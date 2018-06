Sovellus voi tarjota hypnoosia rintasyövän hoitomuodoksi

"Vastuu sisällöistä kuuluisi lääketieteen ammattilaisille", tutkija vaatii.

Rintasyöpäpotilaille tarkoitettujen erilaisten puhelimeen ladattavien sovellusten välittämään tietoon ja ohjeistukseen on syytä suhtautua erittäin kriittisesti.

Syksyllä julkaistavan väitöskirjatutkimuksen mukaan karkeimmillaan tällaiset sovellukset väittävät rintasyövän parantuvan jopa sillä, ettei diagnoosin saanut ihminen syö kuukauteen mitään. Rintasyövän hoitokeinoksi sovellukset tarjosivat myös hypnoosia ja sekä muita vaihtoehtohoidoiksi luettavia hoitomuotoja.

– Tämä dieetti-ohje oli ääriesimerkki, jonka löysimme käydessämme sovelluksia läpi. Jos olet kemoterapiassa ja lataamasi sovellus kertoo sinulle, että älä syö mitään kuukauteen, niin se onhan todella huolestuttavaa, väitöskirjatutkija, perhelääketieteeseen erikoistunut argentiinalaislääkäri Guido Giunti sanoo.

Sovellus ei kerro mistä tieto peräisin

Giunti ja hänen työryhmänsä kävivät läpi lähes 600 ladattavaa sovellusta, jotka sisälsivät rintasyöpään, sen ehkäisemiseen tai hoitoon liittyvää tietoa. Lisäksi osa sovelluksista oli sellaisia, jotka tarjosivat työkaluja rintasyövän kanssa elämiseen.

Rintasyöpäpotilaille tarkoitettu sovellukset ovat sellaisia, jotka voi ladata Applen App-Storesta ja Google Playsta.

Giuntin mukaan käyttäjien kannalta suuri ongelma on se, että sovellukset eivät kerro sitä, mistä tieto on peräisin eli sovelluksissa kerrottua tietoa ei ole millään tavoin lähteytetty.

– Yli 80 prosentissa näistä sovelluksista ei kerrottu sitä, mistä tieto on peräisin eli luotettavat lähteet puuttuivat kokonaan, ja se on hälyttävää. Sovellusmarkettiin menevä asiakas ei voi tietää, mistä tiedot on peräisin ja kuka tai mikä taho informaation takana on.

Tutkimustulokset on julkaistu International Journal of Medical Informatics -julkaisussa. Väitöstyö on tehty Oulun yliopistolle, joka on mukana EU-laajuisessa rahotteisessa Chess-projektissa, jossa tutkitaan teknologian ja terveydenhuollon uusia mahdollisuuksia.

Lääkärit saatava mukaan

Terveysteknologiaan perehtynyt lääkäri katsoo, että sovellusten uskottavuuden kannalta olisi tärkeää, että sovellusten kehittämisessä olisi mukana myös lääkäreitä ja muita lääketieteen ammattilaisia.

Tällä hetkellä näin ei ole, vaan puhelinsovelluksia tekevät ne, jotka hallitsevat kyllä teknologia, mutta he eivät välttämättä tunne lääketiedettä eikä sitä, miten esimerkiksi rintasyöpää todellisuudessa hoidetaan.

Kuluttajat joutuvat valitsemaan sovellukset sen mukaan miltä ne sattuvat näyttämään, ilman tietoa siitä kuka tai mitkä tahot sisältöjen ja informaation takana ovat.

– Jos jotain meidän ammattilaisten pitää ymmärtää niin se, että meidän pitää olla mukana kehittämissä näitä sovelluksia, jotka ihmiset lataavat ja käyttävät. Isot toimijat, kuten Google tai Apple eivät sovellusten sisällöistä ole vastuussa, vaan vastuu pitäisi kuulua meille ammattilaisille, hän sanoo.

Giunti kuitenkin ymmärtää, että monelle lääkärille teknologia näyttäytyy vain uutena asiana, johon pitäisi muiden asioiden ohella perehtyä.

– Tämä on ymmärrettävää, sillä jos emme tunne jotain, emme halua mennä sitä kohti. Ehkä tilanne muuttuu, kun lääkäreitä koulutetaan enemmän myös siihen, miten teknologiaa voi hyödyntää potilastyössä, hän naurahtaa.

Tietoihin suhtauduttava kriittisesti

Rintasyöpään ja ylipäätään terveyteen liittyviä sovellusten määrä kasvaa nopeasti. Guidon mukaan kuluttajien on syytä suhtautua kriittisesti myös muiden terveys- ja hyvinvointialan sovellusten tarjoamiin tietoihin.

– En väitä, että kaikki sovelluksissa tarjottava tieto olisi lähtökohtaisesti väärää, mutta tämä ilmiö ei koske vain rintasyöpää käsitteleviä sovelluksia. Sisältöjen laadun kehitys vaatii sitä, että tulevaisuudessa kaikki osapuolet ovat mukana sovellusten kehittämisessä.