variaatiota löytyy, ovat kodit kuitenkin ratkaisuiltaan kovin tavanomaisia. Jää miettimään, kuka taajaman uusi kerrostaloasukas oikein on. Asuntojen maltilliset koot rajoittavat tulevat asukkaat lähinnä yksin- ja kaksinasuviin.



Kävelymatka kylänraitin palveluihin vetänee myös iäkkäämpiä sivukyliltä keskustaan, mutta erityisiä senioriasuntoja nämä eivät kuitenkaan ole.



Monenikäisiä taloon muuttaneekin. Pikkupaikkakunnalla naapurit taitavat tulla tutuksi väistämättä, mutta talon arkkitehtuuri ei kannusta tai pakota rappukäytävässä huikkausta kummempaan kanssakäymiseen. Naapurit eivät jaa yhdessä saunaa tai pyykkitupaa, vaan jokainen huolehtii omasta arjestaan.



Asukasrakenne kummastuttaa myös pihalla. Pihan ainoa oleskelupaikka on jokaisen kerrostalon vakio: lasten leikkipiste keinuineen ja hiekkalaatikoineen.



Ihan vieressä vyöryvä Hourunkoski rantoineen, polkuineen ja penkkeineen korvannee kuitenkin akuuteimman grillikatoksen tarpeen.



Eniten harmittaa talon pönäkkä olemus. Korkeutta on vain neljä kerrosta, mutta leveydestä on otettu senkin edestä tehoa irti. Jokaisessa kerroksessa on peräti kymmenen asuntoa, joiden mahduttaminen yhden rappukäytävän ympärille on koitunut kulma-asuntojen riesaksi.



Kaikissa talon nurkkiin jäävissä kodeissa eteiset ovat venyneet turhan pitkiksi, kömpelöiksi ja kulmikkaiksi hukkaneliökäytäviksi.



Epäsymmetrinen, pituussuuntainen harjakatto on nykyarkkitehtuurin trendejä. Poikkeava muoto pilkottanee puiden lomasta hauskasti myös kasitiellä ohikulkijoille.



Harjan alla tavanomaisuus kuitenkin iskee. Lasiset parveketornit ovat kuin mistä tahansa lähiöstä. Uusi aikakausi olisi voinut tuoda mukanaan enemmänkin uusia jujuja.