Asunto Oy Hiirosen Heitto. Rakennusteho Oy. Suunnittelu Arkkitehtitoimisto HML Oy. Asunto A 49, 2h+kt, 48,5 neliötä. Mh. 40 100 euroa (vh. 133 700 euroa).



Suurimman rakennusbuumin aika Hiirosessa on taaksejäänyttä elämää.



Vielä alueelta kuitenkin löytyy harvakseltaan muutamia lokaatioita, jotka hiljaa odottavat rakentajiaan. Yksi sellainen löytyy aivan kaupunginosan pohjoisenpuoleiselta portilta, Metsänkuninkaantien ja Kiilakiventien risteyksestä.



Niinpä männyt, jotka ennen piilottivat taakseen massiivisen toimistokolossin Kiilakiventieltä katsottuna, on nyt kaadettu pois kahden uuden asuinkerrostalon tieltä.



Ensimmäisenä rakennettu bumerangin muotoinen Hiirosen Huima on jo valmis ja tämänkertainen esittelykohde, hieman pienempi ja suorempi sisartalo Heitto, rakenteilla.



Kokonaisuuden olisi tarkoitus olla valmis vuoden 2017 loppuun mennessä.



Hiirosen Heittoon tulee 70 uutta asuntoa, yksiöistä kolmioihin.





Parivaljakon sijainti on monellakin tapaa erinomainen. Lähikauppa on naapurissa, ulkoilumaastot valaistuine latuineen ja lenkkipolkuineen kivenheiton päässä. Julkisen liikenteen kyytiin pääsee melkein kotiovelta ja liittymä pikatiellekin on ihan vieressä.



Lasitettujen parvekkeiden ja eritoten punatiilen hallitsema ulkoinen olemus liittää viisikerroksiset talot tiiviisti osaksi alueen aiempaa, lähes parinkymmenen vuoden takaista rakennuskantaa.



Tyylillisesti ero tuskin on kuitenkaan niin mainittava, että rakennusten voisi ainakin muutaman vuoden kuluttua melkein kuvitella syntyneen samalla vuosikymmenellä.





Neljänteen kerrokseen sijoittuvan saunattoman kaksion pohja on vähintäänkin omintakeinen.



Liikkumiseen menee suuri osa asunnon 49 neliöstä, ja eteinen on pitkä halli, vaikka yleensä näiden ongelmien kanssa painitaan lähinnä isommissa asunnoissa ja niissä huoneistoissa, joissa sisäänkäynti ei sijaitse suotuisassa paikassa.



Eteisen vaatetila on myös kaksiota silmällä pitäen alimitoitettu.



Kylpyhuoneratkaisu on ahdas. Kalusteet tosin voisi tässä tapauksessa järjestellä halutessaan paremmallakin tavalla, ellei sitten satu haluamaan ammetta suihkun asemesta.



Keittiössä tilaa taas on melkein tuhlailevasti ja esimerkiksi eteisen kaapistoseinää vasten saisi vielä lisätyöskentelytilaa, baaritiskimäisen pöytäratkaisun tai kaappeja.





Jos vielä koskaan ei ole tullut vastaan makuuhuonetta, johon kuljetaan vaatehuonetyyppisen välitilan läpi, tästä asunnosta sellainenkin erikoisuus löytyy.



Syy on tietenkin siinä, ettei ovi mahdu eteisen päätteenä olevaan seinänpätkään, ellei makuuhuoneen seinää siirrä olohuoneeseen päin.



Seinän siirto taas aiheuttaisi lisää ongelmia, muun muassa olohuoneen pienenemisen, vaikka asunnon linjakkuus kokisi sen ansiosta melkoisen parannuksen.



Toisaalta ratkaisu vaikuttaa varsin käytännölliseltä, toisaalta vaatehuoneiden taipumus olla varastomaisia tavaransäilytyspaikkoja herättää tässä tapauksessa epäilyksiä, mikäli kyseessä on edes osin avohyllyratkaisu.



Makuuhuoneessa sängyn paikka on ennalta määrätty kaappitilaratkaisun perusteella ja työpöytä ikkunan edessä on kiva ehdotus, mikäli työpisteen ja makuuhuoneen haluaa yhdistää.