Asunto Oy Oulun Maestro, Sonell Oy. Suunnittelu Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy. Asunto A4, 4h+k+s, 90,5 neliötä. Mh. 102 788 euroa (vh. 209 900 euroa).



Hiukkavaaraan rakentuvaa Vaskikankaan asuinaluetta kuvataan yleisilmeeltään kylämäisen tiiviiksi ja matalaksi, tilankäytöltään tehokkaaksi. Tämän viikon esittelykohde, As Oy Oulun Maestro, käsittää kaksitoista tiiviin kaupunkirakenteen keskelle näppärästi istuvaa yksitasoista erillispientaloa, joiden koko vaihtelee 73,5 ja 90,5 neliön välillä. Huoneita on keittiön ja saunan lisäksi kolmesta viiteen taloa kohden.



Lähes kolmion muotoinen rakennuspaikka sijoittuu kahden kadun väliin. Ajo tontille on Marssirummuntieltä, mutta kävely-yhteys kotipihaan löytyy myös Vaskikankaan aluetta halkovan toisen pääkadun, Soittokunnantien puolelta.

Jokaiseen taloon kuuluu vakiovarusteluna oma autokatos. Tontin keskelle jää keitaaksi luonnontilainen alue, jonka puuston katveeseen piiloutuu vierasautopaikka sekä muutama autopaikka niille, joilla toisen auton säilyttäminen talon edustalla ei ole mahdollista.



Talojen alustavat pohjaratkaisut ovat pääpiirteissään varsin mietittyjä ja onnistuneita. Lähempi tarkastelu toki osoittaa, että joistakin saattaisi löytyä vielä viilattavaa, mutta tässä vaiheessa muutoksia on tietenkin vielä kohtuullisen helppo tehdä.



Laatu näkyy myös kiinnostuksessa, sillä puolet kohteen taloista on ennätetty varata. Rakentamisessakaan ei aikailla, sillä vaikka työt aloitetaan nyt keväällä, valmista olisi tarkoitus olla jo joulun hujakoilla.

KUVA: Autodesk

Asunto A5 on tontin suurimpia 90,5 neliöllään, ja se sopii muutoksin ja lisäyksin helposti myös liikuntarajoitteisille. Kulmasijainti tontilla ei tietysti ole rauhallisin mahdollinen. Pihankin suunta on valitettavasti pohjoinen, mutta alueen matalan rakennuskannan ansiosta varjoisuus ei ehkä ole suuri ongelma. Autokatokseen on hieman hankala ajaa.



Pohja on kuitenkin nopealla silmäyksellä talovalikoiman laadukkain ja ehkä myös sopusuhtaisin. Liikkumiseen käytettävä tila on pyritty hienosti minimoimaan eikä ylimääräisiä mutkia tarvitse tehdä.



Paljon erilaisia kalustamismahdollisuuksia tarjoava olohuone on talon sydän – tai läpikulkutilamainen, mikäli haluaisi olla hieman kriittinen, vaikka mitään merkittävää vikaa siinä ei olekaan. Keittiö ja ruokailutila ovat näennäisesti samaa tilaa olohuoneen kanssa, mutta silti sopivasti sivussa, jotta tiloihin muodostuu pieni rajaus.



Vessat jakautuvat järkevällä tavalla tasaisesti kahdelle puolen taloa. Pesutiloista pääsee halutessaan nopeasti suoraan ulos vilvoittelemaan, vaikka varsinainen oleskeluterassi onkin kulman takana ja käynti sinne on liukuovesta ruokailutilan puolelta.



Makuuhuoneita talosta löytyy kahta eri kokoa, ja ne ovat tilavia, eikä säilytystilankaan luulisi niistä ihan heti loppuvan kesken. Yhden huoneista voi varustaa myös melko lailla vaivatta vaikka kotitoimistoksi.



Periaatteessa työtilaksi voisi valita minkä tahansa makuukamarin, mutta mikäli työn luonne vaatii runsaasti asiakaskäyntejä, valinta kannattanee kohdistaa suurimpaan niistä, sillä sieltä löytyy merkittävä etu – varaus omalle sisäänkäynnille.