As Oy Kiulukankaan Kardemumma, Muuripadantie 7. Rakennusteho Oy. Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy. 3h+k+s, 82 neliötä (C12 ja D16). Vh. 186 200 euroa.



Asuntomarkkinointitermeissä vilisevät nykyään erillistalot, kytketyt pientalot ja townhouset tutumpien omakoti-, rivi- ja kerrostalojen rinnalla. Erityisesti uusilla, hieman omakotitaloja tiiviimmin rakennetuilla asuinalueilla perinteiset talotyyppien rajat hämärtyvät.



Kiulukankaalle, Haapalehdon ja Korvensuoran välille aikataulun mukaan ensi kesäksi valmistuva Asunto Oy Kiulukankaan Kardemumma on yksi esimerkki talotyyppien luovasta sekoittamisesta.



Virallisesti Kardemumma muodostuu rivitaloista. Yksi- ja kaksikerroksisia neljän asunnon pötköjä löytyy yhteisen pihan ympäriltä kolme. Vaikka seinänaapuri puristaa molemmilta puolilta, on asuntoihin hieman poikkeavasti suunnittelemalla pyritty luomaan yksityisyyttä ja erityisyyttä omakotitalon tapaan.



Kaksikerroksisten rivitalokolmioiden persoonallisin piirre näkyy jo ulospäin. Auto ajetaan ihan kotioven eteen, mutta parkkitila on käytetty kekseliäästi tuplahyödyksi sijoittamalla sen päälle parveke. Se toimii samalla autokatoksena.



Pienet varastot sijoittuvat samaan yhteyteen seiniksi naapureiden välille, jolloin erillistä aitaa ei tarvitse.



Puunväriset pergolapalkit sitovat varastokopit, autopaikat ja parvekkeet kolmiulotteiseksi kudelmaksi kotien eteen. Puskuri tuo näkösuojaa ohikulkijoilta, mutta käyttää samalla tilan tehokkaasti ja häivyttää tyhjinä tympeät autojen vaatimat asfalttikentät kätköihinsä.



Ratkaisua voisi soveltaa tiiviimpiinkin kaupunkirakenteen koloihin kuin Kiulukankaan aavalle mäntykankaalle.



Kerrostaloakin Kardemummasta löytyy siinä, että yläkerran parveke on kodin ainoa aurinkoiseen ilmansuuntaan avautuva ulkotila. Vaikka se on hulppeasti pienen yksiön kokoinen, ei yläkertaan toki saa nurmikkoa tai jättitrampoliinia maantasopihan tapaan.



Parvekkeen perässä myös oleskelutilat ovat nousseet toiseen kerrokseen. Olohuone yläkerrassa on ikuinen mielipiteenjakaja: yksi nurkuu portaiden jatkuvaa ramppaamista, toinen ihannoi poikkeavaa tilajakoa.



Vaarana on, että alakerta jää arkiseksi läpikulkupaikaksi. Eteisessä on varastomaisesti kaappia ja ovea joka puolella. Portaat houkuttelevat kapuamaan avarampaan yläkertaan saman tien.



82-neliöisen asunnon neliöt on keskitetty varsinaisiin huoneisiin. Makuuhuoneiden reilut kymmenen neliötä ilahduttavat nykyrakentamisen makuukoppeihin tympääntynyttä. Myös olohuoneessa riittää ilmaa ja tilaa.



Näiden vastapainona pesuhuoneesta ja wc-tiloista ei voisi enää paljoa nipistää. Pyykkihuoltokin hoituu eteisen pyykkikaapin ja saunan viereen nurkkaan kuin jakojäännöksenä sijoitetun pyykkikoneen väliä rampaten.



Kätevänä yksityiskohtana toisesta makuuhuoneesta on ovi suoraan ulos. Pohjoisen puolelle ei innosta jäädä oleilemaan, mutta ovesta heittää äkkiä pyykkitelineen täytteineen kuivumaan tai kipaisee koiran kanssa aamukierroksen takapihan metsikössä.