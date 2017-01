As Oy Oulun Juoksupolku, Juoksulenkki 1, Kivikkokangas. Rakennuttaja: Puroila Oy. Suunnittelu: Arkkitehtitoimisto Arkkijussi Oy. 4h+k, 115,0 neliötä. Vh. 239 000 euroa.



Kahden kerroksen korkuinen olohuone omakotitalojen kestosuosikkina on jo reippaasti keski-iässä, mutta pitää edelleen paikkaansa haavelistojen kärjessä. Ei siis ihmetytä, että katot kohoavat myös Kivikkokankaalla.



Yksi tulevista on Asunto Oy Juoksupolku. 16 kodin taloyhtiötä markkinoidaan parhaillaan. Aikataulun mukaan maata päästään kaivamaan maaliskuussa ja valmista on vuoden loppuun mennessä.



Juoksupolussa koteja on tarjolla kahdella ja kolmella makuuhuoneella. Isommassa, 115-neliöisessä toisen kerroksen korkeuteen kurottava oleskelutila on kodin komea, jopa veistoksellinen ydin, jonka ympärillä arki pyörii.





Kautta aikojen korkeudella on ollut tapana korostaa kodin tärkeintä tilaa. Vielä vuosisata sitten korkeus ylevöitti kartanoiden eteisauloja ja juhlasaleja. Modernin ajan myötä keskipisteen paikalle kiilasi perheen yhteinen seurustelutila.



Olohuoneessa riittää normeja reilummin neliöitä sisustettavaksi. Katse kääntyy kuitenkin kuutioihin sohvaryhmän yläpuolella. Alakerrassa yksi seinä on lasia, mutta sen päällä huone kohoaa ikkunattomana, kolmion muotoisena holvina toiseen kerrokseen.



Muut tilat ovat olohuonetta arkisempia, mikä korostaa sen veistoksellisuutta. Esimerkiksi keittiö on samaa tilaa olohuoneen kanssa, mutta matalampi, normaalikorkuinen katto asettaa sen selvästi hierarkiassa alemmas, korkean tilan kainaloon.





Toisen kerroksen korkeuteen kurottava viistokattoinen olohuone tuo arkeen veistoksellisuutta. Muut tilat yhdistyvät kauniisti kodin keskukseen: yläkerrasta voi kurkistella kaiteen yli alas ja olohuone taas laajenee lasiseinän kautta terassille ja pihalle. KUVA: Puroila Oy

Tyypillisimmillään Kivikkokankaalle muuttaa lapsiperhe ja heille myös Juoksupolun kodit sopivat luontevasti. Esimerkkikalustuksen mukaan lapset saavat asuttaa omaa kerrostaan, eikä aikuisilla tarvitse olla yläkertaan edes asiaa. Nuorimmat asukkaat näkyvät ja kuuluvat myös taloyhtiön pihalla, missä ainoa yhteinen oleskelualue on leikkipaikka.



Kodissa on kuitenkin jouston varaa ja mahdollisuuksia muunlaiseenkin elämään. Parisänky mahtuu mihin tahansa tismalleen saman kokoisista makuuhuoneista.



Olohuone pysyy elämän keskuksena, mutta ympäröivä koti kääntyy tarpeen mukaan makuuhuoneista työtiloiksi, vierashuoneiksi ja kotiteattereiksi.



Löytyy arjesta kompromissejakin. Jos hätä iskee saunassa, joutuu kipittämään kolmen oven kautta olohuoneen vierasvessaan.



Toisen suihkun paikalle on kyllä varattu paikka wc-istuimelle, mutta muuten mukavan selkeä ja valoisa pesutila saunan lasiseinineen ei kaunistu pöntöllä, ellei tilaa jaa seinäkkeillä suojaisammaksi.





Juoksupolun kaikki 16 kotia ovat erillistaloja, toiselta nimeltään kytkettyjä pientaloja. Suursuosioita niittävässä asuntotyypissä tontti on rivitalon tapaan yhteinen, mutta jokaisella asunnolla on omat seinät, kuten omakotitalolla – olkoonkin, että naapuri on joka tapauksessa autokatoksen mitan päässä.



Katukuvassa pikku talot ovat ilmeikkäämpiä kuin loputon rivitaloseinämä. Kivikkokankaalla kadunpätkä toisensa jälkeen samantapaisina toistuvat, samojen rakennuttajien rakennuttamat ja kuluvan vuosikymmenen pelkistettyjä muotoja toistavat talorivistöt alkavat kuitenkin puuduttaa.



Onneksi vilkkaan katuelämän tilalle on tarjolla oma koti ja olohuone kotoiltavaksi. Sen perässä Kivikkokankaan rauhaan taidetaan muuttaakin.